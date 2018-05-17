Ещё
Эксперт оценила сообщения об увеличении доли рыбы в российской потребительской корзине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт оценила сообщения об увеличении доли рыбы в российской потребительской корзине 

RT на русском 1 час назад
Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила сообщения о возможном увеличении доли рыбы и рыбопродуктов в российской потребительской корзине.
«Рыба — замечательный источник полноценного белка, минералов, витаминно-минеральных комплексов. Рыба прекрасно усваивается организмом, она может быть употреблена человеком в любое время дня: и утром, и в обед, и на ужин», — заявила эксперт.
По её словам, в качестве гарнира к рыбе нужно обязательно использовать овощи, зелень, листовые салаты.
Как отметила Королёва, если рыба будет в рационе от трёх до пяти раз в неделю, то тем самым уменьшится доля мяса и снизятся риски по патологиям сердечно-сосудистой системы.
«Если в потребительской корзине уменьшится количество рафинированных продуктов и углеводов в пользу белка полноценного из состава рыбы, мы тем самым тоже сделаем невероятный вклад в перспективу здоровья и благополучия своего населения», — считает эксперт.
Ранее СМИ сообщали, что Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития поручено изучить вопрос о повышении нормы потребления в среднем на одного человека в год рыбы и рыбопродуктов, включаемых в потребкорзину.
RT на русском: последние новости
что вы знаете о сахаре? Новый рекорд Гиннеса установили в Турции, приготовив 2 тонны печени ягнёнка Мэй поздравила принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением третьего ребёнка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Как проходят секс-вечеринки24
Звезды, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности3
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке73
У Волочковой заподозрили нимфоманию170
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение