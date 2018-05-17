Вегетарианское фуа гра

Для французских поваров фуа-гра является священным продуктом, но и среди ортодоксов нашелся один революционер. Алексис Готье (Alexis Gaultier), возглавляющий кухню ресторана Gauthier Soho в Лондоне, создал веганскую «искусственную» фуа гра, которая по его словам даже вкуснее, чем настоящая. В её основе: шампиньоны, зелёная чечевица и грецкие орехи.

Вегетарианское фуа гра На 8-10 порций

1 луковица шалота 2 зубчика чеснока 300 г шампиньонов 2 ст. л. оливкового масла 1,5-2 ст. л. мелко нарезанных листиков свежего розмарина и тимьяна 2 ст. л. коньяка 400 г приготовленной зеленой чечевицы 150 г грецких орехов 2 ст. л. соевого соуса 2 ст. л. свекольного пюре размягченное сливочное масло соль

1. Лук шалот нарежьте полукольцами, чеснок — колечками, шампиньоны — тонкими кусочками. Обжарьте в разогретом оливковом масле сначала лук до светло-золотистого цвета, 2-3 мин. Посолите. Добавьте чеснок, продолжайте готовить 1 мин. Добавьте шампиньоны и жарьте на среднем огне еще 3 мин до золотистого цвета грибов, 3-4 мин.

2. Уменьшите огонь. Добавьте зелень и коньяк. Прогревайте 2-3 мин. Снимите с огня и переложите подготовленную массу в чашу блендера. Добавьте чечевицу, грецкие орехи и соевый соус. Измельчите до однородной, пастообразной массы. Добавьте свекольное пюре и быстро взбейте.

3. Разложите содержимое чаши по стеклянным баночкам с клипсой (по 200 г). Сверху положите кусочек размягченного сливочного масла и распределите его по поверхности паштета. Уберите в холодильник минимум на 2 ч. Подавайте с тёплыми тостами.

Мнение редакции

Мы приготовили этот паштет на редакционной кухне и никто из шефов и дегустаторов не ушёл недовольным. Всем он понравился. Правда. Многие не прочувствовали в нём отсутствие мяса/птицы и долго спорили чья печёнка использовалась для приготовления этого «фуа гра». Только самые заядлые гурманы поняли в чём подвох.

Советы по приготовлению вегетарианского фуа-гра 1. Берите для паштета молодые маслянистые грецкие орехи или, во всяком случае, не используйте орехи, уже полежавшие в закромах магазинов. Иначе узнаваемый и весьма сильный вкус грецких орехов превратит паштет в соус для сациви. А этого быть категорически не должно!

2. Хорошо обжарьте шампиньоны. Они должно быть золотистыми. Именно грибы спасут блюдо от засилья грецких орехов.

3. Обязательно используйте коньяк и качественную молодую! пряную зелень: тимьян и розмарин.

4. Свекольное пюре — это сочная варенная или запеченная свекла, пробитая в блендере и протертая через сито. Её роль в этом блюде — придание паштету розоватого оттенка, характерного для классического паштета фуа гра.

5. Обязательно дайте паштету настояться в холодильнике минимум 6-8 ч.