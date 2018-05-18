Как отучить себя есть вредное: 10 хитростей

Как прекратить есть вредную еду?

Вы уже присмотрели сногсшибательный спортивный костюм и удобные кроссовки. А может, даже приобрели абонемент на фитнес, и уже представляете, как похорошеете через пару-тройку месяцев. Дело за малым: перестать есть вредные продукты.

Почему мы едим нездоровую пищу

Чтобы прекратить есть вредную пищу, нужно сначала разобраться, почему мы это делаем. К сожалению, единого объяснения, почему люди выбирают продукты, которые даже с натяжкой нельзя отнести к полезным, не существует. На это есть множество причин.

1. Еда — способ структурировать время

У многих людей бесконтрольное поедание булочек, пирожных и конфет является способом структурировать время: от привычки чаевничать с коллегами до желания по вечерам смотреть любимый сериал с чашечкой кофе.

Ученые, исследующие привычки людей, обратили внимание, что фрилансеры, безработные и женщины в декрете постоянно греют чайник, просто чтобы убить время.

2. Сладкое — способ борьбы со стрессом

Организм воспринимает проблемы на работе и дома как угрозу благополучию. С точки зрения организма стресс — это сигнал сосредоточить все свои силы на выживании. Для этого организму требуется энергия. А поскольку самые энергетически насыщенные продукты — это сладости, неудивительно, что взволнованного человека постоянно тянет съесть конфету, печенье или пончик.

3. Вредная еда — это вкусно У полезных орехов динамический контраст вкуса ниже, чем вредных у сладких пирожков Жареная, калорийная, соленая и сладкая пища, как известно, имеет приятный вкус. Зачастую вредная еда сдобрена всевозможными соусами, приправами, усиливающими слюноотделение и аппетит. Обычная еда в сравнении с ними кажется пресной и менее вкусной.

Нередко вредные продукты сочетают сразу несколько вкусовых ощущений — как правило, за счет нежной начинки, покрытой хрустящей корочкой. Известный американский специалист в области питания, автор книги «Почему люди едят мусорную пищу» профессор Стивен Витерли, называет подобное сочетание динамической контрастностью.

Стивен Витерли подчеркивает, что при приготовлении многих не самых полезных продуктов: шоколадных батончиков, пиццы, пломбира в шоколаде производители стремятся добиться максимальной динамической контрастности. Еще бы: кондитерам и королям фастфуда нужны высокие продажи.

4. Люди убеждены, что быстрые перекусы содержат мало калорий

По мнению того же Стивена Витерли, популярности нездоровым перекусам добавляет обманчивое ощущение их малой калорийности.

«Чипсы — один из самых гениально созданных продуктов на планете, доставляющих истинное удовольствие. Если что-то быстро тает у вас во рту, ваш мозг думает, что никаких калорий в продукте нет», — подчеркивает Витерли.

5. Переедающим людям может не хватать цинка, кальция и магния в организме

Диетологи считают, что тяга к тем или иным продуктам объясняется нехваткой определенных микроэлементов в организме. Например, тяга к «солененькому» может появиться при недостатке кальция, а к шоколаду и сладкому в целом — при дефиците магния и цинка.

6. Слишком строгие пищевые запреты

Зачастую нездоровое желание съесть что-то вредное связано с излишне жесткой диетой. Как известно, запретный плод сладок.

7. Недостаток времени на приготовление полноценного обеда У людей часто не хватает времени и сил, чтобы готовить Что же касается полуфабрикатов, колбас и консервов, то нередко люди предпочитают их отнюдь из-за особого вкуса. У многих людей нет ни времени, ни желания готовить более здоровую еду. Мы можем привыкнуть к сладкому просто потому, что рядом с домом есть отличная кондитерская, в которую очень удобно заходить по дороге с работы.

Как отучить себя есть вредное

Сломать пищевые пристрастия сложно, но возможно. Действовать нужно постепенно, начав с изменения образа жизни. Если резко изменить рацион, можно спровоцировать депрессию, раздражительность и срыв диеты.

Организм похож на маленького упрямого ребенка. Приказывать малышу бесполезно, зато можно попытаться договориться или перехитрить.

1. Разберитесь, действительно ли вы голодны

Когда в следующий раз захотите вкусненького, не спешите себе потакать. Подумайте, действительно ли вы голодны, или желание попить чайку с пироженкой возникло от нечего делать.

