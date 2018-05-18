Шеф-повар Lumberjack bar Ирина Шваб представила обновленное меню

Изменения коснулись всех разделов: от салатов, супов и сэндвичей до бургеров и основных блюд. По традиции в меню бара — простые и понятные блюда, которые идеально сочетаются с авторскими напитками, созданными командой.

Так категории закусок и сэндвичей дополнили: «Куриные крылья в соусе свит чили» (600 руб.), кесадильи в сырной лепешке: куриная (500 руб.) или овощная (450 руб.), сэндвичи с ростбифом и медово-горчичным соусом или с уткой и соусом карри (450 руб.).

Обновилось предложение по супам и салатам. Среди них — летний и легкий суп-пюре из брокколи с креветками и томатный с фисташками (380 руб.), «Салат с раковыми шейками», «Салат с уткой» и «Салат с кальмарами» (600 руб.).

Особое место в меню Lumberjack занимают бургеры от шефа, представленные здесь практически на любой вкус: с говядиной, бараниной или курицей. Например, «Бараний бургер с травами» (600 руб.) — сочная котлета, сельдерей, тимьян, соус карри, «Бургер с клюквой» (600 руб.) — говяжья котлета, домашний клюквенный джем, свежие овощи и моцарелла. Также среди новинок — «Бургер Шамп» с беконом и шампиньонами (700 руб.), «Бургер Канталь» с сыром эмменталь и инжиром (700 руб.) и «Бургер Чипотле» с перцем чипотле, моцареллой и соусом блю-чиз (700 руб.). А фирменный гигантский «Бургер Ламберджек» (1500 руб.) весом 2 кг. — еще один повод зайти в бар и проверить свои силы.

Впервые за долгое время в меню появились стейки: стриплоин (1200 руб.) и фланк (1000 руб.). Также в качестве основного блюда шеф предлагает попробовать утку на гриле с овощами (800 руб.) и филе тунца с брокколи и цветной капустой (800 руб.). Подача блюд, качество и размеры порций в лучших традициях Lumberjack изменений не претерпели.

Адрес: Большой Спасоглинищевский переулок, 3с5