Салат из цветной капусты и помидоров 

Свежий салат из цветной капусты с помидорами и яйцами — идеальное блюдо для обеда или ужина.
Ингредиенты
Цветная капуста 1 кочан
помидоры 3 шт яйца 5 шт сметана 2 ст. л.
майонез 3 ст. л.
чеснок 1 зубчик
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Отварите цветную капусту в подсоленной воде до мягкости. Охладите и разберите на маленькие соцветия.
Тем временем яйца отварите вкрутую, охладите и очистите.
Яйца и помидоры нарежьте кубиками и сложите в салатник вместе с цветной капустой.
Для соуса смешайте сметану с майонезом и измельченным чесноком. Полейте этой заправкой салат, тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте сразу.