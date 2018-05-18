Весенне-летние супы: 10 легких рецептов

Суп традиционно считается зимним блюдом. Он согревает после морозной прогулки и насыщает организм питательными веществами. А что делать летом? Совсем отказаться от супов? Ну, уж нет! Супы вполне могут быть легкими и низкокалорийными — именно то, что нужно для жаркого времени года.

Делимся вкусными рецептами супов, которые в этом теплом сезоне должен попробовать каждый. Не поддавайтесь стереотипам и составляйте яркое весенне-летнее меню!

Вам понадобятся:

Помидор — 650 г Перец болгарский — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Багет (подсушенный) — 1/4 шт.

Масло оливковое — 100 мл Уксус винный — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Способ приготовления:

Вымойте помидоры и перец. Нарежьте небольшими кубиками

Чеснок нарежьте полосками.

Положите в блендер чеснок, болгарский перец, помидоры, хлеб, уксус, перец и 1-2 ч.л. соли. Перемолите в блендере до однородной массы.

Протрите через сито (по желанию). Накройте и поставьте в холодильник.

Разлейте по тарелкам и подавайте, посыпав сверху зеленью.

Вам понадобятся:

Морковь — 400 г Лук — 2 шт.

Кокосовое и оливковое масло — по 2 ст.л.

Молоко — 400 мл Индийские специи «Гарам Масала» — 3 ч.л.

Черный молотый перец — ½ ч.л.

Лайм — ½ шт.

Соль — по вкусу

Микрогрин — для украшения

Способ приготовления:

Под водой тщательно промойте морковь. Разрежьте ее на продольные кусочки.

Небольшими кубиками размером в 0,5-1 см нарежьте лук.

Разогрейте духовку до 220 °С. На лист для выпекания разложите алюминиевую фольгу. Равномерно распределите на нем предварительно нарезанные морковь и лук. Сбрызните их оливковым маслом и посыпьте индийскими специями, молотым перцем и солью.

Через 25-30 минут овощи вытащите из духовки. Высыпьте карамелизированные морковь и лук в блендер. Добавьте к ним молоко, сок лайма и щепотку соли. Пюрируйте массу до однородного состояния.

Если морковный суп получается очень густым и тягучим, его можно разбавить теплой кипяченой водой. Делать это необходимо до тех пор, пока не будет достигнута желаемая консистенция.

Приготовленное блюдо выложите в тарелку, полейте кокосовым маслом и украсьте листками микрогрина.

Вам понадобятся:

Дыня, нарезанная кубиками — 6 чашек

Апельсиновый сок — 1,5 чашки

Лимонный сок — 1/4 чашки

Сок лайма — 1/4 чашки

Мед — 2 ст.л.

Корица молотая — 1/4 ч.л.

Соль — 1/4 ч.л.

Мята — 1 веточка

Йогурт — по желанию

Способ приготовления:

Поместите все ингредиенты, за исключением мяты, в большую миску и перемешайте.

Поместите смесь в блендер и измельчите до однородной массы. Охладите.

Листья мяты нарежьте на тонкие полоски.

Суп разлейте по порционным тарелкам и украсьте мятой.

Вам понадобятся:

Рыба (любая) — 600 г Креветки — 100 г Кальмар — 100 г Мидии — 100 г Лук репчатый — 1 шт.

Помидор — 3 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Вино сухое — 200 мл Лист лавровый — 3 шт.

Лимон — 1/2 шт.

Специи для рыбы — 1 ст.л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло оливковое — 4 ст.л.

Способ приготовления:

Рыбу вымойте и очистите. Нарежьте кусочками.

Морепродукты хорошо промойте. Нарежьте небольшими кусочками. Креветки очистите от панциря.

Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте.

Возьмите кастрюлю и разогрейте в ней оливковое масло. Добавьте лук и чеснок, обжарьте в течение нескольких минут.

Помидоры ошпарьте и очистите. Нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в кастрюлю и тушите.

Картофель очистите и нарежьте. Добавьте к помидорам. Добавьте лавровый лист, цедру, соль, перец и специи. Перемешайте.

Налейте 2,5 литра воды и варите в течение 20-30 минут, или пока не сварится картофель.

Добавьте вино, рыбу и морепродукты. Варите суп еще 5 минут на среднем огне. Разлейте по тарелкам и подавайте.

