Вредные продукты, которые стоит вычеркнуть из своей жизни

Роспотребнадзоре РТ составили список самых вредных продуктов. Казанцам, которые не пидерживаются особых правил в питании, часто приходится иметь с ними дело. Мы и раньше понимали, что волшебного эффекта для здоровья от них не будет. Теперь это очевидно.

17 мая 2018

Что это за продукты?

Если вы следите за здоровьем, что очень рекомендуется, придется отказаться от десяти продуктов. В первую очередь, от сладкого и химии. От сладкой ваты, например, жевательного мармелада, попкорна и леденцов, которые соблазнительно расставлены на прилавках у касс в супермаркетах. Чаще всего эти продукты ведут к лишнему весу, кариесу и гастриру.

Чем попкорн не угодил?

В попкорне, вечном спутнике кинотеатров, высокое содержание трансгенных жиров и соли. Опасно не только хрустеть такой кукурузой, но и вдыхать пары ароматизаторов. Они вызывают заболевания легких.

Понятно. И это все?

Нет, список вредных продуктов и не думал заканчиваться. Под «санкции» Роспотребнадзора попали: картофель фри, мороженое, чипсы, газировка, фруктовый йогурт и даже шаурма! Последняя, кстати, стала вредной только потому, что обычно никто не знает, что кроется под лавашом. Может быть, говядина, а может быть и нет. А газировка вымывает кальций из организма, мешая формироваться костной системе ребенка. Еще вызывает гастрит и эзофагит.

Фруктовый йогурт тут откуда?

Обычный фруктовый йогурт, который кажется нам полезным, оказался вредным. В состав входят многочисленные Е-добавки: Е120 (может вызывать астму, крапивницу и лихорадку), E1422, Е1412 — генно-модифицированные крахмалы.

Полностью отказаться от «живительных» чипсов и сладкой газировки, конечно, трудно. В Роспотребнадзоре это тоже понимают. Поэтому рекомендуют употреблять продукты из вредного списка в малых количествах и как можно реже.

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