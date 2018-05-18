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Освежитесь! 5 рецептов прохладительных летних напитков
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Освежитесь! 5 рецептов прохладительных летних напитков 

АиФ Санкт-Петербург 28 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Спастись от жары знойным днем помогут освежающие безалкогольные напитки — лимонады, холодный чай или кофе. Они не только утолят жажду, но и порадуют насыщенным вкусом. SPB.AIF.RU собрал лучшие рецепты ярких и необычных коктейлей, которые готовятся за считанные минуты и станут желанным угощением на любом празднике.
Шипучий чай с мятой
Холодный чай известен как отличный напиток для утоления жажды, но вот в газированном виде его мало кто пробовал.
Ингредиенты:
Газированная вода — 1 лЧерный листовой чай — 2 ст.л. Сахар — 5 ст.л. Сок 1 лимонаМятаЛед
Способ приготовления:
Чай заварите в 1 литре кипятке и дождитесь, пока он остынет. Затем добавьте в него газированную воду, сахар, лимонный сок. В бокалы выложите кубики льда и листочки мяты, налейте шипучий чай. Пит его нужно разу, пока «пузырьки» не исчезли.
Клубничный лимонад
Вкус лимонада заиграет новыми красками, если добавить в напиток ароматные травы.
Для приготовления нам понадобится:
Вода — 2 лЛимон — 1 шт. Клубника — 1 ст. Базилик — 2 веточкиСахар — 5 ст.л. Кубики льда
Приготовление:
Клубника хорошо промойте и сложите в чашу блендера. Несколько ягод нарежьте тонкими ломтиками и отложите в сторону. Натрите цедру лимона на мелкой терке, сам фрукт нарежьте небольшими дольками. В блендер, где уже есть клубника, добавьте сахар, кусочки лимона, цедру и базилик. Взбейте все ингредиенты до пюреобразного состояния, залейте холодной водой и поставьте в холодильник на 1 час. Затем достаньте напиток и процедите его: мякоти и крупных кусков в нем быть не должно. В бокалы положите предварительно нарезанную клубнику и лед, налейте клубничный лимонад и наслаждайтесь!
Овощной микс
Овощи подойдут не только для салата и гарнира, но и для приготовления вкусного холодного коктейля. А еще он очень полезный и поможет избавиться от токсинов.
Ингредиенты:
Газированная вода — 2 лОгурцы — 2шт. Болгарский перец красный или желтый — 1 шт. Лайм — 1 шт. Лимон — 2 шт. Мята по вкусуСахар — 5 ст.л.
Способ приготовления:
Огурцы и болгарский перец нарежьте тонкими кружочками и выложите в две миски. В каждую добавьте по 2 столовые ложки сахара таким образом чтобы он равномерно покрывал овощи. Тем временем займитесь цитрусовыми. Нарежьте дольками лайм и один лимон, из второго лимона выжмите сок, цедру натрите на терке. В кувшин положите несколько веточек мяты, засыпьте их оставшейся ложкой сахара. Добавьте туда же сок и цедру лимона, залейте все газированной водой. Дайте настояться 5 минут, а потом добавьте в напиток нарезанные лайм и лимон, огурцы и перец. Уберите в холодильник на час. Овощной микс готов!
Банановый коктейль
Обычно в банановый шейк кладут только сами фрукты, молоко и мороженое. Предлагаем вам рецепт необычного коктейля, который отлично освежит и оставит приятное послевкусие. Такой рецепт подходит также для сытного и здорового завтрака.
Для приготовления нам понадобится:
Бананы — 4 шт. Молоко — 1 лЯйца — 3 шт. Йогурт — 1 ст. Абрикосовый джем — 3 ст.л. Мята по вкусу
Способ приготовления:
Бананы очистите от кожуры, нарежьте кружочками и сложите в чашу блендера. Добавьте туда же абрикосовый джем, молоко, йогурт и сырые яйца. Взбейте все ингредиенты до образования пышной пенки. Разлейте напиток по бокалам и украсьте мятой.
Холодный капучино
Освежающий холодный капучино можно приготовить дома, даже если у вас нет кофемашины.
Для приготовления 1 порции напитка нам понадобится:
Молоко — 1 ст. Кофе молотый — 2 ч.л. Вода — 100 млШоколадный — 100 гКубики льдаСахар, корица — по вкусу
Способ приготовления:
Сварите кофе в 100 мл воды привычным способом — в турке или кофемашине. Шоколад растопите на водяной бане. Дайте и тому, и другому остыть. В чашу блендера влейте молоко и шоколад. Добавьте туда же кубики льда и кофе. Взбейте все ингредиенты до появления густой пены на поверхности. В напиток добавьте сахар и корицу, подойдет также мускатный орех. Разлейте капучино по бокалам, украсьте палочками корицы. Пейте с удовольствием!
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