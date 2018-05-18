Народные средства при уходе за кожей

Любая девушка хочет выглядеть хорошо. Однако не все барышни могут позволить себе покупку дорогих косметических средств. Сохранить красоту лица и тела помогут народные рецепты. МедикФорум собрал советы по уходу за кожей.

Борьба с жирностью кожи лица

При уходе за кожей лица, имеющей жирную структуру, хорошим помощником является лимон. Способ его использования очень прост. Заключается он в нанесении сока лимона с помощью ватного диска на проблемную кожу, минуя область вокруг глаз во избежание аллергической реакции. Можно использовать данный народный рецепт, протирая лицо свежесрезанной долькой цитруса. Лимонные компрессы рекомендуется смывать водой через несколько минут после нанесения. Хорошим средством для борьбы с жирностью кожи лица является настойка цветков ромашки. Для ее приготовления необходимо купить в аптеке соцветие ромашки. Столовую ложку ромашки необходимо залить водкой, чтобы сухое соцветие полностью покрылось жидкостью, накрыть крышкой и убрать на неделю в темное место. Перед применением настойки ее необходимо процедить. Использовать средство необходимо не более 2 раз в неделю. Для борьбы с жирной кожей на лице можно использовать маски. Идеальной помощницей является маска из моркови, которая есть в доме у каждой хозяйки. Для приготовления потребуются: а) 1 большая сочная морковь; б) тальк. Морковь крупно натереть, добавить тальк, перемешать тщательно ингредиенты. Маска поможет бороться с жирностью кожи, а также с угревой сыпью и бледностью лица.

Уход за сухой кожей

Чрезмерно сухая кожа лица является проблемной, поскольку подвержена образованию складок и морщин. На сухой коже зачастую появляются пигментные пятна, воспаления или трещины. К счастью, неприятностей можно избежать, используя натуральные народные рецепты. Первым делом необходимо предотвратить дальнейшее высыхание кожи лица. Помощником в борьбе с сухостью кожи является простой компресс из растительного масла. Необходимо смочить маслом кусочек марли или ватный диск, после чего приложить его к лицу. Через пару минут масло можно удалить, умыв лицо теплой водой и протерев мягким полотенцем. Эффект компресса можно усилить, подогрев масло до 40 градусов. Хорошим народным рецептом против сухости кожи лица служит маска, приготовленная из куриного желтка и оливкового или подсолнечного масла. Желток нужно тщательно смешать со столовой ложкой масла. Взять небольшую горсть цветков ромашки, залить её 4 ложками воды и настоять. Настой нужно процедить и добавить к яичной массе. Маску необходимо наносить небольшим слоем на кожу и через четверть часа смывать крепко заваренным чаем.

Питательные маски

Для приготовления маски, питающей кожу лица и насыщающей ее полезными элементами, потребуются: а) банан; б) 2 ст.л. молока; в) 1 ч.л. выжатого сока лимона. Перечисленные ингредиенты тщательно перемешать, после чего маску можно применять. Полученную смесь нанести на лицо, выдержать около получаса и смыть водой. После питательной процедуры полезно протирать лицо ватным диском. Еще одним действенным средством является маска из листьев салата. Для ее приготовления нужно мелко измельчить 3-4 салатных листа, смешать их с ложкой подсолнечного масла и сметаны. Приготовленную смесь необходимо накладывать на лицо в течение 2 минут, после чего смывать теплой водой. Хорошим питательным эффектом для кожи лица обладает огуречная маска, которую очень просто приготовить: огурец натереть крупной стружкой или просто приложить дольки овоща к лицу. Ранее эксперты рассказали о том, как избежать морщин.