Как убрать следы от утюга?

Утюг может стать причиной появления двух неприятностей — это так называемые ласы, блестящий участки на ткани, и подпалины. В обоих случаях виной неправильный выбор температурного режима. О том, что нужно делать, чтобы удалить следы от утюга на различных видах ткани мы и поговорим сегодня.

Натуральные ткани

Натуральные ткани весьма восприимчивы к высоким температурам, поэтому горячим утюгом их легко повредить. Есть несколько способов спасти испорченную вещь.

Способ 1 В половине стакана воды смешайте 1 ч.л. перекиси водорода и несколько капель 10%-го нашатырного спирта. Хорошенько смочите в растворе марлю или ватный диск и аккуратно протрите пятна. Выждите пару минут, после чего прополоскайте изделие в холодной воде.

Способ 2 Этот вариант отлично подойдет для черных натуральных тканей. Столовый уксус разведите в воде (1:4), смочите в растворе марлю и через нее прогладьте изделие в режиме отпаривания. Затем дайте изделию окончательно остыть и высохнуть, если пятно не исчезло — повторите процедуру.

Способ 3 Щедро смочите ватный тампон в растворе борной кислоты и обработайте им поврежденный участок. После исчезновения пятна постирайте вещь. Способ подходит для светлых тканей.

Способ 4 Такой способ также хорошо сгодится для светлых тканей. Смешайте свежий лимонный сок (хватит половинки фрукта) с мелкой солью до пастообразного состояния и нанесите смесь на поврежденный участок. После обработки тщательно прополощите изделие.

Способ 5 Еще один любопытный вариант для светлых материалов. Нанесите на пятно простоквашу или обыкновенный йогурт без добавок и красителей, оставьте на ночь, после чего постирайте.

Способ 6 Подойдет для темных тканей: приготовьте насыщенный мыльный раствор из щелочного хозяйственного мыла, смочите в нем марлю и отожмите. Без нажима прогладьте изделие через марлю и оставьте высыхать.

Шелк

Шелковые ткани настолько деликатные, что успех предприятия зависит от степени повреждения. Кроме того, для очищения таких тканей не подойдут агрессивные составы.

Способ 1 Смешайте соду с водой до состояния кашицы и нанесите ее тонким слоем на поврежденный участок. Дождитесь полного высыхания, после чего аккуратно удалите соду мягкой губкой.

Способ 2 Аналогичным способом работает кашица из очищенной луковицы, измельченной в блендере или натертой на терке. Нанесите кашицу, оставьте на несколько часов, после чего постирайте изделие.

Синтетика

Синтетические ткани могут доставить вам немало хлопот, если вы нарушили температурный режим, ведь, как известно, под воздействием высоких температур синтетические материалы начинают плавиться, а удалить такие повреждения невозможно физически.

Если же урон не настолько непоправим, можно побороться за спасение любимой вещи.

Способ 1 Смешайте перекись водорода и нашатырный спирт (5:1) и нанесите смесь на подпалины. Оставьте до полного высыхания, после чего прополоскайте в прохладной воде.

Способ 2 Смешайте воду и 9%-ный уксус (1:1), нанесите на пятно и густо посыпьте сверху солью. Если есть такая возможность, положите изделие на солнце до полного высыхания, после чего постирайте.

Не забывайте, самый лучший способ избавиться от лас и подпалин — это правильно гладить и не допускать их появления вовсе. В этом вам поможет наш подробный мастер-класс!