Жгучий сезон: смузи с крапивой

В селе Мартан-Чу, что в сорока километрах от Грозного, живет со своей семьей Марима Мусаева. Ее знает здесь едва ли не каждый. Экономист по образованию, медик по призванию — как называют ее местные, которым она почти что семейный врач, — она помогает делать уколы, ставить капельницы и измерять давление. Но известна в селе не только медицинскими способностями: Марима искусно управляется на кухне — смешивает необычные ингредиенты, вспоминая традиции народа и семейные кулинарные секреты. Так, у женщины однажды вышли и несколько блюд из привычной для Чечни крапивы.

Еда из прошлого

На Северном Кавказе крапиву специально никто не выращивает, сорняк можно увидеть почти в каждом огороде. В Чечне из сел ее привозят по утрам на местные рынки. Внушительный пучок этой травы можно купить в Грозном за 15 рублей.

Марима вспоминает историю своего прадеда, тот работал чабаном и как-то во время очередного перегона овец остался совсем без еды. Его выручила крапива.

— Все закончилось, кроме соли и куска лепешки; добираться домой было далеко, да и невозможно оставить стадо без присмотра, — рассказывает она. — Тогда он наугад сорвал траву, окунул в соль и начал жевать. Она жгла рот, десны, но он все равно жевал. Жгучесть прошла, на первый план проступил вкус. Так он ел, пока не закончился кусок лепешки. Прадед поел досыта и вернулся домой с пучком крапивы. Так она и появилась на столе в нашей семье.

Для Маримы крапиву открыла ее бабушка Асет.

— Летом, когда мы с братом и сестрой приезжали к ней на каникулы, она готовила какую-то траву и подавала к столу. Бабушка никогда не резала ее ножом, прямо руками перетирала с солью.

После приготовления ее руки были красными, говорит Марима. Но Асет терла крапиву не просто так: соль нейтрализует защитные элементы, после перетирания трава перестает обжигать.

— Для нас, детей, бабушка всякий раз делала вид, что плачет. «Мол, смотрите, на какие жертвы приходится идти, чтобы сделать вам приятное», — говорит хозяйка. — Только позднее я узнала, что это та самая крапива, которая жгла мне ноги, когда я бегала по саду в поисках черешни.

«Мам, что это?»

Марима предпочитает использовать крапиву на современный лад. Для добавления в пищу главное — выбирать молодые стебли, старые бывают жесткими и сухими.

— Целый май я готовлю разнообразные супы и кладу в них вместе с зеленью крапиву, могу и вместо зелени. В салаты всегда ее стараюсь добавлять. Крапива сочетается со всеми сезонными овощами: редиской, свежим огурцом и даже со свеклой. Каждый год я придумываю новые варианты блюд.

Однажды у Маримы на кухне остался один очень спелый банан, киви, несколько виноградинок и много крапивы. Она все порезала крупными кусками и бросила в блендер.

— Этот рецепт смузи я придумала для сына, которому нужно придерживаться диеты и контролировать уровень сахара. По цвету напиток получился приятным, я была уверена, что он его выпьет. Так и получилось. После первого глотка он спросил: «Мам, что это?», я рассказала про крапиву и то, как ее готовила моя бабушка, его прабабушка.

Ополаскиваем стебли крапивы под проточной водой. Важно не перестараться — крапива не должна долго лежать в жидкости. Чтобы из нее ушла жгучесть, рвем пучок руками на несколько частей. Перед этой процедурой, конечно, стоит надеть перчатки, чтобы не обжечься. После обработки эта трава перестанет обжигать и ее можно спокойно добавлять в блюдо.

Марима говорит, что порванная на кусочки крапива сохраняет сок — в отличие от порезанной ножом.

Очищенные от кожуры бананы (лучше брать спелые) и киви разрезаем на большие дольки. Отделяем маленькие косточки от винограда. Желательно убирать все: бывает очень неприятно, когда в зубы попадает косточка.

Добавляем фрукты к крапиве. Включаем блендер на небольших оборотах, перемешиваем — и смузи готов!

Салат «Долгожданный»

В семье Маримы это блюдо называют так, потому что домочадцы ждут весну в том числе, чтобы поскорее отведать салат из свежей крапивы. Замораживать эту траву нет смысла. Настоящий вкус — только в свежесорванном пучке.

Мытую крапиву рвем на маленькие части, добавляем соль и тщательно все перетираем, пока не появится сок. Его надо слить. Зеленый лук мелко шинкуем, если есть желание, то можно добавить и другую зелень по вкусу. Редиску режем тонкими кольцами, огурцы — соломкой. Овощи отправляем к крапиве и перемешиваем. Добавляем соль по вкусу. В качестве заправки к салату подходят сметана, майонез (лучше домашний), оливковое или подсолнечное масло. Особенно хорош он в сочетании с отварным молодым картофелем.

Приятного аппетита!