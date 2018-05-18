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Росстат: в России растет производство мяса
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Росстат: в России растет производство мяса 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 18 мая — «Вести. Экономика». Производство мяса, включая свинину, говядину и субпродукты, увеличилось в январе-апреле на 9,4% в годовом выражении и составило 794 тыс. тонн, сообщает Росстат. Производство мяса птицы выросло на 5,4% до 1,6 млн тонн.
В январе-апреле в России произведели 694 тыс. тонн колбасных изделий (— 0,5% в годовом выражении). Выпуск нерафинированного подсолнечного масла увеличился за четыре месяца на 1,4% до 849 тыс. тонн. Производство рыбы, рыбных продуктов и консервов сократилось на 6,2% до 1,4 млн тонн. Производство сыра увеличилось на 1,3% до 143 тыс. тонн, сливочного масла — на 4,1% до 83,5 тыс. тонн. Между тем производство пива сократилось в январе-апреле на 3,3% до 224 млн дкл.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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