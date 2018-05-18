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Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в еде?
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Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в еде? 

АиФ — Юг 22 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
На Земле проживает больше 6 миллиардов человек. Все мы разные, не существует одинаковых людей. Но есть то, что объединяет абсолютно всех — потребность и любовь к еде. Исследователи выявили, что на трапезы в среднем люди тратят 5 лет своей жизни.
Кто-то сидит на диете и обожает салаты и супы из сельдерея, кто-то не представляет своей жизни без мяса, кому подавай кофе и сладости, а многие давно подсели на фастфуд. Во всем мире ежедневно потребляются десятки тонн пищи, но на самом деле мы так мало знаем о том, что попадает в наш рот.
А ведь каждый продукт скрывает немало интересной информации о себе.
Ответьте на вопросы «АиФ-Юг» и узнайте, насколько вы эксперт в том, что едите.
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