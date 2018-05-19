Выбор экспертов: 50 лучших средств для домашнего спа

Скраб для тела с божественным ароматом, маска для лица против усталости кожи, крем для тела, поднимающий настроение, — эксперты выбрали лучшие средства, которые помогут снять напряжение и расслабиться.

Очищающий бальзам для лица Pro-Сollagen Сleansing Balm, Elemis

Многостаночник: может смывать мейк, а может использоваться как питательная маска, если нанести на 10 минут. Я тестировала в этом качестве — и разве что не мычала от счастья. Кроме коллагена, в составе роза и еще целый ботанический сад. Все вместе пахнет так, что хочется запереться в ванной навечно — нюхать и мазаться, мазаться и нюхать. В банке — как твердый мед, от тепла пальцев тут же тает и на кожу наносится уже растопленным, жидким, но с лица не стекает. В формуле — как и у большинства таких бальзамов — есть воски, поэтому смывать надо с полотенцем, идущим в наборе. Смачиваешь его горячей водой — и на лик, 5 минут ароматного беспамятства, протираешься, брызгаешься холодной водой, чтобы закрыть поры. А дальше — выплываешь из ванной комнаты румяной куколкой в таком дзене, что даже разрисованное Дусей-дочерью покрывало на твоей постели вызывает лишь нежную улыбку: «Кто это тут у нас нахулиганил?»

Цена: 3 208 руб.

Ультра-восстанавливающая маска Ultra Replenishing Mask, Ultraceuticals

Эта новинка прошлого года стала лучшим другом моей сухой кожи — реанимирует ее после перелетов, холодной зимы и усталости. Разберем состав. Активные компоненты: гиалуроновая кислота, масло ши, пантенол, витамин Е, экстракт огурца — успокаивают кожу и восстанавливают липидный барьер. С таким составом аромат у маски очень приятный — смесь огурца и лимона. Я наношу средство два раза в неделю толстым слоем на лицо и шею (берите не больше двух горошин). Оставляю на 10 минут и смываю теплой водой. Может ощущаться легкое жжение, но у меня оно не вызывает дискомфорта. После маски кожа очень мягкая и гладкая — тон ложится идеально!

Цена: 5 500 руб.

Пена для ванн Lavande, L’Occitane

Для меня все, что связано с лавандой, — бальзам на душу. И аромат, и фиолетовый цвет, и сама лаванда. У нас в семье есть традиция — привозить из Франции мешочки с этими цветами. Я всегда кладу их под подушку, чтобы крепче спалось. Как же здорово, что перед сном еще можно принять и ванну с ароматной пеной — она наполняется запахом лаванды и переносит мыслями и душой в Прованс. Средство дает обильную пену — радуюсь, как в детстве.

У меня большая упаковка в 500 мл, но расходуется она экономно: в теплую воду добавляю 2-3 столовые ложки средства. По текстуре напоминает прозрачный гель для душа. В составе, кстати, есть и масло лаванды, так что это не просто отдушка. Идеальное завершение тяжелого рабочего дня или даже недели — полежать в джакузи 30-40 минут с этой пеной: ощущение — будто бы сходила в спа.

Цена за 500 мл. : 2 350 руб.

Обертывание Spa Professional, Gloria

Домашняя спа-процедура. Открываешь банку и чувствуешь запах, похожий на шоколад с марципаном. Средство нужно наносить тонким слоем на очищенную кожу. Затем оберните тело пленкой и укутайтесь пледом. Спустя 30-40 минут смойте теплой водой. Кожа становится мягкой, но упругой. В составе комплекс масел (пальмовое, касторовое, какао, виноградной косточки) и витамин Е.

Цена: 1 200 руб.

Соль для ванны, Santa Maria Novella

Никогда не забуду, как почувствовала волшебный аромат соли, просто достав из подарочного пакета это средство в упаковке: из-под закрытой крышки прорывался бальзамический цветочный запах одеколона бренда Мелограно. Сам парфюм был выпущен в 1965 году, а его ключевые ноты — бергамот, апельсин, пачули, роза, гранат, амбра и ваниль. Если честно, он мне напомнил церковь и аромат ладана. Немудрено, что аромату столько лет: сам бренд существует уже более четырех веков, а в 2012-м году торжественно отметил 400-летний юбилей.