Вам понадобятся:

Оливковое масло — 1/2 ч.л.

Лук нарезанный — 1 шт.

Шпинат нарезанный — 4 чашки

Овощной бульон — 1 чашка

Фасоль отварная или консервированная — 1/2 чашки

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Карри-порошок — 1/8 ч.л.

Сыр Пармезан — по вкусу

Укроп — по вкусу

Способ приготовления:

Нагрейте масло в средней кастрюле на среднем огне; добавьте нарезанный лук и обжарьте до готовности.

Добавьте шпинат, накройте кастрюлю крышкой, и тушите, пока шпинат не обмякнет.

Снимите с огня и переложить в чашу кухонного комбайна. Добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре. Подавайте горячим с сыром Пармезан.

Вам понадобятся:

Для топпинга:

Кешью — 70 г Вода — 180 мл Свежая кинза — горсть + для украшения

Лимонный сок — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Для супа:

Авокадо (спелый) — 2 шт.

Кокосовое молоко — 400 мл Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления:

Замочите кешью в горячей воде на 10 минут. Слейте воду.

Поместите в чашу блендера кешью и кинзу, налейте воду и лимонный сок и приправьте солью и перцем. Взбейте в блендере до состояния пюре.

Раздавите чеснок ножом и мелко порубите.

Поместите в чашу блендера авокадо и чеснок, налейте кокосовое молоко, посолите и поперчите. Взбейте до гладкой однородной консистенции. Если вы хотите есть суп горячим, перелейте его в кастрюлю и разогрейте.

Перед подачей добавьте топпинг и украсьте кинзой.

Вам понадобятся:

Греческий йогурт — 2 стакана

Овощной бульон — 1 стакан

Огурцы — 3 шт.

Зеленый лук — 4 стебля

Рубленый укроп — 2 ст.л.

Рубленая петрушка — 2 ст.л.

Лимонный сок — 4 ч.л.

Соль — 2 ч.л.

Редис — для украшения

Оливковое масло — по вкусу

Способ приготовления:

В большой миске смешайте йогурт и овощной бульон. Отложите в сторону.

В кухонном комбайне или блендере измельчите в пюре огурцы, зеленый лук, укроп и петрушку.

Влейте йогуртовую смесь и еще раз взбейте.

Разлейте по тарелкам, украсьте ломтиками редиса, оливковым маслом и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Сливочное масло — 4 ст.л.

Репчатый лук — 1/2 шт.

Консервированные томаты — 800 мл Вода — 1,5 чашки

Соль — 1 ч.л.

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло на среднем огне в большой кастрюле.

Добавьте мелко нарезанный лук, воду, консервированные томаты. Посолите.

Доведите до кипения. Готовьте в течение 40 минут без крышки.

Размешайте. Посолите.

Взбейте суп с помощью блендера.

Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Вишня — 1 кг Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Зелень (кинза, тархун, укроп, петрушка) — 1 пучок

Огурец — 2 шт.

Зеленый лук — 1 пучок

Измельченные грецкие орехи — 0,3 стакана

Способ приготовления:

Ягоды вишни отделите от косточек, разомните с помощью ложки и отожмите сок. Добавьте воды по вкусу.

Раздавите чеснок.

Произвольно нарежьте лук, зелень и огурцы. Добавьте соль по вкусу.

Смешайте чеснок, лук, зелень и огурцы. Залейте все это приготовленным вишневым соком.

Отправьте суп в холодильник на 1-2 часа.

Перед подачей добавьте мелко нарезанный зеленый лук и орехи.

Вам понадобятся:

Капуста кейл — 500 г Картофель средний — 3 шт.

Лимон — 1 шт.

Лук средний — 1 шт.

Семечки (на выбор) — 50 г Сливки соевые — 250 мл Бульонный кубик овощной — 2 шт.

Масло оливковое — 2 шт.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Лук очистите и мелко нарежьте. Картофель очистите и нарежьте средними кубиками.

Нагрейте в кастрюле оливковое масло и обжарьте лук с картофелем и крупно нарезанной капустой кейл 10 минут.

Добавьте сок одного лимона и 2 литра воды. Доведите до кипения, добавьте бульонные кубики, соль и перец.

Уменьшите огонь и варите около 20-30 минут без крышки. Готовый суп измельчите погружным блендером.

Перед подачей добавьте соевые сливки и семечки.