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В супермаркетах Владивостока подешевели куриное яйцо и свинина
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В супермаркетах Владивостока подешевели куриное яйцо и свинина
Primpress
1 час назад
Женский форум
Фото:
Primpress
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, за прошедшую неделю в некоторых супермаркет краевого центра подешевели свинина и куриное яйцо.
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