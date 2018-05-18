Весенне-летние супы: 10 легких рецептов 

Суп традиционно считается зимним блюдом. Он согревает после морозной прогулки и насыщает организм питательными веществами. А что делать летом? Совсем отказаться от супов? Ну, уж нет! Супы вполне могут быть легкими и низкокалорийными — именно то, что нужно для жаркого времени года.
Делимся вкусными рецептами супов, которые в этом теплом сезоне должен попробовать каждый. Не поддавайтесь стереотипам и составляйте яркое весенне-летнее меню!
Вам понадобятся:
Помидор — 650 г Перец болгарский — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Багет (подсушенный) — 1/4 шт.
Масло оливковое — 100 мл Уксус винный — 2 ст.л.
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Способ приготовления:
Вымойте помидоры и перец. Нарежьте небольшими кубиками
Чеснок нарежьте полосками.
Положите в блендер чеснок, болгарский перец, помидоры, хлеб, уксус, перец и 1-2 ч.л. соли. Перемолите в блендере до однородной массы.
Протрите через сито (по желанию). Накройте и поставьте в холодильник.
Разлейте по тарелкам и подавайте, посыпав сверху зеленью.
Вам понадобятся:
Морковь — 400 г Лук — 2 шт.
Кокосовое и оливковое масло — по 2 ст.л.
Молоко — 400 мл Индийские специи «Гарам Масала» — 3 ч.л.
Черный молотый перец — ½ ч.л.
Лайм — ½ шт.
Соль — по вкусу
Микрогрин — для украшения
Способ приготовления:
Под водой тщательно промойте морковь. Разрежьте ее на продольные кусочки.
Небольшими кубиками размером в 0,5-1 см нарежьте лук.
Разогрейте духовку до 220 °С. На лист для выпекания разложите алюминиевую фольгу. Равномерно распределите на нем предварительно нарезанные морковь и лук. Сбрызните их оливковым маслом и посыпьте индийскими специями, молотым перцем и солью.
Через 25-30 минут овощи вытащите из духовки. Высыпьте карамелизированные морковь и лук в блендер. Добавьте к ним молоко, сок лайма и щепотку соли. Пюрируйте массу до однородного состояния.
Если морковный суп получается очень густым и тягучим, его можно разбавить теплой кипяченой водой. Делать это необходимо до тех пор, пока не будет достигнута желаемая консистенция.
Приготовленное блюдо выложите в тарелку, полейте кокосовым маслом и украсьте листками микрогрина.
Вам понадобятся:
Дыня, нарезанная кубиками — 6 чашек
Апельсиновый сок — 1,5 чашки
Лимонный сок — 1/4 чашки
Сок лайма — 1/4 чашки
Мед — 2 ст.л.
Корица молотая — 1/4 ч.л.
Соль — 1/4 ч.л.
Мята — 1 веточка
Йогурт — по желанию
Способ приготовления:
Поместите все ингредиенты, за исключением мяты, в большую миску и перемешайте.
Поместите смесь в блендер и измельчите до однородной массы. Охладите.
Листья мяты нарежьте на тонкие полоски.
Суп разлейте по порционным тарелкам и украсьте мятой.
Вам понадобятся:
Рыба (любая) — 600 г Креветки — 100 г Кальмар — 100 г Мидии — 100 г Лук репчатый — 1 шт.
Помидор — 3 шт.
Чеснок — 6 зубчиков
Вино сухое — 200 мл Лист лавровый — 3 шт.
Лимон — 1/2 шт.
Специи для рыбы — 1 ст.л.
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Масло оливковое — 4 ст.л.
Способ приготовления:
Рыбу вымойте и очистите. Нарежьте кусочками.
Морепродукты хорошо промойте. Нарежьте небольшими кусочками. Креветки очистите от панциря.
Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте.
Возьмите кастрюлю и разогрейте в ней оливковое масло. Добавьте лук и чеснок, обжарьте в течение нескольких минут.
Помидоры ошпарьте и очистите. Нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в кастрюлю и тушите.
Картофель очистите и нарежьте. Добавьте к помидорам. Добавьте лавровый лист, цедру, соль, перец и специи. Перемешайте.
Налейте 2,5 литра воды и варите в течение 20-30 минут, или пока не сварится картофель.
Добавьте вино, рыбу и морепродукты. Варите суп еще 5 минут на среднем огне. Разлейте по тарелкам и подавайте.
Вам понадобятся:
Оливковое масло — 1/2 ч.л.
Лук нарезанный — 1 шт.
Шпинат нарезанный — 4 чашки
Овощной бульон — 1 чашка
Фасоль отварная или консервированная — 1/2 чашки
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Карри-порошок — 1/8 ч.л.
Сыр Пармезан — по вкусу
Укроп — по вкусу
Способ приготовления:
Нагрейте масло в средней кастрюле на среднем огне; добавьте нарезанный лук и обжарьте до готовности.
Добавьте шпинат, накройте кастрюлю крышкой, и тушите, пока шпинат не обмякнет.
Снимите с огня и переложить в чашу кухонного комбайна. Добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре. Подавайте горячим с сыром Пармезан.
Вам понадобятся:
Для топпинга:
Кешью — 70 г Вода — 180 мл Свежая кинза — горсть + для украшения
Лимонный сок — 2 ст.л.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Для супа:
Авокадо (спелый) — 2 шт.
Кокосовое молоко — 400 мл Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Чеснок — 2 зубчика
Способ приготовления:
Замочите кешью в горячей воде на 10 минут. Слейте воду.
Поместите в чашу блендера кешью и кинзу, налейте воду и лимонный сок и приправьте солью и перцем. Взбейте в блендере до состояния пюре.
Раздавите чеснок ножом и мелко порубите.
Поместите в чашу блендера авокадо и чеснок, налейте кокосовое молоко, посолите и поперчите. Взбейте до гладкой однородной консистенции. Если вы хотите есть суп горячим, перелейте его в кастрюлю и разогрейте.
Перед подачей добавьте топпинг и украсьте кинзой.
Вам понадобятся:
Греческий йогурт — 2 стакана
Овощной бульон — 1 стакан
Огурцы — 3 шт.
Зеленый лук — 4 стебля
Рубленый укроп — 2 ст.л.
Рубленая петрушка — 2 ст.л.
Лимонный сок — 4 ч.л.
Соль — 2 ч.л.
Редис — для украшения
Оливковое масло — по вкусу
Способ приготовления:
В большой миске смешайте йогурт и овощной бульон. Отложите в сторону.
В кухонном комбайне или блендере измельчите в пюре огурцы, зеленый лук, укроп и петрушку.
Влейте йогуртовую смесь и еще раз взбейте.
Разлейте по тарелкам, украсьте ломтиками редиса, оливковым маслом и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Сливочное масло — 4 ст.л.
Репчатый лук — 1/2 шт.
Консервированные томаты — 800 мл Вода — 1,5 чашки
Соль — 1 ч.л.
Способ приготовления:
Растопите сливочное масло на среднем огне в большой кастрюле.
Добавьте мелко нарезанный лук, воду, консервированные томаты. Посолите.
Доведите до кипения. Готовьте в течение 40 минут без крышки.
Размешайте. Посолите.
Взбейте суп с помощью блендера.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Вишня — 1 кг Репчатый лук — 1 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Зелень (кинза, тархун, укроп, петрушка) — 1 пучок
Огурец — 2 шт.
Зеленый лук — 1 пучок
Измельченные грецкие орехи — 0,3 стакана
Способ приготовления:
Ягоды вишни отделите от косточек, разомните с помощью ложки и отожмите сок. Добавьте воды по вкусу.
Раздавите чеснок.
Произвольно нарежьте лук, зелень и огурцы. Добавьте соль по вкусу.
Смешайте чеснок, лук, зелень и огурцы. Залейте все это приготовленным вишневым соком.
Отправьте суп в холодильник на 1-2 часа.
Перед подачей добавьте мелко нарезанный зеленый лук и орехи.
Вам понадобятся:
Капуста кейл — 500 г Картофель средний — 3 шт.
Лимон — 1 шт.
Лук средний — 1 шт.
Семечки (на выбор) — 50 г Сливки соевые — 250 мл Бульонный кубик овощной — 2 шт.
Масло оливковое — 2 шт.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
Лук очистите и мелко нарежьте. Картофель очистите и нарежьте средними кубиками.
Нагрейте в кастрюле оливковое масло и обжарьте лук с картофелем и крупно нарезанной капустой кейл 10 минут.
Добавьте сок одного лимона и 2 литра воды. Доведите до кипения, добавьте бульонные кубики, соль и перец.
Уменьшите огонь и варите около 20-30 минут без крышки. Готовый суп измельчите погружным блендером.
Перед подачей добавьте соевые сливки и семечки.