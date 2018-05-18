Диетолог: детей неправильно кормят в школах и садах

— Насколько правильным с точки зрения диетолога выглядит стандартное меню одного дня в детском саду? Правильно ли питаются дети?

— Конечно нет. Я вижу избыток насыщенных жиров и простых углеводов, много крахмала, много сахара, крайне мало клетчатки, овощей, фруктов. Если бы сок на второй завтрак был свежевыжатый — это, конечно, тоже плохая альтернатива, но все лучше, чем пакетированный. Сахара в рационе очень много, вы будете удивлены, но даже в сосиски, колбасы и в слабосоленую рыбу зачем-то добавляют сахар.

Естественно, для здоровья любого человека это вредно, а для здоровья детей и подавно. Мы растим популяцию нездоровых детей, потому что такой рацион существенно нарушает деятельность печени, поджелудочной железы. Он изнашивает их гораздо раньше, срывает все адаптационные механизмы. И в итоге у нас сейчас неутешительная статистика — каждый восьмой ребенок в России страдает избыточной массой тела или ожирением. И каждый третий взрослый. То есть, по сути, в каждой семье есть кто-то — родитель или ребенок, а зачастую и тот, и другой, кто страдает избыточным весом или ожирением. И во многом — по причине такого рациона. Не надо забывать, что избыток сахара блокирует деятельность мозга, не говоря уже о том, что дети становятся гиперактивными. У нас сейчас приличный процент детей с СДВГ, и сахар для них — сущее зло.

— Неужели разработчики детсадовского и школьного меню не видят, что рацион далек от идеального?

Минздрав признает наличие этой проблемы. Сейчас вступил в силу закон о пересмотре рационов детских дошкольных и учреждений при школах. Институт питания РАМН активно занимается разработкой новых рационов питания. Я надеюсь, что они будут лучше, чем существующие. Но как бы то ни было, нужно понимать, что ответственность за питание детей все равно несем мы, родители. Самое главное, как мы кормим их у себя дома. Зачастую многие считают, что школьное питание неправильное, а дома дают еще более неправильную пищу: колбасу, сосиски, бутерброды с тем же самым белым хлебом, точно так же мало фруктов и овощей. Многие оправдываются, говоря, что зимой у нас не найти свежих овощей. Но замороженные, подвергнутые глубокой шоковой заморозке, хоть и теряют часть витаминов, но сохраняют антиоксиданты и клетчатку. Поэтому все виды капусты: брокколи, цветная, брюссельская, белокочанная, которая, кстати, у нас есть свежая круглый год, как и морковь и свекла, — эти овощи в обязательном порядке должны быть в рационе детей. И не важно, в каком виде — свежем или приготовленном.

— Что из того, что сейчас есть в детском меню, категорически нельзя давать детям?

— Ни в коем случае не стоит включать в меню детей газировку (к счастью, этого и нет в садах и школах, но этим грешат родители). Главное зло там не столько в сахаре и искусственных пищевых добавках, сколько в газе. Именно газ препятствует нормальному пищеварению, нарушает микрофлору кишечника.

Искусственные красители, добавки, консерванты, ароматизаторы нельзя давать детям. Обратите внимание — в детсадовском меню был кисель. Вряд ли это свежесваренный кисель на основе крахмала и ягод. Это, скорее всего, пакетированный концентрат, который сад закупает из-за дешевизны, в котором множество искусственных красителей. Что еще нельзя? Колбасы, сосиски, которые дают детям и в школе, и в саду. Чипсы, кириешки — ну этого, слава Богу, нашим детям пока никто в садах не дает.

— А если говорить об интервалах между приемами пищи? Соблюдаются ли они в детских садах и школах?

