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Салат из киноа и авокадо
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Салат из киноа и авокадо 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Легкий салат из киноа с помидорами, фасолью и авокадо.
Ингредиенты
Консервированная фасоль ½ банки
киноа 200 г  помидоры 200 г  кинза ½ пучка
авокадо 1 шт  оливковое масло 2 ст. л.
лайм (сок) ½ шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Киноа отварите до готовности в подсоленной воде. Охладите и выложите в салатник.
Помидоры и очищенный авокадо нарежьте кубиками и добавьте в салатник. Затем добавьте мелко нарезанную кинзу, оливковое масло, лаймовый сок, соль и перец. Тщательно перемешайте, немного охладите в холодильнике и подавайте.
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