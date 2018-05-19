Summer is coming: 4 лучших протеиновых коктейля для похудения

Что бы такого съесть, чтобы похудеть? Шутка баянная, но по какой-то необъяснимой причине иногда приходящая на ум. Особенно когда лето уже не за горами.

И хотя реклама продолжает соблазнять нас чудесными приборами/таблетками и мазями, которые помогут избавиться от лишних кило, не вставая с дивана, но давай не будем впадать в крайности. Двигаться все же нужно. Хотя бы немного, но каждый день. А в качестве верного помощника в борьбе за красивое тело стоит выбрать протеиновый коктейль.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Его магическая сила заключается в том, что на переваривание белка, который находится в основе напитка, организму нужно потратить немало времени и энергии. Жир будет сгорать, а мышечная масса, наоборот, наращиваться. И, прежде чем ты включишь блендер, маленькая подсказка: если ты не любишь молоко, то замени его нежирным кефиром.

Коктейль «Легкость»

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Нам понадобятся:

150 г обезжиренного молока

1 ч. ложка любого масла растительного происхождения

1 ст. ложка льняного семени

2 дозы протеинового порошка со вкусом ванили

5 г стевии (сахарозаменитель, продается в магазинах спортивного питания)

1 стакан воды

Коктейль «Ореховый»

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Нам понадобятся:

1 стакан любых орехов

1 ст. ложка меда

1 яйцо

300 г кефира 1% жирности

Для лучшего усвоения белкового коктейля его стоит немного подогреть и пить на завтрак, закусывая фруктами и зерновыми хлебцами. И не забывай про меру: в день можно пить не более 300 мг волшебного зелья для сжигания жира, иначе на тебя обидятся почки.

Коктейль «Протеиновая бомба»

Нам понадобятся:

150 г обезжиренного творога

1 ст. ложка пшеничных отрубей

100 г обезжиренного кефира

1 ст. ложка какао

Коктейль «Красивый рельеф»

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Нам понадобятся:

150 г творога 1% жирности

1 ст. ложка отрубей

150 г нежирного кефира

100 г ягод или фруктов