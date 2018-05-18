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Японец Ясухиро Фудзио признан лучшим молодым шефом мира
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Японец Ясухиро Фудзио признан лучшим молодым шефом мира 

Гастроном 24 минуты назад
Фото: Гастроном
Японец поразил жюри фантазийным блюдом на тему японской истории «Пересекая море», которое он создал вместе со своим наставником Лукой Фантином. Завоевав престижный титул, Ясухиро Фудзио вошел в историю конкурса вслед за чемпионами прошлых лет Марком Мориарти и Митчем Линхардом.
Ясухиро Фудзио и его наставник Лука Фантин
Блюдо-победитель Пересекая море от Ясухиро Фудзио
Члены жюри, в которое вошли именитые шеф-повара из разных стран — Вирхилио Мартинес, Маргарита Форес, Бретт Грэхем, Анна Феольди, Доминик Кренн, Ана Рош и Поль Пайрет — отметили, что окончательное решение далось им нелегко из-за высочайших стандартов гастрономии, которые были заданы в этом году.
В 2018 году на конкурсе впервые была вручена награда в специальной номинации «Подлинный вкус» от Acqua Panna, которую также завоевал Ясухиро Фудзио.
Еще одна участница конкурса Элизабет Пакио Ландео, представлявшая Южную Америку, стала победительницей в «народной» номинации People’s Choice.
Россию и СНГ представил Руслан Евстигнеев с блюдом «Взгляд кочевника на ужин», его наставником выступал шеф-повар Андрей Шмаков.
Элизабет Пакио Ландео, Южная Америка
Pescado de la Costa — блюдо, приготовленное Элизабет Пакио Ландео
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