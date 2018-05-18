Ещё
Пивоваренная машина Pico U с одинаковой легкостью сварит пиво, кофе и матэ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пивоваренная машина Pico U с одинаковой легкостью сварит пиво, кофе и матэ 

TechCult 54 минуты назад
Фото: TechCult
Компания PicoBrew из Сиэтла успешно использовала серию стартапов для вывода на рынок нескольких моделей своих пивоваренных агрегатов, и теперь настало время очередной машины. Она называется Pico U, где «U» означает универсальность и указывает на способность аппарата варить широкий ассортимент напитков помимо базового пива. Pico U продолжает серию компактных пивоваренных машин и может с минимальным вмешательством человека сварить крафтовое пиво. Уже фильтрованное, рабочий объем 5 л. Истинная же ценность данной модели в способности варить широкий спектр напитков, которые можно приготовить на обычной кухонной плите. Оршад, латте, комбуча, мате, всевозможные виды чая, кофе и т.д., в зависимости от наличия «заварки».
Под данным термином понимается пакет «PicoPaks», набор компонентов для быстрой варки искомого напитка, которые нужно менять по мере истощения, по аналогии с чайными пакетиками. Разница в том, что Pico U не просто заливает сухую смесь кипятком, а именно варит и настаивает напиток по рецепту. В компании говорят, что заключили договора с сотнями пивоварен и ресторанов, поэтому в перспективе можно будет приобрести PicoPaks с произвольным видом вкусного зелья.
Стоимость пакетов будет варьироваться, цена самой машины Pico U составит $189. Основной объем финансирования уже успешно собран и продажи начнутся в январе 2019-го.
TechCult: последние новости
Одежда-хамелеон изменит цвет по команде смартфона Этот маленький Lego-повар виртуозно готовит яичницу с беконом На Мальдивах строят первую в мире подводную виллу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Как проходят секс-вечеринки29
Звезды, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности4
Модели, которые погибли из-за своей красоты
У Волочковой заподозрили нимфоманию176
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение