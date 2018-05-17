Ещё
5 продуктов необходимых для здоровья зубов
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 продуктов необходимых для здоровья зубов 

WomanHit.ru 43 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Морковь
Хрустите с удовольствием. Если вы предпочитаете мягкую пищу, грешите фастфудом, то ваши зубы слабеют со временем. Вы лишаете их естественного массажа, и тренировки, а это может стать причиной повышенной чувствительности эмали.
Морковь станет хорошим спортивным снарядом для ваших челюстей. Каротин, который содержится в этом корнеплоде, полезен для слизистой рта и десен. Он укрепит зубную эмаль. Грызя этот овощ, вы уберете налет с зубов и помассируете десны.
Яблоко
Этот фрукт, наряду с морковью, считается одним из самых эффективных продуктов для профилактики проблем с зубами. Запретный плод массирует, чистит и освежает дыхание.
Конечно, зубам необходим кальций, но и без фосфора им не обойтись. Ешьте рыбу — это один из продуктов, необходимых для поддержания здоровья полости рта.
Не пренебрегайте этим фруктом. Он содержит максимальное количество витамина С, при нехватке которого в организме снижается выработка коллагена и десны начинают кровоточить.
Что ели моряки XIX века, и путешественники до них, спасаясь от цинги? Правильно, лук. Пахнет невкусно, но помогает 100%. Этот природный антибиотик уничтожает вредные бактерии в полости рта.
WomanHit.ru: последние новости
Как приготовить аджапсандал Баница со шпинатом из теста фило Шоколадный брауни с орехами и изюмом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Звезды, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности2
Как проходят секс-вечеринки23
Беременная Кудрявцева произвела фурор1
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке73
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение