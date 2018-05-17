Астрологическая диета: какие продукты лучше всего потреблять в пищу разным знакам зодиака

По словам астрологов, звезды определили не только наши характеры, но и наиболее уязвимые органы со списком продуктов, которые смогут предупредить развитие разных заболеваний. В этом материале, мы решили рассказать, какой диеты нужно придерживаться знакам Зодиака, чтобы всегда быть в тонусе и хорошо себя чувствовать. Астрологическая диета: какие продукты лучше всего потреблять в пищу разным знакам зодиакаОвны подвержены головным болям и раздражительности, поэтому

им подойдут продукты, которые стимулируют мозговую деятельность: салаты,

свекла, сельдерей, грецкие орехи. С алкоголем и кофе нужно наоборот быть

осторожнее, так как эти продукты провоцируют выброс гормонов в кровь, а они в свою очередь повышают агрессивность и вызывают головные боли.

Тельцы — гурманы, но в то же время обладают самым медленным

метаболизмом из всех знаков Зодиака. Еще Тельцы грешат перееданием, и все эти качества вместе на выходе дают лишние килограммы и проблемы со здоровьем. Представителям этого знака полезны продукты, которые ускоряют обмен веществ, например, томаты.

Также этот знак Зодиака подвержен эндокринным заболеваниям, поэтому особое

внимание стоит обратить на морепродукты богатые йодом. Близнецы стараются успеть всегда и везде, вклиниться во все процессы и побывать в нескольких местах одновременно. Их особо уязвимые зоны:

нервная система, кисти рук и плечи. Им требуется много кальция для укрепления

нервной системы и костей, поэтому лучше налегать на молочные продукты и рыбу.

Переедание — основная причина проблем со здоровьем у Раков.

Этот знак Зодиака предрасположен к отечности, поэтому лучше воздержаться от пищи с большим содержанием крахмала, сахара и жиров, и сократить потребление

жидкости. Лучше всего налегать на продукты с протеинами и йодом: орехи,

нежирное мясо, морепродукты.

Метаболизм Львов напрямую зависит от их настроения и эмоционального состояния, поэтому лучше всего употреблять продукты, которые

смогут нормализовать работу пищеварительной и нервной систем. Лучше всего

подойдут мясо, йогурт, сыры и соя, так как они богаты протеинами. Также следует

добавить больше витамина С для укрепления иммунитета. Девам советуют избегать тяжелой пищи и становиться в ряды

адептов здорового питания. Продукты для Дев — это молоко, йогурты, фрукты и овощи. Также подойдет нежирное мясо и миндаль, что поможет избавиться от проблем с кожей, которая у многих Дев склонна к раздражению и шелушению.

Весы очень любят острые блюда, после которых их постоянно

мучает жажда и они поглощают воду в огромных количествах. Отсюда нагрузка на почки и проблемы со здоровьем. По возможности, Весам лучше сократить количество

острых блюд и воды, и подналечь на продукты, которые будут выводить из организма шлаки — спаржа, свекла, рис, миндаль, изюм, земляника.

Скорпионы не против вкусно поесть, но им повезло и обмен веществ

у них быстрый. Но это не значит, что можно поглощать все без разбора.

Скорпионам советуют воздержаться от жирной пищи и побольше налегать на овощи и фрукты. Стрельцы фанаты приправ, поэтому вряд ли устоят перед блюдом

с большим количеством разных добавок и специй. Это ведет к заболеванию печени и повышенному уровню холестерина. Чтобы нейтрализовать действие любимой пищи

стоит включить в рацион побольше продуктов с витаминами C и B: помидоры, смородину, киви,

рыбу, мясо.

Козероги, как и Тельцы, отличаются довольно вялым обменом

веществ, поэтому им следует добавить в рацион продукты, которые смогут этот

обмен ускорить. Пища богатая витаминами A, С и E отлично справится с этой задачей.

Самая распространенная проблема со здоровьем, которая преследует

Водолеев — это заболевание сосудов. Для укрепления кровеносной системы следует

есть больше бобовых, салатов и нежирного мясо. Еще Водолеи часто страдают от отечности, чтобы вывести из организма лишнюю воду необходимо потреблять больше

продуктов с солью. Не с обычной столовой, что нанесет организму еще больший

вред, а есть больше спаржи, сельдерея, редиса, моркови и морепродуктов. Рыбам следует следить, чтобы в их рационе всегда

присутствовал йод и протеины. Йод поможет справиться с проблемами щитовидной

железы, а протеины наладят обмен веществ. Следует есть больше морепродуктов,

рыбы, йогуртов и орехов. Для поддержания иммунитета, который у Рыб частенько

ослабевает, следует есть салаты, землянику и миндаль. Читайте также: Парфюмерный гороскоп: Какие духи предпочитают разные знаки зодиака Знаки зодиака: Какой цвет носить по гороскопу, чтобы всегда везло