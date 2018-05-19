Summer is coming: 4 лучших протеиновых коктейля для похудения 

Что бы такого съесть, чтобы похудеть? Шутка баянная, но по какой-то необъяснимой причине иногда приходящая на ум. Особенно когда лето уже не за горами.
И хотя реклама продолжает соблазнять нас чудесными приборами/таблетками и мазями, которые помогут избавиться от лишних кило, не вставая с дивана, но давай не будем впадать в крайности. Двигаться все же нужно. Хотя бы немного, но каждый день. А в качестве верного помощника в борьбе за красивое тело стоит выбрать протеиновый коктейль.
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Его магическая сила заключается в том, что на переваривание белка, который находится в основе напитка, организму нужно потратить немало времени и энергии. Жир будет сгорать, а мышечная масса, наоборот, наращиваться. И, прежде чем ты включишь блендер, маленькая подсказка: если ты не любишь молоко, то замени его нежирным кефиром.
Коктейль «Легкость»
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Нам понадобятся:
150 г обезжиренного молока
1 ч. ложка любого масла растительного происхождения
1 ст. ложка льняного семени
2 дозы протеинового порошка со вкусом ванили
5 г стевии (сахарозаменитель, продается в магазинах спортивного питания)
1 стакан воды
Коктейль «Ореховый»
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Нам понадобятся:
1 стакан любых орехов
1 ст. ложка меда
1 яйцо
300 г кефира 1% жирности
Для лучшего усвоения белкового коктейля его стоит немного подогреть и пить на завтрак, закусывая фруктами и зерновыми хлебцами. И не забывай про меру: в день можно пить не более 300 мг волшебного зелья для сжигания жира, иначе на тебя обидятся почки.
Коктейль «Протеиновая бомба»
Нам понадобятся:
150 г обезжиренного творога
1 ст. ложка пшеничных отрубей
100 г обезжиренного кефира
1 ст. ложка какао
Коктейль «Красивый рельеф»
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Нам понадобятся:
150 г творога 1% жирности
1 ст. ложка отрубей
150 г нежирного кефира
100 г ягод или фруктов