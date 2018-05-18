Евросоюз запретил ввоз мяса и молока для личного пользования

Евросоюзе вступил в силу запрет на ввоз для личного пользования мяса, молока и продуктов из них, сообщается в четверг на сайте таможенной службы Литвы.

Ограничения вводятся для того, чтобы избежать заражения животных АЧС. Запрет не касается Швейцарии, Норвегии, Андорры, Лихтенштейна и Сан-Марино.

«На территорию стан ЕС запрещено ввозить: мясо и мясные продукты (сало, свежее или переработанное мясо, включая птицу, жиры, колбасы, мясные консервы, хлебобулочные изделия с мясом, соусы или супы с мясом), молоко и молочные изделия, корм для домашних животных, в составе которого есть мясо или молочные продукты», — уточняет ведомство.

При этом в виде исключения разрешено ввозить молочные смеси для детей, а также детское питание, до 2 кг специального лечебного корма для домашних животных, продукты, которые до открытия упаковки не обязательно хранить в холодильнике, и продукты в специальных упаковках производителя. В европейские страны также можно ввозить до 2 кг меда и медовой продукции, яйца, живых устриц, мидий и улиток, а также до 20 кг рыбной продукции.

АЧС — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека угрозы не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.