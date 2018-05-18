Путь к сердцу женщины: 4 рецепта идеального романтического ужина

Сытая женщина больше настроена на романтический лад, чем голодная. Это недавно выяснили американские ученые опытным путем. Ужин в ресторане хорош всем, кроме того момента, когда приносят чек. Но поверь: вкусно накормить девушку можно и без сильного стресса для твоего кошелька.

Домашняя трапеза, если она красиво сервирована, дополнена свечами и приятной музыкой, которая нравится вам, а не хозяину ресторана, станет вполне достойной альтернативой общепиту. Тем более, что она позволит девушке по достоинству оценить и твою оригинальность, и то, как она тебе важна.

Не переживай: мы не будем пытаться заставить тебя мучиться с каре ягненка или доставать для блюда филе мифического мармазавра. Ниже тебя ждут несложные в приготовлении, но вкусные «ресторанные» блюда, которые обязательно понравятся твоей возлюбленной и ее желудку.

Карбонара

Фото: Edsel Little, flickr.com Нам понадобятся:

100 г бекона

5 ст. ложек оливкового масла

2 яйца

100 г твердого сыра

0,2 кг спагетти

соль и черный перец по вкусу

В миску выкладываем содержимое яиц, слегка взбиваем их, соединяем с половиной перетертого сыра и заправляем черным перцем. Оставшийся сыр тоже перемешиваем с перцем, но уже в другой емкости. Доводим до готовности спагетти в подсоленной воде до состояния альденте (чуть-чуть недоваренные).

На горячей сковороде обжариваем кусочки бекона так, чтобы белые его части стали почти прозрачными. Выключаем огонь, ждем, пока сковорода немного остынет, и вливаем туда яичную смесь. Помешиваем до однородной массы и выкладываем спагетти, снова перемешиваем и перед подачей посыпаем сыром, который смешали с перцем.

Свинина с апельсинами, запеченная в мультиварке-скороварке

Фото: kendiala, flickr.com Нам понадобятся:

1 кг свинины (кусок)

4 апельсина

1 лимон

1 головка чеснока

2 ст. ложки меда

2 ст. ложки оливкового масла

соль и специи (черный молотый перец и «Прованские травы») по вкусу

Подготовим кусок свинины. Это может быть окорок, шейка, лопатка, корейка. Мясо моем, очищаем от лишнего жира, обтираем (сушим) бумажным полотенцем. Из трех апельсинов и лимона отжимаем сок и выливаем его в глубокую миску, режем или выдавливаем чеснок через чеснокодавку. Свинину протыкаем с каждой стороны в нескольких местах острым ножом, затем погружаем в сок с чесноком. Оставляем мариноваться в холодильнике, накрыв миску крышкой. Маринуем не менее четырех часов. Можно оставить на ночь.

Оставшийся апельсин нарежем полукольцами. После сигнала открываем мультиварку и переворачиваем свинину. Сверху на нее раскладываем апельсин, выливаем оставшийся маринад. И вновь включаем режим «Выпечка» и время 30 минут. Готовое запеченное мясо перекладываем на блюдо и подаем на стол. По желанию украшаем свежим апельсином, зеленью, свежими овощами.

Филе индейки, запеченное в фольге в духовке

Фото: Apionid, flickr.com Нам понадобятся:

500 г филе индейки

3 ст. ложки соевого соуса

2 ст. ложки оливкового масла

2 ч. ложки соли

3 зубчика чеснока

черный молотый перец, «Прованские травы», куркума, базилик по вкусу

Филе индейки хорошо промываем и сушим бумажными полотенцами. Смешиваем соль и все приправы и натираем этой смесью мясо со всех сторон. Очищенный чеснок нарезаем пластинками, с помощью ножа делаем на поверхности филе индейки проколы и вставляем в них пластинки чеснока.

В форму для запекания укладываем фольгу так, чтобы мясо затем можно было завернуть свободными краями. Смазываем фольгу оливковым маслом, выкладываем филе индейки, поливая сверху соевым соусом. Хорошо закрываем фольгу со всех сторон и оставляем филе индейки промариноваться на полтора — два часа при комнатной температуре. Затем разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем мясо 45 минут, разворачиваем фольгу и даем индейке подрумяниться еще минут 20. Готовое мясо красиво нарезаем.

Салат «Цезарь классический»

Фото:Romulo Carvalho, flickr.com Нам понадобятся:

2 яйца

100 г сыра

1 кочан салата айсберг

4 помидора черри

1 лимон

3 ст. ложки оливкового масла

черный молотый перец и соль по вкусу

1 пакет сухой смеси для приготовления салата «Цезарь»

Куриное филе солим, посыпаем перцем и оставляем мариноваться в прохладном месте полтора часа. Теперь обжариваем филе с двух сторон в разогретом масле до золотистого цвета, остужаем и режем мелкими кубиками. В это же время семь минут варим яйца в кипящей воде, после чего помещаем их на пару минут в холодную воду, чтобы скорлупа легче отставала.

Мелко нарезаем яйца, салат и помидоры. Сыр трем на крупной терке. Затем готовим соус: смешиваем оливковое масло, лимонный сок и сухую смесь для приготовления салата «Цезарь». Теперь соединяем все ингредиенты, добавляем хрустящие сухарики из нижнего отделения упаковки, посыпаем салат сыром и заправляем соусом.