Его история началась в знаменитом монастыре, основанном еще в 1221 году монахами-доминиканцами. Незадолго до этого они прибыли во Флоренцию. В своем монастырском саду начали выращивать лекарственные травы, которые применялись в приготовлении целебных бальзамов и эссенций. Когда слава о качестве продукции распространилась за стенами монастыря, в 1612 году было решено открыть аптеку для широкой публики. Тогда же Великий Герцог Тосканский пожаловал производству монахов титул Мастерской Его Королевского Величества. В XVIII веке об уникальном качестве продуктов и особых формулах, разработанных монахами-аптекарями, стало известно далеко за пределами Италии — в России, Индии и Китае. А в 1866 году управление деятельностью компании перешло в руки Чезаре Аугусто Стефани — племяннику последнего монаха-главы Флорентийского Дома.

Для полноценной спа-процедуры вам потребуется пять столовых ложек соли — добавляйте в горячую воду. Упаковка большая — 500 граммов, хватит больше, чем на 10 домашних спа. В последнее время устраиваю такой ритуал после тренировок — аромат снимает напряжение, усталость и очень расслабляет.

Цена: 4 160 руб.

Ванночка для рук «Лаванда», La Ric Сам бренд La Ric появился в 1984 году в Австрии: Соня Прусек, дочка кондитеров (с 1916 года ее семья владеет самой крупной в Европе сетью кондитерских), решила придать процедуре ухода за руками и ногами новый смысл. Согласно ее философии, уход за телом — такой же источник удовольствия, как и вкусная еда. Именно поэтому в состав первых средств по уходу за кожей La Ric вошли «съедобные» ингредиенты: шоколад, корица, абрикос, орех макадамии, авокадо.

Но мне предстояло попробовать средство с ароматом любимого цветка — лаванды. В красивой стеклянной упаковке насыщенного фиолетового цвета таится прозрачное масло, но, когда его выливаешь, оно больше напоминает воду, а не масло. Его можно использовать и для ванны (при контакте с водой приобретает мягкую молочную текстуру), и для маникюра, и для педикюра. Делает кожу шелковистой, мягкой за счет масел в составе.

Мой любимый прием перед сном: растираю пару капель в руках, глубоко вдыхаю аромат три-четыре раза — такой вот домашний сеанс ароматерапии, который помогает восстановить силы и снять стресс.

Цена: 4 680 руб.

Ароматическая свеча Louisa May Alcott, Paddywax Library

У бренда Paddywax огромное количество серий — я уже немного рассказывала про кондитерски-пряную и про чудесную писательскую, о которой снова пойдет речь. Луиза Мэй Олкотт, американская романистка и феминистка, написавшая книгу «Маленькие женщины», на которой выросло много поколений девочек, недавно тоже удостоилась собственной свечи. Свечка Олкотт — это охапка цветов, где туберозы перемешаны с гиацинтами и цикламеном. Нежно и меланхолично — в самый раз для Олкотт.

Цена: 3 600 руб.

Крем для тела Dark Amber & Ginger Lily, Jo Malone London

Я уже недавно писала о своем трепетном отношении к уходу Jo Malone London: уже на стадии разворачивания коробочки с лентами чувствуешь себя very special. Мой крем для тела относится к серии Intense — в этой линейке ароматы более глубокие и насыщенные, чем в основной. Аромат Dark Amber & Ginger Lily — один из самых интересных в линейке, на мой взгляд, а одноименный душистый крем достаточно плотный и питает кожу не хуже серьезного баттера.

Цена: 4 700 руб.

Ароматическая свеча Alien и Angel, Mugler

Если нужно, чтобы свеча пахла даже в коридоре восьмикомнатного дома — это к Mugler. Года полтора назад великая марка выпустила свечи со знаковыми ароматами Angel и Alien — простые стеклянные стаканы в цвет оригинальных джусов и ослепительный запах, быстро и надолго наполняющий квартиру. Для поклонниц — просто the must. А для тех, кто таковыми не является, Mugler сделали свечи в более нишевой линейке Les Exceptions — и они тоже прекрасны.

Цена: 2 500 руб.

Ароматическая свеча Siberian Cypress, KOBO Candles

Редко делаю категоричные заявления, но KOBO — идеальные свечи. У всех — прекрасные композиции, достаточно сложные, чтобы украшать дом, и при этом достаточно простые, чтобы не перегружать жилое пространство. Соевый воск — подходит аллергикам и не коптит. Наконец, 80 часов горения!

Цена: 3 900 руб.

Ароматическая свеча Leather/Birch Tar, Sumenkov Parfumeur

Молодой русский парфюмер и блогер Александр Суменков делает небольшую аккуратную линейку свечей из смеси восков (растительного и парафина) в тяжелых стеклянных стаканах. Leather/Birch Tar заявлена как «запах русской кожи, мощный и темный» — и вполне оправдывает свое описание: это березовые опилки, кожа и дегтярное мыло, вместе создающие неожиданно романтический флер идеальной холостяцкой квартиры из мужского журнала.

Цена: 2 400 руб.

Ароматическая свеча Tabacco Toscano, Santa Maria Novella

Старейшая флорентийская аптека Santa Maria Novella, переквалифицировавшаяся в большую компанию, выпускающую, что называется, средства для красоты и здоровья, делает свечи с очень мягкими, негромкими ароматами. Они подойдут тем, кто любит, когда аромат не заполняет квартиру, а держится легким полузаметным фоном. Так, Tabacco Toscano пахнет не столько табаком, сколько теплой выдубленной кожей и папиной трубкой — очень уютный ненавязчивый запах. Главный минус свечек SMN — отсутствие стакана: свеча «голая», ее надо ставить на блюдечко или в чашку.

Цена: 2 640 руб.

Крем для тела Gold Woman Body Cream, Amouage

У этой марки, созданной в 1983 году султаном Омана, роскошное все — ароматы, флаконы, свечи. Классический восточный аромат Gold, который сделал выдающийся парфюмер Ги Робер, был одним из первых в портфолио Amouage и стал ее бестселлером, своего рода визитной карточкой. Этот крем для тела, упакованный в банку настолько тяжелую, что она может служить орудием самообороны, воссоздает аромат максимально бережно. Само по себе средство — скорее баттер, чем крем: густой, плотный, очень питательный и обволакивающий. Идеальная штука, когда грустно и хочется себя пожалеть — сразу вспоминаешь, что на самом деле ты ого-го.

Цена: около 7 000 руб.

Ароматическая свеча Casablanca Lily, Editions de Parfums Frédéric Malle

Свеча — роскошная, как все, что делает Фредерик Малль. В отличие от абсолютного большинства парфюмерного марок, Editions de Parfums Frédéric Malle не выпускают свечи в поддержку основной парфюмерной линии, а разрабатывают самостоятельные ароматы. Casablanca Lily, благородные белые лилии, от которых никогда не заболит голова, делал Карлос Бенаим — для Малля он также придумал Eau de Magnolia, еще одну фантазию на тему белых цветов. Цена заоблачная, но за огромную свечу в красном стакане и настоящую парфюмерную работу — не жалко.

Цена: по запросу

Ароматическая свеча White Vanilla, Yves Rocher

В прошлом году марка презентовала, как обычно, два аромата. Оба очень сладкие — кондитерская ваниль и захаренные ягоды. Свечки вошли в каждую линию, у меня оказалась первая, и вполне удачная. Она пахнет теплой рождественской выпечкой — ровно то, чего хочется в это время года — но не настолько, чтобы вызвать компульсивное желание бежать среди ночи на кухню в поисках пирожного. Одновременный плюс и минус свечей Yves Rocher — маленький объем: не надоест, недорого стоит, но и хватит ненадолго.

Цена: 449 руб.

Божественная свеча Divine Candle, Caudalie

Свечку с фирменным ароматом «божественной» серии и удобной деревянной крышечкой в Caudalie сделали несколько лет назад, и сначала она не продавалась — ее давали в качестве подарков или комплиментов к покупке. Сейчас свечу можно купить, как и парфюмированную воду, выпущенную, натурально, по заявкам почитательниц — и действительно, скраб и масло для тела из линейки Divine многие любят не только и не столько за эффект, сколько за мягкий, сладкий, томный запах.

Цена: 3 416 руб.

Ароматическая свеча Fortitude Candle, Elemis

Дорогая британская марка, специализирующаяся на высокотехнологичном уходе, выпустила неожиданную для себя ароматическую коллекцию Life Elixirs — средства для ванны и душа, свечи и парфюмерия. Каждая ароматическая линейка призвана, так сказать, аккумулировать определенные ощущения — вдохновение, безмятежность и так далее. Моя Fortitude, замешанная на девятнадцати эфирных маслах, обещает возвратить из ниоткуда силу духа. Таких заявок на победу делать не могу, но свеча хороша — массивная, красивая, 40 часов горения, пахнет смесью дерева и иланг-иланга.

Цена: 3 200 руб.

Ароматическая свеча Osmanthus Candle, Ormonde Jayne

Парфюмерная марка Ormonde Jayne с ее идеально структурированными, чистыми композициями — идеальный выбор для леди (или джентльмена): все очень искусно, красиво и никогда не чрезмерно. Но если ароматы — это все-таки достаточно интимная вещь (и очень личный подарок), то свеча — другое дело. Свечка из линейки Osmanthus станет украшением, наверное, любого дома — яркий, но ненавязчивый запах белых цветов на цитрусовой подложке.

Цена: 4 000 руб.

Ароматическая свеча Côte d'Azur Candle, Oribe

Парикмахерскую марку Oribe любят не только за отличные эффективные продукты, но и за их ароматы — вместо обычных химических запахов, которые хочется сразу смыть, средства для укладки и ухода Oribe пахнут, как солнечный день на море: цитрусами, бергамотом и цветами. Пару лет назад Oribe выпустили духи с таким запахом, а сейчас подоспела и свеча, которая поможет сделать у вас дома летний итальянский праздник — аж на сорок часов.

Цена: около 5 000 руб.

Ароматическая свеча No 149 Black Oak, L:a Bruket

Лаконичная шведская марка L:a Bruket делает средства по уходу за лицом и телом (их минималистичные баночки так и просятся в инстаграм), но заходит и на парфюмерную территорию — в ассортименте бренда есть три парфюмированных масла и несколько свечей. Марка утверждает, что Black Oak «возвращает городскую душу назад к природе». В эту свечу, действительно, заключили запах дерева во всем его многообразии: от свежей коры до костра.

Цена: около 6 000 руб.

Лосьон для тела с ароматом тиаре Body Lotion Scented Tiare, St Barth

По консистенции средство больше напоминает эмульсию, чем лосьон, а в его составе есть натуральные масла. Он легко распределяется на коже и обеспечивает мега-увлажнение, которое сохраняется до самого вечера.

Наношу средство утром — оно отлично впитывается (правда придется подождать минут 5-10), насыщает кожу влагой (ведь в составе настоящая карибская морская вода), а аромат тиаре с нотами апельсинового цвета и жасмина помогает проснуться и заряжает энергией на весь день!

Цена: 2 890 руб.

Лосьон для тела 113 Vildros/Wild Rose Body Lotion, L:А Bruket

Расслабиться в этом сезоне мне помог лосьон с невероятным ароматом дикой розы, который успокаивает душу и тело. Приятная легкая текстура не делает кожу липкой, а сам лосьон отлично напитывает и восстанавливает ее за ночь — наношу его только вечером после душа, чтобы усилить эффект релаксации.

Порадовал и состав средства — в нем содержится масло дикой розы (отсюда и запах, как будто стоишь около розовых кустов в саду), натуральное кокосовое масло и масло ши. За счет них средство помогло мне справиться с раздражениями, которые появились на коже из-за первого весеннего ветра.

А узнаваемый аромат будет еще долго напоминать мне о вечернем солнце и радостных переменах, которые происходили со мной этой весной. У средства очень экономичный расход, и я думаю, что это лето мы тоже будем встречать вместе, ведь запах розы (читайте: радости, любви и надежды) актуален в любой сезон.

Цена: по запросу

Крем для тела Stress-Fix Body Creme, Aveda

Уже несколько лет я страдаю хроническими бессонницами. В этом месяце справляться с этим состоянием мне помогли советы сомнолога и этот чудо-крем. В средстве прекрасно все, начиная от аромата и заканчивая составом.

Во-первых, у него приятная плотная консистенция, которая легко распределяется по коже и достаточно быстро впитывается. Кожа становится увлажненной, причем в глубоких слоях кожи (утром встаю без ощущения сухости и про шелушения удалось забыть).

В составе только натуральные ингредиенты, главный из которых — лаванда. Работает она как натуральный антистресс — после ванны устраиваю легкую спа-процедуру и засыпаю быстрее.

Цена: около 5 500 руб.

Божественный скраб Divine Scrub, Caudalie

Весна — это не только время для увлажнения кожи, но и для ее обновления. Но ведь здорово, когда удается найти средство «2-в-1»?

В этом средстве все заложено в названии — этот скраб божественен во всем.

У него очень приятный аромат, в котором чувствуются ноты грейпфрута, фиалки и мускуса. Вместе они создают очень притягательную композицию, от которой практически невозможно оторваться. Принимать ванну или душ с этим средством — это настоящий spa в собственной ванной. Пользуюсь им два раза в неделю, но обладательницам сухой кожи все же посоветую остановиться на одном применении — в составе есть бурый сахар, который «на совесть» скрабирует кожу тела. Масла винограда, кунжута, арганы и гибискуса отлично увлажняют кожу — после использования скраба не хочется даже дополнительно наносить крем.

Распределяю средство круговыми массажными движениями. Абразивные частицы мягко отшелушивают кожу, не царапая ее. Главное — скрабируйте кожу до растворения сахарных кристаллов.

Цена: 2 000 руб.

Регенерирующая маска для лица с муцином улитки, Librederm

Не люблю тканевые маски и использую только проверенные средства, которые точно не сползут к шее и дадут результат чуть больше, чем просто «мягенькая кожа» (о самых верных бьюти-бойцах в этой категории мы рассказывали тут). Но я всегда не против попробовать экспресс-маски в виде бальзама, потому что это, натурально, спа на дому.

Средство от Librederm наношу вечером на 15-20 минут. Производитель говорит, что маску можно оставить и на ночь, но я не решаюсь. У средства жирноватая текстура плотного геля, который ощущается на лице. Для эффекта достаточно лопаточкой (она идет бонусом к маске) выложить маску тонким слоем. Основа средства — увлажняющий муцин улитки. В списке компонентов он на третьем месте после воды и ПАВа бутиленгликоля (который также удерживает влагу в дерме). Дополнительные компоненты — миндальное и кокосовое масла, витамин Е, пантенол. Думаю, что эту маску я возьму с собой на отдых для восстановления кожи после ударной зоны ультрафиолета.

Цена: 1 458 руб.

Ароматическая свеча Basil & Neroli, Jo Malone London

Эту композицию Jo Malone London презентовали в сентябре 2016 года. Тогда парфюмер бренда Анн Флипо создала аромат Basil & Neroli, в поддержку которому выпустили гель для душа, крем для тела и, собственно, свечку, время горения которой 45 часов.

Цена: около 6 000 руб.

Кислородная увлажняющая и восстанавливающая маска Lahde Hidration Recovery Aerating Gel Mask, Lumene

Серия LÄHDE (в переводе с финского «источник») — одна из самых новых у Lumene. Основа всех средств — арктическая родниковая вода и березовый сок. Отрада глаз для бьютиголика (после ребрендинга Lumene не перестает радовать своими красивыми флаконами) и отдушина для трудоголика, которому нужны sоs-средства увлажнения кожи.

Голубое желе с пузырьками кислорода — именно так выглядит увлажняющая маска! Наносить ее можно на 5-10 минут, а затем смывать. Но я чаще использую как ночной уход, чтобы максимально напитать кожу влагой. Наносить маску можно поверх других средств, в моем случае это масло для лица. Гель быстро распределяется по коже, часть впитывается сразу, а часть фиксируется на лице. Бонусом идет аромат свежести, с которым очень приятно засыпать! Утром на коже не остается средства, зато выглядит она при этом увлажненной и нежной на ощупь!

Цена: 1 279 руб.

Лавандовый расслабляющий гель для душа, Weleda

Сначала признание: я не большой поклонник лавандового аромата. В большинстве средств он то слишком терпкий с горчинкой, то «жвачный» (не имеющий отношения к оригинальному запаху). У Weleda же он получился абсолютно ненавязчивым, сладковатым, но с растительными нотами.

Гель для душа из «лавандовой» серии я использую как доктор прописал — для расслабления в конце дня, когда не хочется взрывных ароматов. Средство не сильно пенится — парабенов, как и водится у Weleda, в составе нет, но хорошо очищает и не сушит кожу. Среди компонентов несколько масел — семян кунжута и, собственно, лаванды. Кстати, это растение для всей серии средств собирают в Молдавской Бессарабии — там расположено одно из биодинамических хозяйств марки.

Цена: 580 руб.

Молочко красоты для тела «Пион», L’Occitane

Я нейтрально отношусь к нежным, девичьим ароматам. Цветочным кремам для тела предпочитаю нейтральные «маслянистые» запахи. Но вся серия «Пион» от L’Occitane «зацепила» меня после интервью с блогером Мариной Стахиной — она очень «вкусно» рассказала об очищающем масла с лепестками пиона внутри!

И не зря — через пару месяцев молочко для тела с сумасшедшим ароматом пионов похоже навсегда поселилось у меня в ванной.

Мне нравится эта особенность бренда — делать аромат как будто на грани: очень сладкая ваниль, насыщенный пион и самая спелая вишня. Кажется, вдохнешь еще и насытишься любимым средством навсегда. Но этого никогда не происходит! И вы опять находите себя в ванной, упиваясь любимым весенним запахом.

Ну а если отвлечься от ароматерапии, скажу по делу: молочко отлично увлажняет пересушенную после зимы кожу, быстро впитывается (реально впитывается, а не смывается, когда вы с утра принимаете душ) и увлажняет кожу на целый день.

Цена: 1 990 руб.

Антивозрастная маска для рук и ног CF3+3 Anti-Ageing Mask, Christina Fitzgerald

Если раньше под словом «спа» подразумевались процедуры для оздоровления организма, за которыми нужно было отправляться в салон (а еще лучше — на какой-нибудь курорт), то сейчас такой «релакс» на дому может устроить себе любой желающий — главное, выбрать нужное средство.

Маска для рук и ног от Christina Fitzgerald помогает превратить нанесение увлажняющего крема в настоящий спа-ритуал. Всего за десять минут она не только делает кожу нежной и увлажненной, но и защищает от морозов и вьюг. И супер-бонус — средство предотвращает возрастные изменения кожа, а, как мы все знаем, шея и руки всегда первыми подло выдают наш возраст.

В составе — экстракт фиги и кигелии. Если первый ингредиент помогает надолго удерживать влагу в коже, то именно кигелин (экстракт африканского фрукта кигелия) способствует лифтингу. Порадовала и легкость применения — просто наношу на кожу рук и ног, а спустя десять минут убираю излишки салфеткой.

Цена: 4 086 руб.

