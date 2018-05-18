Салат из цветной капусты и помидоров

Свежий салат из цветной капусты с помидорами и яйцами — идеальное блюдо для обеда или ужина.

Ингредиенты

Цветная капуста 1 кочан

помидоры 3 шт яйца 5 шт сметана 2 ст. л.

майонез 3 ст. л.

чеснок 1 зубчик

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Отварите цветную капусту в подсоленной воде до мягкости. Охладите и разберите на маленькие соцветия.

Тем временем яйца отварите вкрутую, охладите и очистите.

Яйца и помидоры нарежьте кубиками и сложите в салатник вместе с цветной капустой.

Для соуса смешайте сметану с майонезом и измельченным чесноком. Полейте этой заправкой салат, тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте сразу.