— В садах в основном выдерживаются адекватные интервалы между приемами пищи. Как правило, детей в сад приводят некормлеными. А если кормят завтраком, то ребенок в силу своего возраста еще умеет регулировать объем потребляемой пищи и сам, скорее всего, откажется от завтрака в саду. Что касается школьного питания, то те родители, кто кормит ребенка завтраком дома, сталкиваются с тем, что через полтора часа его вновь кормят уже в школе. И иногда это чай с не самой правильной вафлей, а иногда это молочная каша, которую явно рано еще давать этому ребенку, потому как у него еще прошлый прием пищи не до конца усвоился. И это очень плохо! Поджелудочная железа продуцирует гормон инсулин. Он утилизирует глюкозу, распределяет ее между печенью и жировой тканью. Он работает после еды в течение двух с половиной часов. И желательно выдерживать интервалы около 2,5, а то и 3 часов между приемами пищи. Потому что очень большое количество инсулина в один и тот же момент времени в организме провоцирует состояние преддиабета, которое далее складывается уже в сахарный диабет второго типа.

— Получается, детям лучше не брать полноценный обед в первую смену?

— Я все чаще сталкиваюсь с тем, что дети в школах не едят. Во-первых, потому, что это невкусно ввиду опять же дешевизны ингредиентов и способа их приготовления. А во-вторых, стало больше адекватных родителей, которые понимают, что это просто-напросто нельзя есть, это опасно в плане здоровья. И многие кормят детей дома, с собой дают либо какой-то полезный перекус, что чаще я вижу, либо деньги на обед. Но здесь уже, конечно, вопрос воспитания самого ребенка, потому что на эти деньги он может купить пиццу, булку, шоколадку, газировку или чипсы.

Если мы говорим про первую смену, когда уроки начинаются в восемь, родители кормят, как правило, детей в 07:00–07:30, и где-то в 10:00–10:30 у ребенка должен быть перекус. Это может быть творог, несладкий йогурт, горсть орехов, бутерброд, но только из цельнозернового хлеба, и вместо колбасы кусочек мяса, огурчик или помидор. И далее к двум часам он как раз приходит домой и обедает. Затем следующий прием пищи в 16:00–17:00 и ужин с родителями в 19:00–20:00. Вот это адекватно, но тут целиком и полностью ответственность ложится на родителя — чем накормит он дитя на завтрак, на обед и что даст с собой в виде перекуса. Ответственность за детей несем исключительно мы, но, конечно, было бы здорово, если бы сады, школы и другие государственные учреждения хотя бы как-то нас в этом поддерживали.

— А что с точки зрения объема пищи? Не переедают ли дети в садах и школах?

— Порции нормальные. Жидкость не учитывается, учитывается сухой остаток. И для дошколят это в среднем 200–300 граммов сухого остатка на прием пищи. Если говорим про полноценный обед школьников, то это 300–400 граммов на прием пищи. Но это с учетом, что интервалы между приемами пищи не менее трех часов.

— Если нормы детского питания будут пересмотрены, каким, на ваш взгляд, будет идеальный обед школьника?

— Обед школьника — это в идеале салат, заправленный растительным маслом холодного отжима. Салат желательно из свежих овощей, но приготовленный вариант, например винегрет, тоже подходит, если есть его 1-2 раза в неделю. В дополнение к салату суп, приготовленный на нежирном мясном или рыбном, может быть, овощном, грибном бульоне. Кусок цельнозернового хлеба, то есть грубоволокнистого, чтобы были какие-то пищевые волокна. И если второе блюдо, то это небольшой углеводный гарнир и кусок рыбы или птицы или омлет. Но нужно опять же исходить из количества: если у нас комплексный обед: салат, первое, второе и жидкость, то количество каждого блюда должно быть меньше. Если на обед будет только салат, первое и хлеб, то тогда в супе должен быть белок, то есть кусок мяса или курицы. Если обед — это салат и второе блюдо, то и кусочка хлеба не надо, потому что будет углеводный гарнир. И вот этого количества и состава блюд более чем достаточно, чтобы поддерживать детей в здоровом и активном состоянии.

Досье. Людмила Селедцова, врач-диетолог, нутрициолог, anti-age терапевт.