Тканевая маска «Увлажнение + Антистресс», Garnier

В 2016 году Garnier презентовал три новых тканевых маски: увлажнение+аква бомба, увлажнение+комфорт, увлажнение+свежесть. Все три сразу же разбежались по ванным комнатам бьютиголиков: доступно, экономично, можно наносить хоть каждый день, если есть время. Так вот, тканевая маска «Антистресс» с экстрактом лаванды — это продолжение знаменитой серии. Производитель обещает супер увлажнение и почти мгновенное (за 15 минут) снятие усталости, а еще, говорят, что эффект от маски соразмерен результату недельного использования увлажняющей сыворотки. С последним можно и поспорить, но два других пункта я поддерживаю!

В упаковке маска утопает в геле, но при нанесении не скользит и не разваливается в руках. Гель — это микс эфирного масла лаванды, гиалуроновой кислоты и увлажняющей сыворотки. Как и у других масок Garnier на этой есть защитный слой голубого цвета — маску можно легко расправить. За 15 минут использования окунаешься в букет полевых цветов — вероятно, так пахнут лавандовые поля. Если будете наносить средство утром, как это делаю я, получите мягкую и матовую кожу на целый день. Средство здорово использовать для восстановления кожи после зимы, если на ней есть мелкие шелушения.

Цена: 159 руб.

Ароматическая свеча Palm Leaf, Ligne St. Barth

В 2017-м в вишлист попала Palm Leaf Ligne, St Barth. Ее пряный карибский аромат создает праздничное настроение — так и хочется укутаться в теплый плед, взять пиалу с мандаринами и включить «Рождественскую историю». Свеча вручную изготовлена из кокосового воска. Она не содержит парафина и других ингредиентов животного происхождения. Основные ноты парфюмерной композиции: имбирь, гвоздика, апельсин, мускатный орех, корица, мед, карамель.

Цена: около 10 000 руб.

Интенсивно увлажняющая успокаивающая маска Hydraphase Intense Masque, La Roche-Posay

В редакции я самый верный поклонник La Roche-Posay. Люблю бренд за работающие составы и SOS-помощь, когда необходимо срочное увлажнение и питание. А еще многие продукты французской марки универсальные — удобно, когда одним кремом вы можете пользоваться вместе с ребенком. Эту маску я наношу утром, когда хочется взбодрить кожу перед макияжем. Она нежирная, имеет гелевую текстуру, слегка застывает на коже, но не стягивает ее. Через пять минут после нанесения маска как будто полностью впитывается (на самом деле нет), еще через 15 минут я смываю ее водой (при снятии средство слегка пенится). После тон лица ощутимо светлее, кожа более матовая и раздражения меньше (в составе — масло карите и гиалуроновая кислота).

Цена: 1 437 руб.

Соль для ванны «Лайм», Corine de Farme

Я принимаю ванну несколько раз в неделю — помогает расслабиться и держать кожу в тонусе. Но качество московской воды оставляет желать лучшего, поэтому обязательно добавляю в ванну соль, чтобы не пересушить кожу.

Соль от французской марки Corine de Farme мне понравилась, во-первых, внушительным объемом. Ее хватит надолго, а расход — минимальный. Небольшой горсти хватает на целую ванну. У соли приятный тонизирующий аромат, а кожа остаётся увлажненной — иногда даже нет необходимости наносить после ванны крем для тела. Бонус — соль очень быстро растворяется и делает воду мягкой.

Цена: 565 руб.

Маска для лица и шеи 3 в 1: увлажнение, питание, тонизирование, Lundenilona

Первое, за что я полюбила средство, — невероятно вкусный виноградный аромат. Второе — супер натуральный состав: экстракт базилика и протеин зародышей пшеницы (улучшают текстуру кожи), молочная кислота, масло жожоба и маннан увлажняют, а масло какао восстанавливает клетки кожи. Внешне маска выглядит как обычный крем, поэтому: легко наносится, не течет, не засыхает камнем.

