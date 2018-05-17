Гравлакс: секреты малосольной семги по-скандинавски

Основу скандинавской кухни составляет рыба и прочие дары моря. Рыбу здесь вялят, жарят, запекают, сушат, и делают это подчас древним народным способом. Старые традиции, уходящие корнями в Средневековье, легли в основу рецепта малосольной семги, получившей название гравлакс. Название блюда буквально означает «похороненная семга». Блюдо обрело его благодаря способу приготовления: рыбу засаливали и закапывали в песке над линией прилива. В наши дни рыбу уже никто не закапывает, но до сих пор морскую рыбу лососевых пород готовят проверенным веками методом.

Об особенностях классической кухни северных европейских народов решили рассказать сразу две знаковые фигуры мира гастрономии. На днях шеф-повар Магнус Нильссон и основатель американского журнала Gastronomica Дара Гольдштейн представили свои новые поваренные книги: The Nordic Cookbook и Fire and Ice: Classic Nordic Cooking. И, конечно же, среди сотни блюд в книгах нашлось место для традиционной малосольной семги. Чей подход вам ближе — решайте сами. Мы же приводим двa вaриaнтa приготовления характерного для кухни североевропейских стран рыбного блюда гравлакс.

— Гравлакс по рецепту Дары Гольдштейн —

Ингредиенты:

1,4 кг. филе лосося или семги с кожей 1/2 чашки грубой морской соли 1 чашка сахара 2 ст.л. молотого белого перца 1 ст.л. измельченных семян кориандра 1 пучок укропа + 2 чашки грубо нарезанного укропа

Приготовление:

На противне разложите веточки укропа. Поверх выложить филе кожей вниз. В миске смешайте сахар, соль, перец, кориандр. Натрите смесью рыбу. Посыпьте филе нарезанным укропом. Накройте рыбу полиэтиленовой пленкой и оставьте в прохладном месте (не в холодильнике) при температуре около 18 °C на 8 часов. После переместите рыбу в холодильник и оставьте на 24 часа. По истечении указанного периода времени смойте с рыбы приправы под струей воды и обсушите.

— Гравлакс по рецепту Магнуса Нильссона —

Ингредиенты:

1 кг. филе лосося или семги с кожей, удалить мелкие косточки и обсушить 4 ст.л. соли 4 ст.л. сахара 20 горошин белого перца, крупно смолоть 1 пучок укропа, стебли и зелень разделить

Приготовление:

Филе натереть смесью соли, сахара и перца. Выложите сверху укроп. Когда вся поверхность рыбы будет покрыта приправами рыба, положите ее в застегивающийся пакет, разместите пакет на подносе и положите сверху какой-нибудь устойчивый и плоский, но не слишком увесистый груз, например, несколько тарелок.

Пакет уберите в холодильник и оставьте рыбу засаливаться на 24 часа. Спустя отведенное время достаньте рыбу из холодильника, промойте под холодной проточной водой и очистите от приправ. Положите рыбу в новый пластиковый пакет, закройте его и уберите обратно в холодильник. Рыбу держите в холодильнике примерно еще 24 часа.

— Результат —

Справа гравлакс Магнуса Нильссона; слева гравлакс Дары Гольдштейн

Подавать рыбу охлажденной, нарезав тонкими ломтиками. Идеальным сопровождением к гравлакс считается ржаной хлеб или бейгл и горчичный соус.