10 самых вкусных блюд итальянской кухни

Открывать для себя секреты итальянской кухни всегда интересно. Недавно мы уже рассказывали, как научиться готовить не хуже итальянских шефов, а сегодня покажем, где эти секреты можно применить.

Если вы без ума от итальянских блюд и не хотите ограничиваться пиццей и пастой, ищите в нашем обзоре оригинальные рецепты самых изысканных блюд на свете и классные лайфхаки для их приготовления.

Эти элегантные корзиночки — пожалуй, самый изысканный десерт, который вы еще никогда не пробовали. Приготовить его самостоятельно, соблюдая все правила и традиции, — особое удовольствие.

Чтобы десерт получился совершенным, используйте настоящие итальянские помидоры Пакино IGP, которые придадут блюду уникальный вкус и сицилийский колорит.

1. Вымойте помидоры Пакино, маленьким ножом надрежьте крест-накрест у основания и выжмите их так, чтобы удалить семена и окружающую их жидкость. Сохраните жидкость.

2. Бланшируйте помидоры 1 минуту в кипящей воде, затем выньте шумовкой и охладите в ледяной воде. По одному очистите от кожуры, кожуру сохраните. Проткните насквозь зубочисткой и отложите.

3. Доведите до кипения воду с сахаром, корицей, бутонами гвоздики, ванильным экстрактом и лимонным соком. Через десять минут, после того как вода закипит, положите помидоры и варите около 20 минут. Выключите огонь и оставьте помидоры в сиропе на ночь.

4. Чтобы приготовить взбитую глазурь из белого шоколада и йогурта, поломайте белый шоколад на кусочки. Доведите сливки до кипения, снимите с огня и положите весь шоколад.

5. Быстро перемешайте, чтобы шоколад полностью растворился. Охладите и добавьте йогурт. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

5. Теперь приготовьте икру из томатного сока: налейте масло в длинную узкую емкость и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Смешайте выжатую из помидоров жидкость с сахаром и нагрейте на огне с агар-агаром, пока все полностью не растворится.

6. Дайте покипеть 2-3 минуты, затем снимите с огня. Пипеткой или шприцем без иглы набирайте и капайте в охлажденное растительное масло. Капли будут быстро остывать и бусинками собираться на дне. Соберите их со дна и промойте под проточной водой. Положите в контейнер и храните в холодильнике.

7. Теперь приготовьте порошок из кожуры помидоров. Разложите кожуру помидоров на противне и поставьте примерно на 3 часа в духовку при 80 °C, пока кожура не станет совсем сухой. Измельчите кожуру в порошок в ступке.

8. Переходите к приготовлению корзиночек. Растопите сливочное масло. Разрежьте листы теста фило на 12 квадратов со стороной около 6 см (может потребоваться 4 листа, в зависимости от их величины).

9. Кисточкой смажьте сливочным маслом форму на 12 мини-кексов и положите первый квадрат, плотно прижимая его к стенкам формы (края квадрата должны выступать наружу), затем смажьте его маслом и положите следующий квадрат и т.д. Каждая корзиночка должна состоять из 4 листов теста фило. Заполните таким образом все формочки.

10. Положите поверх корзиночек бумагу для выпечки и заполните их сухим горохом или специальными шариками для выпечки «слепым» методом. Выпекайте в духовке без конвекции 10 минут при 200 °C. Выньте горох и выпекайте еще 5 минут. Охладите.

11. Подавайте десерт! Достаньте глазурь из холодильника и взбейте ее венчиком до получения плотной пены. С помощью кондитерского мешка заполните корзиночки глазурью из белого шоколада и йогурта.

12. Украсьте готовое блюдо зернышками икры из томатного сока, а сверху помидором в сиропе. Посыпьте порошком из кожуры помидоров.

Этот легкий, но в то же время яркий и весьма сытный салат станет идеальным началом совершенного ужина.

Для приготовления соуса используйте оливковое масло первого холодного отжима. Мы рекомендуем масло Ривьера Лигуре DOP, обладающее насыщенным вкусом и ярким, пикантным ароматом.

1. Сварите горошек аль денте в подсоленной воде или приготовьте на пару.

