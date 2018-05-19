5 способов вернуть к жизни твою косметику

Новая помада сломалась, пудра упала на пол и раскололась, а тушь для ресниц ты забыла плотно закрутить и она засохла? Не беда, починим!

1. Если засохла тушь

Ни в коем случае не лей в нее воду, молоко или спирт. Возьми лучше средство для снятия макияжа с глаз и капни во флакончик с тушью одну (ОДНУ!) капельку средства. Энергично повози туда-сюда кисточкой для туши и пользуйся на здоровье. Кстати, если у тебя чувствительные глаза, проделай все те же манипуляции, но вместо средства для снятия макияжа используй глазные капли.

2. Если сломалась помада

Слабое место помад — основание. Именно там «столбик» обычно трескается и отваливается. Спокойно: выкрути флакончик до предела, поставь отломившуюся часть на место и дуй на конструкцию с разных сторон феном, выставив среднюю температуру воздуха. Нагреваясь, помада «припаяется» к основанию. Теперь, не закручивая флакончик, убирай помаду в холодильник на несколько часов, чтобы она надежнее закрепилась на положенном месте.

3. Если разбилась пудра

Собери все кусочки в полиэтиленовую пленку. Возьми ложку или толкушку и тщательно разомни пудру в порошок. Теперь разверни полиэтилен и капни на порошок 10 капель обычного спирта, и начинай «замес». У тебя должно получиться что-то вроде пластилина. Выложи его обратно в пудреницу и оставь сохнуть. Так просто!

4. Если тени и румяна раскрошились

Расколовшиеся тени и румяна можно легко превратить из сухих в кремообразные. Растолки косметику в мелкий порошок, как рассказано выше, и пересыпь в контейнер. Добавь туда вазелин, перемешай и утрамбуй по форме. Можешь добавить блесток или смешать оттенки: будет авторский продукт!

5. Если засох лак Лак прилипает не только к ногтям, но и к стеклу. Обычно он засыхает на горлышке баночки и ты не можешь открутить крышку. Лайфхак: подставь ее под струю с горячей водой, и она легко отвернется!