Японец Ясухиро Фудзио признан лучшим молодым шефом мира 

Японец поразил жюри фантазийным блюдом на тему японской истории «Пересекая море», которое он создал вместе со своим наставником Лукой Фантином. Завоевав престижный титул, Ясухиро Фудзио вошел в историю конкурса вслед за чемпионами прошлых лет Марком Мориарти и Митчем Линхардом.
Ясухиро Фудзио и его наставник Лука Фантин
Блюдо-победитель Пересекая море от Ясухиро Фудзио
Члены жюри, в которое вошли именитые шеф-повара из разных стран — Вирхилио Мартинес, Маргарита Форес, Бретт Грэхем, Анна Феольди, Доминик Кренн, Ана Рош и Поль Пайрет — отметили, что окончательное решение далось им нелегко из-за высочайших стандартов гастрономии, которые были заданы в этом году.
В 2018 году на конкурсе впервые была вручена награда в специальной номинации «Подлинный вкус» от Acqua Panna, которую также завоевал Ясухиро Фудзио.
Еще одна участница конкурса Элизабет Пакио Ландео, представлявшая Южную Америку, стала победительницей в «народной» номинации People’s Choice.
Россию и СНГ представил Руслан Евстигнеев с блюдом «Взгляд кочевника на ужин», его наставником выступал шеф-повар Андрей Шмаков.
Элизабет Пакио Ландео, Южная Америка
Pescado de la Costa — блюдо, приготовленное Элизабет Пакио Ландео