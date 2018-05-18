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Низкокалорийная диета оптимальна для похудения
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Низкокалорийная диета оптимальна для похудения 

Доктис 57 минут назад
Люди, придерживающиеся низкоэнергетического рациона, состоящего из овощей, постного мяса и риса, чувствуют себя более сытыми, чем те, кто едят обычную еду, но стараются ограничивать калории. Это выяснили британские ученые.
Так называемые низкоэнергетические, низкокалорийные продукты содержат больше воды, белка и клетчатки, а потому средняя порция больше объемом и лучше насыщает. Ученые университета Лидса проверили эффективность такой диеты и опубликовали результаты своей работы в журнале Journal of Nutrition.
Исследователи сравнили эффективность 14-недельной диеты, основанной на низкоэнергетических продуктах, и обычной низкокалорийной диеты, ограничивающей суточный рацион 1400 ккал. Женщины из обеих групп похудели, но у первой группы результаты были лучше — на низкоэнергетических продуктах они сбросили более 5% массы тела — в среднем 5,8 кг. Кроме того, эти участницы предсказуемо чувствовали себя более сытыми и спокойными, поскольку на каждую калорию у них в рационе приходилось больше пищи.
В ходе другого эксперимента испытуемым предлагалось два дня питаться только низкокалорийными продуктами, а другие два дня только высококалорийными, при этом общая калорийность завтрака и обеда была одинаковой. Вечером же участникам разрешалось есть сколько угодно, как за ужином, так и после него. Оказалось, что в «высокоэнергетические» дни люди чувствовали себя гораздо более голодными, из-за чего по вечерам сильно переедали, потребляя более 1000 лишних калорий!
Исследователи сделали однозначный вывод, что для похудения гораздо более эффективно перейти на низкокалорийные продукты, чем пытаться ограничивать свой обычный рацион.
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