Если вы действительно хотите есть, найдите альтернативу нездоровому перекусу. Для этого держите под рукой фрукты, орехи, сухофрукты, цельнозерновые хлебцы.

Если же вам просто нечем себя занять, постарайтесь переключиться: заняться каким-либо делом или отправиться на прогулку. Постарайтесь представить, какие изменения произойдут с организмом и фигурой, если вы откажетесь от нездоровой пищи. И задумайтесь, что может случиться, если вы продолжите ее есть.

2. Замените старые привычки новыми

Постарайтесь исключить ситуации, которые способствуют желанию съесть что-то вредное. Возможно, временно придется отказаться от походов в кафе с друзьями, которые не поддерживают идеи здорового образа жизни. То же самое время можно посвятить пробежке, велоспорту или спокойной прогулке по парку со знакомыми, которые тоже мечтают сбросить вес.

Если вы привыкли к перекусам перед телевизором, вводите новую привычку. Теперь вы кушаете исключительно на кухне, сидя за столом. А поскольку человек по натуре ленив, то лень легко удержит вас на диване, если вы на самом деле не голодны.

3. Вместо того, чтобы отказаться от пищи, отложите перекус

Если вы поймали себя на желании съесть что-то вредное для фигуры, не говорите себе «нет». Лучше скажите: «Да, но позже». Зачастую этого достаточно, чтобы тяга к вредной пище ослабела. Не исключено, что через полчаса вам и вовсе расхочется есть эти чипсы или маффин.

Если желание сохранилось, дайте себе волю — но при этом постарайтесь съесть только половину порции вредного блюда.

4. Не покупайте вредную еду Если не хотите есть вредную пищу, не стоит держать ее в холодильнике. Чтобы ненароком не купить что-нибудь вредное никогда не ходите в супермаркет на голодный желудок.

5. Внимательно читайте этикетки

В полезном на первый взгляд отрубном хлебе нередко содержится маргарин, а в низкокалорийном йогурте может оказаться ударная доза сахара и усилителей вкуса.

Не стоит налегать на продукты, на этикетках которых указано, что они не содержат сахара. Всевозможные подсластители разработаны для людей с сахарным диабетом и ожирением, для которых подсластители — единственная альтернатива. Здоровым людям можно порекомендовать только один натуральный подсластитель — стевию.

6. Заменяйте вредный продукт менее вредным аналогом Мороженое можно заменить замороженным йогуртом

Отличная альтернатива чипсам — попкорн, приготовленный без масла. Сладкоежкам можно полакомиться долькой горького шоколада с максимальным содержанием какао (которого все равно много не съешь) или сухофруктами. Картофель фри можно заменить на печеный картофель, а мороженое — замороженным йогуртом.

7. Старайтесь сбалансировать рацион

Возможно, тяга к определенным продуктам — результат несбалансированного питания. Если часто хочется сладкого — не исключено, что организму не хватает белка или сложных углеводов. Если тянет к шоколаду, в рационе может не хватать магния. Чтобы компенсировать нехватку этих микроэлементов, ешьте больше фруктов, орехов и зелени. Тягу к жареному поможет уменьшить достаточное употребление Омега-3 жирных кислот. Для этого старайтесь есть больше рыбы, и включайте в рацион нерафинированные масла (например, льняное). Пейте больше воды. Вода притупляет чувство голода и способствует хорошему обмену веществ.

8. Разнообразьте рацион

Чем разнообразнее будет рацион, тем меньше будет хотеться съесть запретный продукт. Чтобы полезная еда не надоела, экспериментируйте со специями и приправами, ищите новые сочетания продуктов. К слову, специи помогают готовить вкусные блюда с меньшим количеством соли.

9. Приготовьте еду заранее

Как мы уже знаем, люди часто выбирают не самые полезные продукты, так как не хотят или не могут тратить время на приготовление еды.

Опытные хозяйки давно нашли альтернативу ежедневному стоянию у плиты: домашние полуфабрикаты. Их можно приготовить в выходной из расчета на неделю и положить в морозилку.

10. Постарайтесь не сорваться в праздники

Пожалуй, самое сложное в переходе на правильное питание — не сорваться в праздники. Разумеется, скушать кусочек торта по случаю Дня рождения кого-то из домашних или коллег, не возбраняется.

Важно, чтобы праздник не стал тем пусковым крючком, за которым последует возврат к прежним, казалось бы, уже почти побежденным пристрастиям.

Берегите себя и будьте здоровы!