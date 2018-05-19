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Ризотто с песто и мачете
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Ризотто с песто и мачете 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Рис — 500 гр.
Стейк мачете — 80 гр.
Белое вино — 150 мл.
Куриный бульон — 250 мл.
Соус песто — 60 гр.
Пармезан — 50 гр.
Лук — 1 шт.
Оливковое масло — 50 гр.
Сливочное масло — 30 гр.
Базилик — 10 гр.
Приготовление:
На сковороду налить оливковое масло и подождать, пока оно прогреется. Обжарить целую луковицу и выкинуть ее. Выложить рис, обжарить. Налить 150 мл. белого вина и 150 мл. куриного бульона, выпарить и остудить. Рис выложить в сотейник, залить 100 мл. куриного бульона, добавить сливочное масло и пармезан — довести до готовности. Добавить соус песто и томить на медленном окне 3 минуты. Стейк посолить, поперчить и обжарить с двух сторон на оливковом масле до медиум-прожарки. Дать мясу отдохнуть 7 минут и нарезать слайсами. На тарелку выложить ризотто, сверху — слайсы мачете. Украсить жареным луком и листьями базилика.
Фото: архив ресторана
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