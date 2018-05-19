Лепестковая диета: идеальный способ похудеть к отпуску!

Шведский диетолог Анна Юханссон (Anna Johansson) изобрела диету, которая позволит тебе сбросить вес всего за неделю! Мотивировать тебя будет цветик-семицветик, в конце каждого дня ты будешь отрывать очередной лепесток, пока не останется последний — с надписью «Я это сделала!»

Первым делом сделай свой семицветик. Кто-то рисует его на специальной доске, кто-то вырезает лепестки из бумаги, главное, считает автор методики, обязательно видеть этот цветок, потому что морально он будет мотивировать тебя, если вдруг захочется «сорваться».

Каждый лепесток подписываем: «рыбный», «овощной», «куриный», «злаковый», «творожный», «фруктовый» и «Я СДЕЛАЛА ЭТО!».

Принцип диеты тебе, конечно, уже ясен. Ты права: это 6 коротких, продолжительностью в один день, монодиет.

1. Рыбный день.

Можно есть рыбу любых сортов (даже жирную). Причем в любом виде! Запекай, отваривай, туши, клади на гриль — только не жарь в масле. Пользуйся приправами и специями, сочетай рыбу с зеленью, но не готовь гарниры. Голодной не останешься: рыба содержит жирные кислоты Омега-3, которые очень полезны для организма и не образуют подкожного жира.

2. Овощной день.

Тебе нужно съесть около килограмма любых овощей. Включая картошку! Отличный вариант — винегрет, но ты можешь есть и салаты, и рататуй, и запечь их на гриле, и… В общем, хоть пюре из них делай, хоть сок выжимай. Смысл в том, что овощи содержат «медленные» углеводы, которые требуют больше затрат энергии организма на переваривание, а потому — способствуют безопасному похудению. В овощах также много клетчатки, что стимулирует работу кишечника.

3. Куриный день.

На наш взгляд — самый сложный. Держись! На сутки у тебя всего 500 граммов куриной грудки без кожи… Но ты можешь есть зелень и пить куриный бульон. Отсутствие углеводов в меню этого дня заставит организм сжигать собственные жиры, и вес начнет уменьшаться быстрее.

4. Злаковый день.

Кашка-малашка, твой выход! Добавляй в любую кашу отруби, семечки, главное — не клади масло и сахар. Так же, как и фрукты, злаки содержат «медленные» углеводы, которые потребуют организм тратить гораздо больше энергии на их переработку, чем они приносят в калориях. Между белковыми днями очень важно поддержать хорошую работу кишечника.

5. Творожный день.

Не волнуйся, не надо давиться обезжиренным творогом. Ешь нормальный, но не жирнее 10%. Молоко тоже можно! Высококачественный белок легко усваивается и помогает твоим мышцам быть в форме. Супервариант — подсолить творожок, мелко порубить кинзу или другую зелень, взбить в блендере и наслаждаться!

6. Фруктовый день.

Йес-с-с! Полтора килограмма любых фруктов на день! Сок, салат, пюре, смузи, дольками, целиком, смешивая или по отдельности — наслаждайся!

7. День, когда ты поймешь — ТЫ СДЕЛАЛА ЭТО!

Теперь плавно выходи к нормальному питанию. Не накидывайся на сладости и мучное, а устрой организму праздник разнообразия: позавтракай кашей, перекуси творожком, пообедай куриной грудкой, на полдник съешь немного фруктов, а на ужин приготовь рыбку с овощами. Ты молодец!

Но мы были бы не мы, если бы не обратились за комментариями к диетологам. Сбросить до 5 кг за неделю: а не будет ли месть страшна?

В общем и среднем мнение врачей таково: эта диета очень эффективна, но безопасной она будет только в том случае, если у тебя нет противопоказаний (ты не беременна и не кормишь малыша, у тебя здоровые почки и печень, ты никогда не страдала гастритом и другими заболеваниями желудка, ты пьешь много воды, у тебя нет пищевой аллергии, ты не принимаешь никаких лекарств) и если ты пользуешься этой диетой не чаще, чем раз в год. Проще говоря — к выпускному, свадьбе, торжественному вечеру, разово — да. Как система питания или схема поэтапного планового снижения веса — нет.