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На что обращать внимание при выборе кваса
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На что обращать внимание при выборе кваса 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Квас — традиционный напиток, очень популярный среди россиян, особенно в жаркую погоду. Готовится он из солода (ячменного или пшеничного) и муки на основе брожения, а также из ржаного хлеба. В этом материале мы рассказываем, как правильно употреблять квас, чтобы он был исключительно полезен организму.
Квас обладает полезными свойствами, которые позитивно скажутся на здоровье, однако чрезмерное его употребление может нанести и вред.
Полезные свойства напитка
Квас, приготовленный только из натуральных компонентов, содержит много полезных для организма человека веществ, в том числе витамины (B1, B2, B3 и Е), свободные аминокислоты, микроэлементы. Также в квасе содержатся пробиотики — полезные бактерии, необходимые для нормального пищеварения.
Благодаря наличию микроэлементов квас не только поможет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, но и укрепит зубную эмаль, восстановит водно-солевой баланс и в целом поспособствует укреплению иммунитета.
Как приготовить квас
Если есть время и желание, квас можно без особого труда приготовить в домашних условиях. Для этого нужны дрожжи, ржаной хлеб, кипяченая вода комнатной температуры и сахар.
Дрожжи нужно развести в воде и вылить смесь в заранее подготовленную емкость (лучше банку). Затем следует добавить сахар, нарезанный небольшими кусочками обжаренный хлеб и залить все водой. Банку нужно прикрыть марлей и оставить на несколько дней при комнатной температуре. После созревания кваса нужно его процедить, а полученную при этом закваску (сусло) стоит сохранить, ведь она пригодится для приготовления новых порций.
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