Cколько раз в неделю нужно есть рыбу?

Специалисты Американской ассоциации кардиологов уверены: все, кто следит за своим здоровьем, должны употреблять не меньше двух порций жирной рыбы в неделю.

К обязательным к употреблению сортам они отнесли лосось, скумбрию, речную форель, сельдь. Все они богаты Омега-3 жирными кислотами, пользу которых подтверждают многочисленные научные исследования.

Рыба особенна важна в рационе тех, кто не всегда соблюдает каноны правильного питания, позволяя себе высококалорийную пищу, фастфуд и другие продукты, засоряющие сосуды и способствующие образованию «плохого» холестерина.

Омега-3 жирные кислоты нужны для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, молодости кожи, здоровья волос и ногтей. Их присутствие в рационе в несколько раз снижает риск развития ишемической болезни, инсульта и других заболеваний.

Но специалисты AHA рекомендуют тщательно выбирать сорт рыбы. Некоторые из них содержат много ртути, способной вызвать серьезное отравление. Диетологи, например, советуют очень дозированно употреблять тунец. Больше всего ртути содержится в хищных сортах рыб.