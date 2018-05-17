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Фальсифицированные продукты заполонили красноярские магазины
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Фальсифицированные продукты заполонили красноярские магазины 

360tv.ru 1 час назад
Некачественные продукты превалируют на прилавках продуктовых магазинов Красноярского края. Больше всего фальсификата среди молочных и колбасных изделий. Об этом сообщил сайт газеты «Аргументы и Факты Красноярск».
Эксперты ассоциации «Енисейский стандарт» проверили на качество полки магазинов города Красноярска. Больше всего их смутило качество сливочного масла и сосисек. Продукты для проверки закупили в крупных супермаркетах.
Все купленные молочные сосиски — фальсификат. Там присутствуют ингредиенты, которые запрещены ГОСТом. На этикетке данная информация не указана. В некоторых образцах занижена массовая доля белка.
«Не порадовало своим качеством и масло. Из шести образцов 4 опасны для здоровья. В них нашли бактерии группы кишечной палочки, а в трех — высокую бактериальную обсемененность, то есть там живут и размножаются бактерии, дрожжи и плесень», — эксперты ассоциации «Енисейский стандарт».
Также эксперты назвали магазины с безопасными для здоровья человека продуктами. Это торговые точки местных производителей.
Кондитеры не нашли связь между воспламеняемостью шоколада и его качеством. Они уточнили, что на территории России шоколад производят в строжайшем соответствии с ГОСТом.
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