Салат из киноа и авокадо

Легкий салат из киноа с помидорами, фасолью и авокадо.

Ингредиенты

Консервированная фасоль ½ банки

киноа 200 г помидоры 200 г кинза ½ пучка

авокадо 1 шт оливковое масло 2 ст. л.

лайм (сок) ½ шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Киноа отварите до готовности в подсоленной воде. Охладите и выложите в салатник.

Помидоры и очищенный авокадо нарежьте кубиками и добавьте в салатник. Затем добавьте мелко нарезанную кинзу, оливковое масло, лаймовый сок, соль и перец. Тщательно перемешайте, немного охладите в холодильнике и подавайте.