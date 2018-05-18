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В супермаркетах Владивостока подешевели куриное яйцо и свинина
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В супермаркетах Владивостока подешевели куриное яйцо и свинина 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, за прошедшую неделю в некоторых супермаркет краевого центра подешевели свинина и куриное яйцо.
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