Пряный вкус и витаминный заряд. Черемша разнообразит салаты и мясные блюда

Придать пикантность овощным салатам, мясным закускам и даже выпечке поможет черемша. Известная в народе как дикий лук, она растёт на заливных лугах и в тенистых лесах. Черемшу, богатую витамином C, белком и минеральными солями, также успешно выращивают в огороде. В этом случае в пищу можно употреблять не только стебли, но и листья растения.

Некоторых черемша может отпугнуть своим чесночным запахом. Однако на вкус она будет не столь «ядрёной». В свежем виде она нежная и даже сладковатая как зелёный лук. Поэтому на Кавказе сырые стебли едят с хлебом и солью, добавляют в осетинские пироги и супы. На полках супермаркетов же чаще можно встретить маринованную либо солёную черемшу. В таком виде она лучше сочетается с мясными блюдами.

Черемша полезна для работы сердца, способствует понижению кровяного давления. Врачи рекомендуют употреблять её при авитаминозе и атеросклерозе. Кроме того, листья этого растения обладают бактерицидными свойствами. Для восстановления микрофлоры полости рта достаточно пожевать травку в течение нескольких минут.

Рулет с сыром и черемшой

300 г слоёного теста1 пучок черемши150 г твёрдого сыра2 куриных яйцаcоль — щепотка

Слоёное тесто для рулета можно купить готовое. Раскатайте его скалкой и проткните аккуратно вилкой по периметру. Для начинки смешайте измельчённые вареные яйца, мелконарезанную черемшу и тёртый сыр. Выложите начинку на тесло, оставив по краям по 2 см. Сверните тесто в рулет, завернув внутрь края. Готовить в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.

Драники с черемшой

0,5 кг картофеля1 пучок черемши1 куриное яйцо2 ст. ложки муки2-3 ст. ложки растительного масласоль, чёрный перец — по вкусу

Для приготовления весенних драников нужно натереть на крупной тёрке картофель и смешать его с мелко порубленной черемшой. Добавьте к этой смеси яйцо, соль, перец, муку и перемешайте до однородности.

На разогретую с маслом сковороду выкладывайте ложкой картофельную массу в виде плоских лепёшек. Жарьте на сильном огне в течение 2 минут, затем переверните на другую сторону и жарьте до готовности. Во время жарки следует по мере необходимости добавлять на сковороду растительное масло.

Витаминный салат с черемшой

1 пучок черемшизелень петрушки — по вкусу2 куриных яйца1 свежий огурецсоль по вкусусметана по вкусу

Для приготовления витаминного салата нужно мелко нарезать варёные яйца, огурцы, стебли черемши и петрушку. Заправить ингредиенты густой сметаной, посолить и дать немного настояться в холодильнике.

Разнообразить такой салат также можно редиской или отварным картофелем.

Салат с черемшой и свёклой

2 свёклы1 пучок черемши100 г листьев салата или пекинской капусты50 г сыра Фета10 мл оливкового масла15 мл бальзамического уксуса либо оливкового масласоль, чёрный перец — по вкусусахар — щепотка

Свеклу отварить или запечь в духовке. Нарезать её тонкими ломтиками. Измельчить черемшу и листья салата. Добавить кусочки сыра и заправить салат соусом из масла, уксуса, перца, соли и сахара.

К такому салату также можно добавить грецкие орехи или посыпать чёрным кунжутом.

Мясной салат с черемшой и творогом

150 г куриного филе1 пучок черемши1 куриное яйцо2 ст. ложки мягкого творога100 г редьки или редиса2 ст. ложки сметаны

Черемшу мелко нарезать и посолить. Добавить потёртую на тёрке редьку, перемешать и оставить на 5 минут. Далее добавить мелко порезанное отварное куриное филе, творог, сметану и перемешать. Украсить салат можно четвертинками сваренного вкрутую яйца.

Грибной суп и черемшой

200 г шампиньонов2 головки репчатого лука½ пучка черемши1 морковь4 картофелины1 стакан сметаны½ ст. ложки солирастительное масло1,5 литра воды

Овощной суп будет более ароматным и приятным по вкусу, если положить в него именно черемшу, а не чеснок.

Для приготовления первого блюда нужно вскипятить воду и бросить туда нарезанный средними кусочками картофель. Параллельно в разогретой сковороде до золотистого цвета обжарьте на масле нарезанный кубиками лук. Затем добавьте к нему мелко порубленную черемшу, а через пару минут — нарезанные крупными пластинами шампиньоны. Жарьте в течение 5 минут. Далее в сковороду следует отправить потёртую на тёрке морковь. Ещё через 2 минуты — положите сметану и тушите на среднем огне примерно 5 минут.

Теперь овощи и грибы положите в кастрюлю с бульоном, посолите и приправьте специями. Суп следует варить до готовности картофеля. Подавать блюдо нужно в горячем виде.