Мед: польза и вред, противопоказания к употреблению

Мед люди издревле ценили — и за вкус, и за его неоспоримую пользу. Все без исключения продукты пчеловодства человек научился использовать во благо своего здоровья, но мед, конечно, вне конкуренции. И не только потому, что его купить проще — сейчас без проблем можно приобрести и прополис, и пергу. Но по своим целебным и питательным свойствам, вкусу и аромату мед — безусловный лидер.

Мед и другие продукты пчеловодства

Мед бывает разный

Говоря про этот дар пчел, мы должны понимать, что он бывает разным. Сорта меда различают в зависимости от того, на каких цветах пчелы собирали нектар. Теоретически мед может быть монофлерным (если пчелы посещали только один вид растений) и полифлерным (если насекомые собирали нектар с разнообразных цветов). Но фактически монофлерный мед — редкость, а сорт определяют по преобладающему растению.

Различают монофлерный и полифлерный мед Разные сорта отличаются не только цветом и вкусом, ароматом и консистенцией, но и химическим составом. А значит, и воздействие их на организм будет слегка различаться. Так, к примеру, популярный липовый мед, светлый и очень ароматный, лучше всего лечит простуду, а гречишный мед — темный, с легкой горчинкой — считается наиболее полезным для тех, кто страдает сердечными заболеваниями.

Мед полезный и вредный

Если пасека у вас (или у соседа) на даче, а рядом нет плантации какого-либо растения-медоноса, то мед будет полифлерным — то есть, смешанным. Его сорта обычно называют по виду той местности, где летали пчелы: луговой, лесной, степной или горный. Но поскольку растительность даже на соседних лужайках может быть разной, у смешанных сортов нет четких характеристик и описаний — их вкус, цвет и аромат варьируются.

Польза меда

Целебные свойства меда определяются его химическим составом. 75-80% этого продукта составляют углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза). Также в нем содержатся витамины (A, C, E, K и витамины группы B), органические кислоты, ферменты, минеральные соли (железа, меди, калия, натрия, магния, фосфора, йода, серы) и другие полезные для человеческого организма соединения.

Польза меда

Употребление меда полезно не только тем, кто хочет избавиться от болезни, но и здоровым людям — для профилактики различных недугов и укрепления иммунитета. Это «лекарство» приятно на вкус и его можно включить в свой ежедневный рацион, добавляя в различные блюда. Особенно полезно для организма сочетание меда с орехами и злаками, творогом и сухофруктами. Но не забывайте о чувстве меры: избыточное потребление меда может спровоцировать

Мед особенно полезен с орехами, злаками, творогом и сухофруктами

аллергическую реакцию или привести к иным неблагоприятным последствиям. Нормальная суточная доза меда (при регулярном применении) составляет 70-100 г (примерно 3 ст.ложки продукта). Можно проводить 3-4 раза в год 2-месячные оздоровительно-профилактические «медовые» курсы: растворенный в воде мед принимают 3 раза в день за 1,5-2 часа до еды или через 3 часа после приема пищи. В этом случае рекомендуется такая дозировка (в расчете на взрослого): 30-60 г утром, 40-60 г днем и 30-60 г вечером (100-180 г в сутки).

Мед в сотах

Мед обладает противовоспалительными, сильными бактерицидными и противовирусными свойствами; он способен подавлять различные патогенные микроорганизмы, включая стафилококки, стрептококки, кишечную и дизентерийную палочку. Это позволяет использовать его при лечении многих болезней — от ангины и гриппа до пневмонии и туберкулеза легких; мед применяется при герпесе, молочнице, кожных заболеваниях, ожогах и других недугах.

Суточная доза меда — примерно 3 столовых ложки

Способность меда активизировать деятельность слюнных желез, улучшать пищеварение, оказывать легкое слабительное действие в сочетании с его противовоспалительными свойствами делает этот продукт эффективным при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а легкое мочегонное действие позволяет применять его при болезнях почек и мочевого пузыря. Мед усиливает кровообращение, повышает тонус сердца и сосудов, обладает легким успокаивающим и снотворным действием, а потому его рекомендуют при ослаблении сердечной мышцы, гипотонии и гипертонии, аритмии, сердечной недостаточности, а также при бессоннице, неврозах, частых головных болях.

Мед — вкусное лекарство

Он полезен при общей ослабленности организма (в том числе, после тяжелой болезни или операции), ослаблении иммунитета, анемии, хронической усталости. В статье Народные рецепты с медом для здоровья вы найдете простые средства на основе меда от разных недугов. А еще это дар пчел служит основой для различных косметических средств. О том, как приготовить медовую косметику для кожи и волос, расскажет статья Народные рецепты с медом для красоты.

Вред меда и противопоказания к его употреблению

Но говоря о бесспорной пользе меда, нельзя забывать и о противопоказаниях к его употреблению. Не всем этот ценный продукт полезен.

Мед не всем полезен

Абсолютное противопоказание к употреблению меда и любых препаратов с его использованием -аллергия. Возможна также повышенная чувствительность к этому продукту: помимо типичных для аллергической реакции сыпи и зуда, она проявляется желудочно-кишечными расстройствами после употребления меда или содержащих его лечебных составов. Беременным женщинам и матерям, кормящим ребенка грудью, не стоит есть мед,

Мед — сильный аллерген

не посоветовавшись предварительно со своим врачом. Даже если у вас никогда не было аллергии на этот продукт, она может возникнуть у малыша. Проконсультироваться со специалистом следует также больным сахарным диабетом и панкреатитом, а при повышенной кислотности желудочного сока рекомендуется употреблять мед только в виде добавки к кашам, творогу и другим блюдам — чтобы избежать изжоги. Купероз (его видимое проявление — сеточка расширенных и поврежденных капилляров под кожей, сосудистые «звездочки») — противопоказание к использованию медовой косметики. Мед активизирует кровообращение, и для слабых, хрупких сосудов это может стать чрезмерной нагрузкой.

«Неправильный мед»

Про фальсифицированный мед все наверняка слышали. Но речь пойдет не о нем, хотя это тоже «неправильный» продукт, и пользу организму он вряд ли принесет. А знаете ли вы, что мед может быть ядовитым?

Где пчела собирала нектар &amp;mdash; это тоже важно

Если пчелы собирали нектар с некоторых видов растений (багульник, болиголов, белена, олеандр и другие), получившийся в результате мед может привести к отравлению. Его употребление в пищу вызывает головокружение, рвоту и даже потерю сознания. К сожалению, явных внешних признаков такого ядовитого меда нет. Как же тогда обезопасить себя? Пожалуй, единственным способом: покупать целебный пчелиный продукт только у проверенных продавцов. Если в вашей местности есть большие заросли ядовитых растений, не торопитесь приобретать мед у местных пасечников. Ешьте мед и будьте здоровы! Читайте также:

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