Пивоваренная машина Pico U с одинаковой легкостью сварит пиво, кофе и матэ

Компания PicoBrew из Сиэтла успешно использовала серию стартапов для вывода на рынок нескольких моделей своих пивоваренных агрегатов, и теперь настало время очередной машины. Она называется Pico U, где «U» означает универсальность и указывает на способность аппарата варить широкий ассортимент напитков помимо базового пива. Pico U продолжает серию компактных пивоваренных машин и может с минимальным вмешательством человека сварить крафтовое пиво. Уже фильтрованное, рабочий объем 5 л. Истинная же ценность данной модели в способности варить широкий спектр напитков, которые можно приготовить на обычной кухонной плите. Оршад, латте, комбуча, мате, всевозможные виды чая, кофе и т.д., в зависимости от наличия «заварки».

Под данным термином понимается пакет «PicoPaks», набор компонентов для быстрой варки искомого напитка, которые нужно менять по мере истощения, по аналогии с чайными пакетиками. Разница в том, что Pico U не просто заливает сухую смесь кипятком, а именно варит и настаивает напиток по рецепту. В компании говорят, что заключили договора с сотнями пивоварен и ресторанов, поэтому в перспективе можно будет приобрести PicoPaks с произвольным видом вкусного зелья.

Стоимость пакетов будет варьироваться, цена самой машины Pico U составит $189. Основной объем финансирования уже успешно собран и продажи начнутся в январе 2019-го.