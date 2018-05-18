Салат с креветками и кукурузой

Ингредиенты

Консервированная кукуруза 200 г креветки 350 г огурец 1 шт помидоры 3 шт лук-порей (белая часть) 2 шт сметана 80 мл сок лайма 2 ст. л.

салат ромэн 6-8 листьев

кукурузные чипсы по вкусу

острый сыр 120 г Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Креветки отварите в подсоленной воде или обжарьте в небольшом количестве масла. Остудите.

Лук тонко нарежьте. Огурец нарежьте кубиками, помидоры — небольшими ломтиками. Салат порвите руками. Чипсы поломайте на небольшие кусочки. Сыр натрите на крупной терке.

Сложите все ингредиенты, кроме чипсов, в салатник. Добавьте сметану и лаймовый сок. Хорошо перемешайте. Чипсами посыпьте перед подачей, чтобы они не размокли.