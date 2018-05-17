Компания «Valio» запустила новую линию производства сыров на подмосковном заводе

Финская компания по производству сыров запустила еще одну линию на собственном заводе в Одинцовском районе. Ожидается, что в новое производство задействуют местных жителей. Предприятие работает на территории Подмосковья уже девять лет. На торжественном открытии, помимо инвесторов, присутствовали и власти региона.

«Valio» в поселке Ершово в Одинцовском районе — единственный собственный завод бренда в России, он работает уже почти 10 лет. Каждый год компания удивляет своими нестандартными и вкусными новинками.

Эти сыры, масло, молоко, йогурты — уже давно знакомый продукт на российских прилавках. Ленты конвейеров на финском заводе не останавливаются круглосуточно, и все ради того, чтобы порадовать потребителей. Сыр в «треугольниках», «ваннах» и ломтиках уже хорошо знаком потребителю, но финны не перестают удивлять.

Источник фото: телеканал «360»

«На территории подмосковного филиала завода мы сохранили в рецептуре все особые качества сырья и традиционный, неизменный вкус», — рассказал генеральный директор ООО «Valio» Кари Финска.

Производительность линии — 200 тонн в год. Пока предлагается всего два вкуса — это сливочный и 4 сыра. Для финнов Россия является ключевым партнером. Выгода очевидна и для Подмосковного региона.

Завод «Valio» — это один из флагманов, которые показывают хорошие результаты. Здесь появляются рабочие места. У компании есть стабильная прибыль, что позволяет ей комфортно себя чувствовать на рынке РФ — Андрей Разин , министр сельского хозяйства Московской области.

Максимальная производственная мощность завода на сегодняшний день — 15 тысяч тонн, а ассортимент славится своим разнообразием — более 30 позиций. На заводе работает молодой коллектив.

Поставщики сырья вот уже несколько лет неизменные — фермеры Ленинградской и Московской областей. В планах у завода в Ершове увеличить ассортимент и начать выпуск новых вкусов плавленого сыра.