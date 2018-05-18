18 продуктов, которые нельзя есть после 18.00

Врач-диетолог Оксана Матиюк (@oksana_matiyuk), рассказала, почему вечером нельзя есть творог и отварное красное мясо, лучше отказаться от фруктов и не пить много воды.

Продукт №1: творог

Творог — белковый и низкокалорийный продукт (5% творог — 121 ккал на 100 г). У него невысокий гликемический индекс — 30. Казалось бы, почему нет? Творог — продукт с высоким инсулиновым индексом (120). После того как вы его съели, в крови повышается уровень инсулина — это прямая команда для мозга остановить расщепление и начать запасание жира.

Продукт №2: цельное молоко

Молоко и кисломолочные продукты — не лучший вариант для вечернего рациона. В них много молочного сахара — лактозы (лактозная непереносимость, например, не такое уж и редкое явление). Вздутие живота и другие неприятные симптомы со стороны ЖКТ — не самые лучшие «компаньоны» для сна. Так же, как и у творога, у кисломолочных продуктов высокий инсулиновый индекс. Никакого кефира на ночь!

Продукт №3: сладкие фрукты

Если у вас нет проблем с желудком, на ночь можно позволить себе грейпфрут или любой другой несладкий фрукт. Персики, виноград, манго и другие «носители» большого количества фруктозы под запретом. Кстати, яблоки тоже лучше не есть после 18.00 — повышают кислотность желудка и провоцируют аппетит.

Продукт №4: орехи

Орехи — прекрасный источник растительных жиров. Они хороши в качестве перекуса или дополнения к утренней каше. Вечером от них лучше отказаться — слишком «жирное» удовольствие.

Продукт №5: сухофрукты

Сухофрукты вообще коварные товарищи. Несмотря на маленькие размеры, это целые фрукты, сохранившие в себе то же количество сахара, что и свежие. Один абрикос весит около 30 г. Его калорийность около 48 ккал. Вес кураги — около 3 г. Представляете, какую дозу сахара вы получаете, съев даже 15 г сухофруктов? Их время — первая половина дня.

Продукт №6: красное мясо

Красное мясо нельзя есть вечером ни под каким «соусом»: ни вареное, ни печеное, ни приготовленное на гриле. В нем много тирозина — альфа-аминокислоты, провоцирующие выброс адреналина в кровь. Это в свою очередь приводит к нервному возбуждению. Вы, может, и не переберете с калориями, но вряд ли выспитесь.

Продукт №7: копчености и колбасы

Даже если речь идет о подкопченном филе. Эти продукты содержат терамин, стимулирующий выработку норадреналина. Итог такой же, как и после употребления красного мяса: нервное возбуждение.

Продукт №8: темный шоколад

Сладкое вообще противопоказано вечером тем, кто следит за весом. Но шоколад особенно. В нем содержится кофеин, оказывающий возбуждающее действие на нервную систему. А вот утром вполне можно позволить себе несколько кусочков, чтобы «проснуться».

Продукт №9: черный чай Такая же история, как и с шоколадом. Черный чай содержит кофеин. Причем в такой концентрации, которой достаточно для того, чтобы устроить вам бессонную ночь.

Продукт №10: каши

Даже цельнозерновые крупы — источник углеводов. Да, они медленные, да, они обязательны в рационе, но их время — утро и обед. Все, что ваш организм не успеет потратить (а к вечеру и в ночное время обмен веществ замедляется), он трансформирует в жировую ткань.

Продукт №11: пп-выпечка

ПП-выпечка — коробка с «сюрпризом». И он не такой приятный, как кажется. При приготовлении пп-выпечки не используется сахар и белая мука. Но она не сильно уступает по калорийности обычной. Для сравнения: энергетическая ценность пп— чизкейка — около 200 ккал, обычного — около 271 ккал. В пп-выпечку добавляются сахарозаменители, о вреде которых сегодня говорят все диетологи. И там все равно есть мука, пусть даже и цельнозерновая.

Продукт №12: продукты с пометками «Фитнес», «Лайт», обезжиренные продукты

В 90% случаев пометка «Фитнес» — маркетинговый ход. Если прочесть состав такого продукта, он вас не обрадует: сахар, пищевые красители, транс-жиры, стабилизаторы. Их калорийность, как правило, не уступает энергетической ценности обычных продуктов.

Продукт №13: соленья

Понимаю, сложно отказаться от маминых бочковых огурчиков и соленых помидоров. Но это сделать нужно, если не хотите утром увидеть в зеркале «пасечника». Соленья задерживают жидкость, провоцируя появление отеков.

Продукт №14: соусы

Откажитесь от соусов — всех без исключения. Даже если они не слишком калорийные, могут провоцировать аппетит. Ткемали, например, не так уж и безобиден — есть большая вероятность, что после этого соуса вам захочется есть.

Продукт №15: алкоголь

В «черном списке» даже хорошее сухое вино. Во-первых, алкоголь — калорийное удовольствие, во-вторых — он повышает аппетит.

Продукт №16: лук, чеснок, специи

Не используйте эти продукты при приготовления ужина. Они возбуждают аппетит — из-за этого можете перебрать с суточной нормой калорий.

Продукт №17: паста из цельнозерновых

Это прекрасный вариант обеда или завтрака. Медленные углеводы не провоцируют резкого скачка инсулина в крови и обеспечивают длительное насыщение. Вечером их есть не нужно — как и в случае с крупами, переизбыток углеводов трансформируется в жир.

Продукт №18: вода

Конечно, если вам захочется пить — пейте. Но сделайте пару глотков. Большое количество жидкости на ночь — причина отеков по утром.