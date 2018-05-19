Ризотто с песто и мачете

Вам понадобится:

Рис — 500 гр.

Стейк мачете — 80 гр.

Белое вино — 150 мл.

Куриный бульон — 250 мл.

Соус песто — 60 гр.

Пармезан — 50 гр.

Лук — 1 шт.

Оливковое масло — 50 гр.

Сливочное масло — 30 гр.

Базилик — 10 гр.

Приготовление:

На сковороду налить оливковое масло и подождать, пока оно прогреется. Обжарить целую луковицу и выкинуть ее. Выложить рис, обжарить. Налить 150 мл. белого вина и 150 мл. куриного бульона, выпарить и остудить. Рис выложить в сотейник, залить 100 мл. куриного бульона, добавить сливочное масло и пармезан — довести до готовности. Добавить соус песто и томить на медленном окне 3 минуты. Стейк посолить, поперчить и обжарить с двух сторон на оливковом масле до медиум-прожарки. Дать мясу отдохнуть 7 минут и нарезать слайсами. На тарелку выложить ризотто, сверху — слайсы мачете. Украсить жареным луком и листьями базилика.

Фото: архив ресторана