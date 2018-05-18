3 летних рецепта

В жаркую погоду хочется чего-то легкого, к тому же несложного в приготовлении. Благодаря нашим рецептам салат с креветками и авокадо, филе индейки и треска в мисо получатся не хуже, чем в ресторане. Следуйте рецептам и приятного аппетита!

Филе индейки с картофелем

Рецепт блюда из летнего меню ресторанов Zafferano.

Ингредиенты (1 порция): филе индейки (1 шт.), картофель (1 шт.), соус из сморчков (50 г), соль и перец (по вкусу).

Ингредиенты для украшения: перец чили, кинза, жареный лук.

Ингредиенты для соуса: лук-шалот (20 г), чеснок (1 зубчик), сморчки (50 г), коньяк (10 г), сливки 33%-ной жирности (30 мл), растительное масло (для жарки), соль и перец (по вкусу).

Способ приготовления:

Для соуса: на растительном масле обжарьте мелко рубленные лук-шалот и чеснок до золотистого цвета. Добавьте коньяк и выпарите. Следом добавьте сливки. В завершении добавьте заранее замоченные сморчки, доведите до кипения до тех пор, пока соус не загустеет. Посолите и поперчите по вкусу. Разрежьте филе индейки на 2 равные части. Посолите и поперчите по вкусу, затем обжарьте на гриле, электрогриле или сковороде-гриль с двух сторон до золотистого цвета. Картофель помойте, заверните в фольгу. Запеките в углях или в духовке 40 минут до готовности. На деревянную доску выложите индейку и печеный картофель, разрезанный пополам. Украсьте луком фри, кинзой, небольшими кусочками чили и полейте томленым маслом. Подавайте с соусом из сморчков. Салат из авокадо с креветками

Рецепт блюда из летнего меню ресторанов Zafferano.

Ингредиенты (на 1 порцию): узбекские помидоры (100 г), авокадо (50 г), креветки 21/25 (60 г), масло оливковое (10 г), микс листьев салата (10 г), кинза (1 веточка), лепестки миндаля (5 г), чесночные чипсы (5 г), лук красный (15 г), кунжут (4 г), соль и перец (по вкусу).

Ингредиенты для заправки: кунжутное масло (10 г), соевый соус (5 г), мед цветочный (5 г).

Способ приготовления:

Помидоры и авокадо нарежьте кубиками 2х2 см, лук нарежьте соломкой. Креветки очистите, затем надрежьте вдоль, посолите, поперчите и обжарьте до готовности пару минут. Для заправки: смешайте все ингредиенты. Перемешайте в отдельной посуде: помидоры, авокадо, микс салата, креветки, лепестки миндаля, чесночные чипсы, красный лук и кинзу. Заправьте. Выложите полукругом вдоль борта тарелки, сверху декорируйте лепестками миндаля, чеснока, лука и кинзы. Треска в мисо

Рецепт блюда из летнего меню сети суши-баров «Эдоко».

Ингредиенты (на 1 порцию): филе трески (180 г), паста соевая мисо (30 г), горчица зернистая дижонская (15 г), масло сливочное (10 г), микс листьев салата (20 г), соус ягодный (20 г), редис (1 г), лук-порей (5 г), сахар (щепотка).

Ингредиенты для ягодного соуса: малиновое пюре (20 г), клубничное пюре (20 г), сахар (20 г).

Способ приготовления:

Для ягодного соуса: малиновое и клубничное пюре смешайте с сахаром, поставьте на слабый огонь. Варите до густоты. Филе трески нарежьте на два равных кусочка. Перемешайте соевую пасту, горчицу, сахар и сливочное масло до однородной массы. Обмажьте треску получившейся смесью и оставьте на 5-7 часов. Запеките в духовке 8-10 минут при температуре 180 градусов. На центр тарелки выложите микс салата, сверху — треску. Декорируйте ягодным соусом, слайсами редиса и соломкой лука-порей.