2. Нарежьте цуккини кубиками размером с горошину и отварите их в подсоленной воде. 3. Нарежьте сердцевины артишоков тонкими ломтиками и варите их 1-2 минуты в подсоленной воде, немного подкисленной соком половины лимона. 4. Нарежьте сыр кубиками. 5. Крупно порубите имбирь и отварите его в течение одной минуты в подсоленной воде. 6. В миске смешайте овощи, имбирь и сыр. 7. Приготовьте соус цитронет из сока одного лимона, оливкового масла и соли. Заправьте овощи соусом. 8. Блюдо готово! Подавайте салат холодным.

Так рыбу вы еще не готовили! Зовите друзей и близких: ужин будет незабываемым. И обязательно запаситесь бутылкой хорошего вина.

Итальянским блюдам — итальянские вина! Используйте их как для приготовления маринадов, так и для подачи.

1. Удалите плавники и кости из форели и нарежьте рыбу кусками толщиной 3-4 см.

2. Обваляйте кусочки рыбы в муке, обжарьте в оливковом масле первого холодного отжима, переверните и сбрызните игристым вином Асти DOP. 3. Приготовьте маринад «Карпионе». Для этого потушите нарезанные овощи в оливковом масле, затем добавьте кедровые орехи и изюм. 4. Добавьте белый уксус, а затем игристое вино Асти DOP. Когда маринад остынет, положите в него кусочки готовой форели и оставьте на ночь. 5. Подавайте блюдо с салатом из свежих овощей или просто потушите овощи с ложкой маринада «Карпионе».

Если вам наскучили стандартные пасты, время попробовать что-то новое и необычное. Это блюдо — яркий пример того, как его подача гарантирует вам кулинарный успех и признания всех друзей, ценящих искусство кулинарии.

Вместо простой ветчины имеет смысл использовать именно Коппа Пьячентина DOP (Coppa Piacentina DOP) — только она обладает уникальным сладковатым нежным вкусом.

1. Приготовьте пасту страччи: замесите тесто из всех ингредиентов, накройте его пищевой пленкой и положите в холодильник примерно на 2 часа.

2. Тонко раскатайте тесто и нарежьте крупными кусочками произвольной формы (например, треугольниками или ромбами).

3. Сварите в кипящей подсоленной воде, затем слейте воду.

4. Сделайте соус. Доведите молоко до кипения, загустите разведенным кукурузным крахмалом, снимите с огня и растворите в молоке тертый сыр Битто DOP. Попробуйте и, если нужно, посолите.

5. Разложите пасту страччи по тарелкам вперемешку с ломтиками Коппа Пьячентина DOP, приправьте капустой и оливковым маслом первого холодного отжима. 6. Отдельно подайте подрумяненный под грилем или в духовке соус и жареные листья шалфея: это блюдо едят, обмакивая пасту в соус.

Паста Орекьетте — нечастый гость даже в итальянских ресторанах. Не упустите случая приготовить это блюдо дома. Кстати, название этой оригинальной пасты переводится как «ушки», и особенно ее любят в Апулии.

Помните, что если вы варите пасту по всем правилам (то есть — al dente), учитывайте последующую термообработку горячим соусом и не доваривайте их до конца.

1. Очистите цуккини, оставив только нежные части и маленькие листья, удалите жилки из ножек самых крупных листьев.

2. Сварите очищенную и вымытую зелень в большом количестве подсоленной воды; когда зелень будет готова, добавьте в эту же кастрюлю пасту орекьетте. 3. Отдельно разогрейте оливковое масло первого холодного отжима Терра ди Бари DOP и итальянский чеснок. Он должен очень сильно зажариться. 4. Когда орекьетте будут почти готовы (время варки — около 5 минут) слейте воду и добавьте пасту и зелень к оливковому маслу и чесноку. 5. Тщательно смешайте ингредиенты, чтобы они образовали зеленый крем. 6. Подавайте готовое блюдо с тертой выдержанной овечьей рикоттой.

