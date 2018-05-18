Салат из киноа и авокадо 

Легкий салат из киноа с помидорами, фасолью и авокадо.
Ингредиенты
Консервированная фасоль ½ банки
киноа 200 г помидоры 200 г кинза ½ пучка
авокадо 1 шт оливковое масло 2 ст. л.
лайм (сок) ½ шт соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Киноа отварите до готовности в подсоленной воде. Охладите и выложите в салатник.
Помидоры и очищенный авокадо нарежьте кубиками и добавьте в салатник. Затем добавьте мелко нарезанную кинзу, оливковое масло, лаймовый сок, соль и перец. Тщательно перемешайте, немного охладите в холодильнике и подавайте.