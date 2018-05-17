5 продуктов необходимых для здоровья зубов

Морковь

Хрустите с удовольствием. Если вы предпочитаете мягкую пищу, грешите фастфудом, то ваши зубы слабеют со временем. Вы лишаете их естественного массажа, и тренировки, а это может стать причиной повышенной чувствительности эмали.

Морковь станет хорошим спортивным снарядом для ваших челюстей. Каротин, который содержится в этом корнеплоде, полезен для слизистой рта и десен. Он укрепит зубную эмаль. Грызя этот овощ, вы уберете налет с зубов и помассируете десны.

Яблоко

Этот фрукт, наряду с морковью, считается одним из самых эффективных продуктов для профилактики проблем с зубами. Запретный плод массирует, чистит и освежает дыхание.

Конечно, зубам необходим кальций, но и без фосфора им не обойтись. Ешьте рыбу — это один из продуктов, необходимых для поддержания здоровья полости рта.

Не пренебрегайте этим фруктом. Он содержит максимальное количество витамина С, при нехватке которого в организме снижается выработка коллагена и десны начинают кровоточить.

Что ели моряки XIX века, и путешественники до них, спасаясь от цинги? Правильно, лук. Пахнет невкусно, но помогает 100%. Этот природный антибиотик уничтожает вредные бактерии в полости рта.