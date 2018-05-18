И вкус, и польза! Оригинальные блюда из морской капусты

Салат из морской капусты с яблоками Вам понадобится: морская капуста — 500 г морковь — 1 шт. яблоки кисло-сладкие — 2 шт. соевый соус — по вкусу Приготовление: Выложите капусту в глубокую миску. Натрите морковку на корейской терке, а яблоко с кожицей на обычной крупной. Тщательно перемешайте. Заправьте соевым соусом (или майонезом). Суп из морской капусты Вам понадобится: куриный бульон — 500-1000 мл сыр тофу или фета — 300 г морская капуста консервированная — 1 банка семена кунжута — 1 ст. ложка кинза — несколько веточек Приготовление: Сварите куриный бульон из грудок. Как только он закипит, отправьте к нему капусту. Сыр нарежьте квадратиками и тоже отправляйте в бульон. Дайте супу снова закипеть, посыпьте кунжутом и, отключив плиту, накройте крышкой. Дайте настояться 5-10 минут. Потом разливайте по тарелкам, посыпьте кунжутом украсьте кинзой. Вам понадобится: морская капуста (консервированная) — 1 банка крабовые палочки — 1 упаковка яйца — 2 шт. огурец свежий — 2 шт. консервированная кукуруза — 200 г зелень — по вкусу майонез легкий или соевый соус Приготовление: Сварите вкрутую яйца, затем натрите на терке огурцы и положите вниз салатницы. Смешайте морскую капусту с кукурузой и выложите следующим слоем. Нарежьте слайсами крабовые палочки и выложите сверху конусом. Яйца разрежьте вдоль на четыре части, также выложите конусом. Сверху украсьте зеленью, полейте соусом. Теплая закуска с морской капустой и грибами Вам понадобится: морская капуста — 200 г грибы (лучше опята, но подойдут и вешенки) лук репчатый — 1 шт. нежирная сметана — 2 ст. ложки растительное масло Приготовление: Грибы нарезать слайсами. Лук измельчить, обжарить его до золотистой корочки и добавить грибы. Перемешать и тушить минут 10, затем добавить сметану, перемешать и потушить еще 15 минут. Морскую капусту выложите в миску, добавьте зажарку. Перемешивать не обязательно. Вам понадобится: морская капуста — 200 г кольца кальмаров маринованные — 1 банка кунжут черный — по вкусу Приготовление: Тут все элементарно. Смешиваете капусту с кольцами кальмара, можно добавить маринад от капусты и кальмара. Посыпаете кунжутом. Закуска готова. Фото: Shutterstock