Тайны поваров, которые позволяют готовить вкуснее

После сотни обжаренных кусков мяса, запеченных индеек и сваренных супов у поваров начинается появляться профессиональное чутье. Помноженное на опыт оно позволяет отличать свежие и качественные продукты, различать приправы по запаху и на глаз определять прожарку стейка. Мэтры кулинарного дела с такой точностью расставляют акценты и продумывают каждую деталь, что невольно начинает казаться, будто бы в их храме еды и вкуса никогда ничего не пригорало и не убегало. На деле же еще как пригорало и убегало, но благодаря накопленному опыту для мастеров своего дела неприятности на кухне стали пройденным этапом. Основываясь на собственном опыте, 15 шефов поделились полезными советами на каждый день, опробованными ими лично.

Ален Дюкасс

Приготовление стейка я всегда начинаю с его боковой части, там где есть полоска жира. Растопленный жир на сковороде делает мясо еще более ароматным и сочным.

Жерар Крафт

После работы с чесноком, прежде чем вымыть руки, энергично потрите их об раковину из нержавеющей стали в течение 30 секунд. Это поможет избавиться от запаха.

Рик Трамонто

Храните пряности в прохладном темном месте, а не на полоке над плитой. Влажность воздуха, свет и тепло приводят к тому, что травы и специи теряют свой аромат.

Алекс Зайдель

Рецепты представляют собой руководство, а не Библию, поэтому, если хочется, ингредиенты можно заменить схожими компонентами, которые вам больше нравятся. Хотите орегано вместо тимьяна? Так используйте его!

Чарли Палмер

Перед тем как обжаривать мясо, промокните его бумажным полотенцем. Избыток влаги в мясе превращает процесс обжаривания в тушение и лишает вас румяной корочки.

Крис Косентино

Перед нарезкой бекона или панчетты положите кусок на 15 минут в морозилку. Структура мясного продукта станет более жесткой и его будет легче резать.

Нэнси Сильвертон

Не поскупитесь на бутылку качественного оливкового масла. Пару его капель могут преобразить вкус и аромат рыбы, мяса, пиццы и макаронных изделий.

Тим Лав

Маринование мяса с цитрусовыми может сделать рыхлой его текстуру. Если вы любите цитрусовые, лучше выжмите немного сока лимона или лайма в конце приготовления блюда.

Вольфганг Пак

После того как вы сольете воду, отварив картофель для пюре, переложите его обратно в горячую кастрюлю, плотно закройте крышку, и оставьте его там на 5 минут. Вы получите красивую текстуру, а масло и сливки легко впитаются.

Бред Фермери

Пробуйте то, что вы готовите, до того как это подавать. Меня удивляет, что люди слепо следуют рецепту и не пробуют блюдо, а ведь в нем может не хватать соли, перца или специй.

Анита Ло

Если в процессе приготовления вам потребовалось добавить еще масла, вливайте его по стенке посуды. Таким образом, когда масло достигнет ингредиента, оно уже нагреется.

Даниэль Булю

Омлет должен иметь консистенцию, поэтому жарить его надо до прожарки medium rare. Его никогда не нужно готовить до степени well done.

Алекс Гуарнашелли

Не идите в магазин с заготовленным списком покупок. Придите в магазин, выберите свежие и вкусные продукты, а потом составьте ваш список.

Исаак Беккер

Когда вы готовите фрикадельки или мясной рулет, прежде чем приступить к приготовлению, вы должны попробовать фарш на вкус. Сформируйте небольшую котлету, обжарьте ее, попробуйте и отрегулируйте приправы.

Эрик Рипер

Не бойтесь спрашивать мясника или продавца рыбы показать предлагаемый товар вблизи, чтобы почувствовать его запах и оценить степень свежести. Рыба никогда не должна пахнуть рыбой.