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Салат из яиц с авокадо и перцем
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Салат из яиц с авокадо и перцем 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Очень простой в приготовлении пикантный салат, который отлично подойдет как для завтрака, так и для обеда и ужина.
Ингредиенты
Яйца 2 шт  йогурт 2 ст. л.
авокадо ½ шт  красный перец ¼ шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
листья салата по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Яйца отварите вкрутую и охладите. Нарежьте их мелкими кубиками или разомните вилкой. Добавьте йогурт и перемешайте.
Авокадо очистите и разомните мякоть вилкой. Добавьте к яйцам и перемешайте.
Перец нарежьте мелкими кубиками, добавьте в салат. Посолите и поперчите. Снова перемешайте. Выложите на салатные листья и подавайте.
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