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Как правильно принимать витамины
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Как правильно принимать витамины 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ни для кого не секрет, что витамины играют важную роль в работе организма и просто хорошем самочувствии человека. А прилавки аптек с каждым годом все больше пестрят разнообразием витаминных комплексов.
Какие витамины нужно принимать взрослым и детям «Вечерке» рассказала врач общей практики городской поликлиники №109, обладатель статуса «Московский врач» Ирина Нудикова. Витамины, объясняет Ирина Нудикова, влияют не только на состояние кожи или волос, но и на тонус организма. Так, витамины группы В необходимы людям, которые подвержены повышенным умственным или физическим нагрузкам, стрессам и так далее.
— Они помогут нормализовать процесс метаболизма, предотвратить, например, депрессии. Принимать их стоит комплексно — два раза в год по 30 дней. Нехватка витаминов группы В вызывает сонливость, вялость и другие недомогания, — объяснила врач.
Витамин D особенно важен детям до 3 лет в качестве профилактики рахита. Одной-двух капель в день малышам будет достаточно. В целом витамин D врач рекомендует пропивать в осеннее-зимний период, когда не хватает солнца.
— Плюс ко всему, нужно помнить, что кальций, например, усваивается только с витамином D, — добавила Ирина Нудикова. — Беременным рекомендуется пропивать витамины по назначению врача. А для широкого применения подходят витамины в таблетках, которые содержат витамины-синергисты. Они способствуют усваиванию всех витаминов в полном объеме.
-Помните, что нехватку витаминов может предотвратить сбалансированное питание. Включите в ваш рацион фрукты, овощи, рыбу, мясо, злаковые. Не забывайте о регулярной профилактике, тем более, что в московских поликлиниках для этого созданы все условия, и будьте здоровы!— говорит Ирина Нудикова.
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