Гратен — название блюд, приготовленных в духовке до золотистой корочки. Особенно распространены мясные и рыбные гратены, а также гратены из морепродуктов и птицы. Итальянцы же для приготовления настоящего шедевра предлагают использовать простую луковицу.

Используйте настоящий бальзамический уксус, произведенный в Италии и имеющий сертификат DOP. Вам подойдет традиционный бальзамический уксус из Реджо-Эмилии DOP (Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP), который отличается приятным, гармоничным и богатым вкусом с изящной кислинкой.

1. Отрежьте верхнюю часть луковицы так, чтобы получилась своеобразная"крышка" с ручкой из хвостика (как на картинке ниже).

2. С помощью специального ножа выньте всю мякоть из середины луковицы, оставив две внешних чешуйки, следите, чтобы толщина стенок была достаточно однородной.

3. Поставьте вынутую сердцевину лука на огонь с оливковым маслом первого холодного отжима, солью и перцем и тушите не менее получаса, при необходимости подливая воду.

4. Затем измельчите все блендером, добавив яйца и сыр Пармиджано-Реджано DOP. При необходимости добавьте сухари, чтобы придать начинке нужную консистенцию.

5. Наполните этим фаршем луковицы: слегка посыпьте тертым Пармиджано-Реджано DOP и поставьте в духовку с конвекцией, разогретую до 170°, на 30 минут. В конце поставьте на 3 минуты на гриль.

6. Подавайте блюдо. На тарелку выложите фаршированную луковицу и «крышку» и полейте бальзамическим уксусом.

В этом блюде прекрасно сочетаются сразу два деликатеса: креветка лангустин и фиолетовый сорт картофеля. Буйство красок и необыкновенные вкусовые сочетания — главная изюминка этого итальянского блюда.

Чтобы чипсы получились хрустящими, из картофеля важно удалить лишний крахмал. Для этого перед обжаркой положите ломтики картофеля в холодную воду на 5 минут, а, вынув из воды, как следует обсушите.

1. Сварите 600 г очищенного от кожуры и нарезанного фиолетового картофеля в большом количестве подсоленной воды с крупно нарезанным луком-шалотом.

2. Когда картофель сварится, слейте воду, но не обсушивайте, а сразу протрите его до получения гладкой однородной массы. 3. Поставьте пюре на слабый огонь на несколько секунд, добавив 20 г. сливочного масла и 100 мл. сливок, хорошо перемешайте, посолите и поперчите. 4. Очистите от кожуры оставшийся картофель, нарежьте очень тонкими ломтиками и обжарьте в арахисовом масле, следя за температурой фритюра, чтобы сохранить яркий фиолетовый цвет. 5. Выньте получившиеся чипсы из масла и положите в теплое место на кухонную бумагу. 6. Очистите лангустины, оставив только мясо из хвостов, нарежьте его маленькими кубиками и замаринуйте на 5 минут в небольшом количестве оливкового масла первого холодного отжима с солью и перцем. 7. На сильном огне уварите Франчакорта DOP брют до половины объема, добавьте оставшиеся сливки, немного перца; дайте покипеть еще несколько секунд. Снимите с огня и взбейте венчиком, добавив оставшееся сливочное масло.

8. Переходите к подаче блюда: налейте тонкий слой соуса из Франчакорта DOP брют в подогретую глубокую тарелку, с помощью кондитерского мешка сделайте полоску горячего пюре длиной 10 см. 9. Положите сверху нее мясо красного лангустина, а затем чипсы из фиолетового картофеля. Подавайте блюдо сразу же.

Фанаты мясных блюд останутся в восторге после нежного тажина из ягненка, приправленного душистым шафраном и освежающей мяты. Кускус и крем из нута превращают делают это блюдо не просто деликатесом, но и сытным ужином.

Грудинка — не только самая и нежная часть бараньей туши, но и диетическое мясо, которое всегда рискует получиться сухим, а поэтому, обжаривая мясо с луком и изюмом, делайте это на среднем, а не на большом огне.

1. Нарежьте большую часть лука кольцами. Оставшуюся часть лука мелко порубите и используйте его вместе с оливковым маслом первого холодного отжима в качестве основы.

