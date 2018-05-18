Рецепты здоровья: целебный «мед» из одуванчиков

Цветки одуванчика — ценное лекарственное сырье, из которого изготавливают отвары, настои, настойки от различных недугов. А еще с давних времен их используют для приготовления полезных сладостей — варенья и «меда». Про варенье очень подробно написано в статье Варенье из одуванчиков — необыкновенно вкусно и полезно. А сегодня речь пойдет про одуванчиковый «мед».

В приготовлении этого «меда» пчелы не участвуют

Он похож на настоящий и цветом, и консистенцией, и даже полезными свойствами. Но звать пчел, чтобы его приготовить, не потребуется. Нужны только цветки одуванчика и сахар (или натуральный мед — в зависимости от рецепта). Полученное целебное снадобье при регулярном употреблении повышает общий тонус организма, укрепляет иммунитет, способствует нормализации обменных процессов. Одуванчиковый «мед» обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, желчегонным действием. Его полезно принимать при простудных заболеваниях и гриппе, а также для их профилактики. Противопоказания к употреблению этого средства: аллергии, сахарный диабет. Не рекомендуется давать «мед» из одуванчика детям до 5 лет.

Рецепт 1 Собрать цветки одуванчика (утром в ясную погоду) и сразу же плотно уложить их рядами в 3-литровую банку, пересыпая сахарным песком (на 1 часть цветков — 2 части сахара). Добавить 100-200 мл воды, накрыть банку крышкой и настаивать в темном теплом месте в течение 1 недели. Процедить полученный сироп, добавить 0,5 стакана меда, перемешать. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 1 ст.ложке для укрепления иммунитета, нормализации обмена веществ и профилактики заболеваний. Курс — до окончания препарата.

Рецепт 2 Взять 200 г свежесобранных цветков одуванчика и 0,5 кг сахара. На дно эмалированной емкости насыпать немного сахара ровным слоем, плотно уложить сверху цветы одуванчика и засыпать оставшимся сахаром. Размять сырье деревянной ложкой до однородной массы и переложить ее в стеклянную банку. Плотно закрыть банку и оставить в темном теплом месте на 1,5-2 месяца. Готовый «мед» добавлять в чай по 1-2 ч.ложки при простудных заболеваниях, переутомлении, в качестве общеукрепляющего средства.

Рецепт 3 Измельчить в блендере свежесобранные цветки одуванчика и смешать полученную массу с натуральным пчелиным медом (на 0,5 л меда — 200 шт. цветков). Переложить в стеклянную банку, плотно закрыть крышкой. Применять так же, как в предыдущем рецепте. О полезных свойствах одуванчика лекарственного читайте также:

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