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Прикамский завод выпустил ложки с символикой чемпионата мира по футболу
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Прикамский завод выпустил ложки с символикой чемпионата мира по футболу 

59.ru 34 минуты назад
Фото: 59.ru
«Нытвенский металлургический завод» специально к чемпионату мира по футболу выпустил чайные ложки с символом турнира — волком Забивакой. Купить сувенирные столовые приборы может любой желающий.
Для болельщиков доступны два вида чайных ложек — с декоративным покрытием и без него. Производитель обещает, что используемый для производства столовых приборов металл проходит строжайшую санитарную проверку, а состав изделий, благодаря современным технологиям, определён до тысячных процентов.
— Это делается для того, чтобы при соприкосновении с горячей пищей ложки, вилки и ножи были абсолютно экологически безопасны, — пишут о своих изделиях нытвенские металлурги. — Высокий технологический уровень производства позволяет получить зеркальную поверхность изделий (эффект серебряного блеска). Кроме этого на столовые кухонные приборы может наноситься декоративное покрытие нитридом титана, имеющего цвет позолоты.
Сувенирные ложки продаются по цене 190 и 220 рублей. На упаковке написано, что ложка является официальным сувенирным продуктом чемпионата мира по футболу. Приобрести столовые приборы можно в интернет-магазинах и сувенирных лавках.
Ранее стало известно, что игрок пермского «Амкара» Саид Эззатоллахи может сыграть на чемпионате мира по футболу за сборную Ирана.
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