2. Добавьте к маслу и мелко порубленному луку мясо, кольца лука, изюм и готовьте, периодически поливая бальзамическим уксусом из Модены IGP, примерно 30 минут. 3. Обжарьте кускус в небольшом количестве сливочного масла с небольшим количеством мелко нарубленного лука, затем залейте его бульоном, ароматизированным шафраном, и варите около 20 минут, постоянно помешивая. 4. Слив жидкость из нута, поварите его в бульоне около 15 минут. Когда нут будет готов, охладите его и измельчите блендером, добавив семь листочков свежей лимонной мяты и немного бульона.

5. Подавайте блюдо горячим, отдельно выложив мясо и соус, украсив свежей мятой.

Рыба-меч обладает благородным, деликатным вкусом и тонким ароматом. Начинить ею равиолоне — большие равиоли — отличная идея! Варите тортеллони в большом количестве подсоленной воды, добавив в воду немного оливкового масла первого холодного отжима Гарда DOP.

1. Вымойте свежую мяту и мелко порубите её ножом. Добавьте один яичный белок и быстро измельчите погружным блендером.

2. Отдельно приготовьте тартар из рыбы-меч, очистив рыбные стейки от кожи и мелко нарезав филе. Положите кусочки рыбы в емкость и залейте маринадом из сока четверти бергамота и его тертой цедры, пяти ложек оливкового масла первого холодного отжима Гарда DOP, свежемолотого черного перца, щепотки соли и половины тертого корня имбиря. Дайте постоять не менее 10 минут.

3. Сделайте пасту. Для этого насыпьте муку в миску горкой. Добавьте первые два яйца целиком и несколько минут замешивайте тесто руками. Добавьте щепотку соли. Когда вся жидкость впитается, добавьте белок, взбитый с мятой, и снова месите несколько минут, пока тесто не станет однородным и достаточно эластичным.

4. Дайте тесту постоять несколько минут; вымесите его и тонко раскатайте с помощью специальной машинки или скалки. С помощью формочки диаметром около 12-14 сантиметров вырежьте кружки теста, которые будут двумя половинами тортеллони. 5. Положите на одну половину тартар из рыбы-меч, а на него безлактозный сыр буррата. Добавьте немного тертой цедры бергамота. Накройте второй половиной и плотно соедините края двух кружков теста вилкой. Варите тортеллони примерно 6-8 минут, пока они не всплывут.

6. Отдельно в антипригарной кастрюле разогрейте соус из мостарды и самой мостарды, нарезанной кубиками с ложкой безлактозного сливочного масла. 7. Прогрейте тортелло в креме из мостарды и выложите его на тарелку, украсив кубиками мостарды, тертой цедрой бергамота, чернилами каракатицы и листочками свежей мяты.

Еще нигде соус Карбонара не был настолько уместен: в этом блюде он прекрасно дополняет традиционную итальянскую панчетту, вяленую в специях и травах, и твердый рис высшего сорта Карнароли.

Вместо бекона используйте для приготовления настоящую итальянскую Панчетту Пьячентина DOP (PANCETTA PIACENTINA DOP). Ее изготавливают из нежной грудинки с жировыми прослойками, которые придадут блюду сладкий деликатный вкус.

1. В кастрюле обжарьте рис, понемногу влейте подсоленную воду и доведите до готовности.

2. Снимите с огня и добавьте сливочное масло, сыр Грана Падано DOP и уксус, посолите. Смесь должна получиться кремообразной.

3. Приготовьте соус Карбонара: смешайте молоко с желтками и солью, доведите смесь до 82°C, процедите и поставьте в теплое место.

4. Нарежьте Панчетту Пьячентина DOP на ломтики толщиной 1 см и бланшируйте их в кипящей воде примерно 2 минуты, пока не побелеют. 5. Выньте их шумовкой, дайте стечь воде и нарежьте квадратиками диаметром 1,5 см, обжарьте с двух сторон на сковороде с небольшим количеством растительного масла и поставьте в теплое место.

6. Переходите к оформлению блюда. Разложите рис по глубоким тарелкам, добавьте соус, свежемолотый черный перец и кубики Панчетты Пьячентина DOP.