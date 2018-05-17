«Еда на ночь»: Виталий Истомин в гостях у «Еды»

Каждую неделю мы выходим со специальным прямым эфиром «Еда на ночь» на «Одноклассниках» — приглашаем к нам на кухню хороших шефов и готовим с ними блюда из сезонных продуктов.

Вот наш очередной гость — Виталий Истомин, шеф московского гастробистро «Техникум». Он принес нам корюшку — и сделал из нее шаурму, а точнее (поскольку Виталий — петербуржец), шаверму.

Для этого корюшку он пожарил, разобрал на филе и смешал его с салатом из овощей и йогуртового соуса (полный рецепт ищите сразу под видеозаписью).

Для тех, кому не хватит этой шавермы, напоминаем о том, что мы в свое время сделали про шаурму целый номер.

Шаверма с корюшкой