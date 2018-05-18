Названы главные ошибки тех, кто готовит салаты

Далеко не всегда салаты помогают сбросить лишний вес, хотя и кажутся на первый взгляд исключительно диетической пищей. По словам диетологов, многие люди вообще не задумываются над тем, что в приготовлении салатов они допускают какие-то ошибки. Общей распространенной ошибкой таких любителей салатов, по мнению специалистов, является чрезмерное добавление различных соусов и заправок, содержащих калории и жир, информирует VistaNews.

«К примеру, в двух столовых ложках сырного соуса, который типичен для ресторанов быстрого питания, содержится 228 калорий и 23 грамма жира», — рассекретили диетологи.

Тем не менее, жир в салате, где много овощей, должен присутствовать — его наличие способствует усвоению полезных человеческому организму нутриентов растительного происхождения. Врачи посоветовали использовать для заправки оливковое масло, добавлять в салаты сыр. По их мнению, самый актуальный для салатов сыр — это фета: в нем много белка, витаминов, минералов и не так много жира, как в желтых сырах. Также очень полезно использовать для заправки салатов лимонный сок или яблочный уксус. Диетологи категорически против добавления в салаты колбасы, не приветствуют и употребления жареных или маринованных овощей. Лучшим компонентом салата они считают здоровый источник белка — бобовые, яйца, курицу, рыбу. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были определены лучшие продукты для улучшения качества когнитивных функций.