Салат из яиц с авокадо и перцем

Очень простой в приготовлении пикантный салат, который отлично подойдет как для завтрака, так и для обеда и ужина.

Ингредиенты

Яйца 2 шт йогурт 2 ст. л.

авокадо ½ шт красный перец ¼ шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

листья салата по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Яйца отварите вкрутую и охладите. Нарежьте их мелкими кубиками или разомните вилкой. Добавьте йогурт и перемешайте.

Авокадо очистите и разомните мякоть вилкой. Добавьте к яйцам и перемешайте.

Перец нарежьте мелкими кубиками, добавьте в салат. Посолите и поперчите. Снова перемешайте. Выложите на салатные листья и подавайте.