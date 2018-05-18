Все о куриных крылышках Буффало

Если на время забыть о том, что пища, приготовленная в кипящем масле, у следящего за своим здоровьем человека симпатий вызывать не должна, то куриные крылышки станут одним из самых предпочтительных фритюр-блюд. Углубившись же еще немного в этот вопрос, можно понять, что самыми известными куриными крылышками во всем мире являются так называемые крылышки Буффало, которые достаточно просто приготовить прямо у себя дома. И если сейчас вам так не кажется, то уже после изучения нашего рецепта у вас не останется никаких вопросов.

— История —

Как всегда бывает с легендарным блюдом, у крылышек Буффало есть несколько вариантов истории возникновения, которые хоть и крутятся вокруг бара Anchor в Буффало, штат Нью-Йорк, но разнятся в деталях, датах и персонажах. То их приготовила жена владельца бара для припозднившихся друзей сына в 1939 году, то это сын рискнул применить глубокую обжарку в 1980 году, то сам владелец бара Фрэнк Белиссимо попросил сделать хоть что-то с огромным количеством куриных крыльев, купленных по ошибке.

Есть к владельцам бара Anchor и претензии со стороны некоего Джона Янга, утверждающего, что именно он стал первым готовить куриные крылья подобным образом и подавать их в своем ресторане до того, как покинуть Буффало в 1970 году. Несмотря на все трудности с идентификацией происхождения одного из самых популярных способов приготовления крылышек, у вас нет никаких причин не попробовать воспроизвести их вкус на домашней кухне по рецепту, который вы найдете дальше.

— Ингредиенты —

Для приготовления классических крылышек Буффало вам понадобятся:

Растительное масло для жарки 1,5 чашки муки 1,5 чайной ложки свежемолотого черного перца 1,5 чайной ложки соли 1 чайная ложка паприки 0,75 чайной ложки кайенского перца (по желанию) 12 крыльев, разделанных каждое на три части

— Приготовление —

Налейте достаточно растительного масла в тяжелую кастрюлю, чтобы крылья могли плавать в масле. Можно использовать электрофритюрницу.

Смешайте муку, черный перец, соль, красный перец, кайенский перец в большой миске. Обваляйте крылья в смеси и стряхните излишки.

С помощью щипцов опустите крылья в масло. Готовьте крылья от 10 до 12 минут, или пока они не всплывут и не станут золотисто-коричневого цвета.

— Классическая подача —

Хорошим советом является просушка куриных крыльев на бумажных полотенцах как до опускания в масло, так и после их приготовления — в первом случае это предотвратит разбрызгивание масла, а во втором — удалит излишки жира с поверхности.

В случае остывания крылышек на полотенце их всегда можно сложить вместе в большую емкость и прогреть в духовке. Подавать же их нужно по классической рецептуре с палочками сельдерея, которые внесут свежесть и, в случае чего, нейтрализуют чересчур острый вкус крылышек, а также соусом блю-чиз, идеально подходящем практически для любого блюда из курицы.