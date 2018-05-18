Всё, что нужно знать про сахар, чтобы его разлюбить и бросить

Мы уже писали, почему следует отказаться от активного потребления сахара. Однако не все хорошо понимают, что такое сахар в принципе. Давайте разберемся!

Нет, сахар — это не белое кристаллическое вещество, которое некоторые из нас кладут в чай по три ложки. Точнее, не только это. Сахар — общее название для небольших молекул, которые являются самыми быстрыми поставщиками энергии. К тому же они, как правило, имеют сладкий вкус. И это не случайное совпадение.

Сладкий вкус для человека очень привлекателен, так как с доисторических времен является маркером съедобности и высокой энергетической ценности продукта. Ученые называют разновидность сахара, который содержится во фруктах и некоторых овощах, «внутренним сахаром».

Логично предположить, что раз есть «внутренний», значит есть и «внешний». Это сахар, который добавляется во время приготовления продукта. И уж в чем-чем, а во внешнем сахаре у нас дефицита нет.

Производители еды, играя на слабостях сладкоежек, добавляют сахар практически во всю свою продукцию и при этом искусно прячут его название на этикетке.

ИЩЕМ САХАР НА ЭТИКЕТКЕ

САХАРОЗА — рафинированный белый сахар

ДЕКСТРОЗА — чистая глюкоза

МАЛЬТОЗА — сахар, добытый из злаковых

ЛАКТОЗА — молочный сахар

КУКУРУЗНАЯ ПАТОКА — смесь глюкозы, мальтозы и декстрозы, которую получают, естественно, из кукурузы (есть еще кукурузный сироп, в котором огромное количество фруктозы)

МАЛЬТОДЕКСТРИН — смесь мальтозы и декстрозы

ФРУКТОЗА — сахар фруктов и кленового сиропа

А также есть коричневый сахар, нерафинированный сахар, мальтозный сироп, патока, высокофруктозный сирок и сок из белого винограда.

НОРМА САХАРА В ДЕНЬ

Американская ассоциация кардиологов рекомендует употреблять не более 6 чайных ложек в день для женщин и 9 для мужчин (это только внешний сахар, а не тот, который содержится во фруктах, овощах, цельном молоке или натуральных йогуртах).

Всемирная Организация Здравоохранения устанавливает предел в 6 чайных ложек для всех. Это всего 25 граммов сахара. Здесь тоже имеется ввиду только добавленный сахар. Думаете, 6 чайных ложек сахара — не так уж мало? Вы столько не съедаете, ведь кладете только 2 чайные ложечки в кофе с утра?

А теперь давайте посчитаем, сколько сахара положили для вас (и за вас!) в еду производители.

ТАЙНЫЙ САХАР В ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТАХ

Стакан колы 0,33 л — 9 чайных ложек сахара

Сладкий йогурт или творожок на завтрак (140 г) — 6 чайных ложек сахара

Горсть кукурузных хлопьев (100 г) — 3 чайные ложки сахара

1 столовая ложка кетчупа — 1 чайная ложка сахара

100 г консервированных овощей — 1 чайная ложка сахара

Часто продукты, возведенные в ранг «правильного питания», на самом деле содержат внешний сахар. Мюсли, гранола, обезжиренные молочные продукты, быстрые заварные каши — все эти радости ЗОЖника на самом деле содержат сахар. От них не отстают мясные полуфабрикаты, консервы и в том числе консервированные фрукты и овощи.

5 ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА

ПРАВИЛО №1. Употребляйте максимально натуральную пищу. Никаких полуфабрикатов, готовых соусов, быстро завариваемых каш и консервов. Замените купаты из супермаркета куриным филе. Консервированные овощи — замороженными. А если времени на готовку нет совсем, воспользуйтесь сервисом доставки продуктов. Их сейчас море — на любой вкус и кошелек.

ПРАВИЛО №2. Избегайте обезжиренных продуктов. В большинстве случаев производители заменяют жир на сахар. И такая замена стратегически неверна.

ПРАВИЛО №3. Постепенно ограничивайте употребление любимых сладостей и десертов. Бросать ничего не надо. Будьте хитрее и для начала сократите чаепитие с конфеткой до одного раза в день, если делали это чаще. А затем и до одного раза в неделю — например, по воскресеньям.

ПРАВИЛО №4. Перестаньте уже добавлять сахар в кофе и чай — почувствуйте вкус этих напитков! А там, глядишь, перейдете на дорогие сорта, обзаведетесь правильным чайником, туркой и компанией.

ПРАВИЛО №5. Устраивайте себе сахарный детокс. После недели отказа от внешнего сахара чувствительные соски языка буду лучше улавливать естественную сладость продуктов и пища с добавленным сахаром покажется попросту приторной.

За подготовку материала благодарим эндокринолога, врача профилактической и антивозрастной медицины Олесю Бруслик. Подробнее о специалисте и ее наблюдениях можно прочитать в ее Инстаграм-блоге.