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Салат с креветками и кукурузой
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Салат с креветками и кукурузой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ингредиенты
Консервированная кукуруза 200 г  креветки 350 г  огурец 1 шт  помидоры 3 шт  лук-порей (белая часть) 2 шт  сметана 80 мл  сок лайма 2 ст. л.
салат ромэн 6-8 листьев
кукурузные чипсы по вкусу
острый сыр 120 г  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Креветки отварите в подсоленной воде или обжарьте в небольшом количестве масла. Остудите.
Лук тонко нарежьте. Огурец нарежьте кубиками, помидоры — небольшими ломтиками. Салат порвите руками. Чипсы поломайте на небольшие кусочки. Сыр натрите на крупной терке.
Сложите все ингредиенты, кроме чипсов, в салатник. Добавьте сметану и лаймовый сок. Хорошо перемешайте. Чипсами посыпьте перед подачей, чтобы они не размокли.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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