Я использую средство два раза в неделю после очищения кожи гелем для умывания. Обильно наношу ее кистью на лицо и шею (зон под глазами лучше избегать), делаю небольшой щипковый массаж для стимуляции кровообращения, ставлю будильник и отправляюсь отдыхать. Сначала маска будто подсыхает (совсем чуть-чуть), потом постепенно впитывается и на коже выступает вода. Настоящие капли воды! Такого интересного эффекта я не видела ни у одного продукта. Через 15 минут умываюсь прохладной водой. Мой совет — сначала убирайте излишки маски салфеткой или ватным диском, а потом уже умывайтесь. После такого спа здоровый юный румянец на щеках обеспечен! А кожа на шее, в принципе, скажет спасибо за отдельное внимание.

Цена 1 850 руб.

Увлажняющая маска с экстрактом каланхоэ sos hydra, Clarins

Сейчас, когда кожа лица пересушена после зимы, я использую маску очень часто. У нее кремово-гелевая текстура (не плотная и не жидкая), поэтому средство распределяется экономно и равномерно. Я оставляю маску на 10 минут, а после немного массирую кожу, чтобы средство лучше впиталось. Смыть его можно ватным диском с тонизирующим лосьоном — будет вам дополнительная бодрость и свежесть! Если я чувствую, что кожа пересушенная, то могу оставить маску на ночь — она полностью впитается. Такого увлажнения хватает минимум на неделю, даже в холодное время года.

Основной компонент — экстракт каланхоэ — популярный в косметологии. Он не только отвечает за насыщение кожи влагой, но и восстанавливает ее, избавляя от воспалений. Не зря каланхоэ используется для лечения ожогов и даже насморка.

Цена: 3 500 руб.

Ароматическая свеча Bedroom Chambre, Kevin Murphy

Если вы думаете, что австралийский бренд Kevin Murphy выпускает только косметику для волос, то вы ошибаетесь — в арсенале марки есть и бигуди, и натуральные бамбуковые щетки, и даже наборы льняных ниток для вшивания аксессуаров в прическу.

Теперь Kevin Murphy порадовал своих поклонников еще одной новинкой — свечками со знаковыми ароматами средств. Все свечи сделаны из соевого воска, экологически чистого материала природного происхождения, поэтому, как вы уже поняли, ни одна пчела не пострадала. Главное предназначение этих свечей — ароматерапия, у каждой своя запоминающаяся композиция. Например, небесно-голубая свеча Bedroom пахнет чаем мате и пачули.

Цена: около 2 300 руб.

Сахар для ванны «Лимон и Базилик», Yves Rocher

Из восьми ароматов в серии сахаров от Yves Rocher я протестировала два и не собираюсь останавливаться. Люблю средства для однократного применения: экономично, удобно (использовал и забыл) и всегда можно забежать за добавкой в ближайший бутик Yves Rocher. 15 граммовый брусок с ароматом лимона и базилика рассчитан на одно принятие ванны. Просто бросаете его в воду, и твердая прессованая смесь превращается в мыльную пену. Что мне понравилось: сахар имеет очень насыщенный аромат в упаковке, но в ванной он едва ощущается. Есть и легкий цитрус, и пряный базилик, но это не тяжелый микс. Воду «кубик» смягчает, но на коже не остается. Хороший вариант для быстрой перезагрузки и для тех, кто не любит долгую ароматерапию в ванной. А после ванны лучше нанести на кожу увлажняющий крем.

Цена: 99 руб.

Пена для ванны «Волшебная палочка», Lush

Пенна для ванны от Lush с милым дизайном в виде розовой звездочки с блестками подходит для многоразового использования. Подставив ее под струю воды, вы получите не только прекрасный сладкий аромат сахарной ваты, но и потрясающий розовый оттенок и много пены. В ванне мгновенно образуется воздушная пена с миллионами мелких блесток, но не волнуйтесь — на теле они не остаются.

Расход у пены более чем экономичный, что особенно приятно, учитывая то, сколько она стоит. Главное, хорошо просушить «звездочку» после использования, чтобы она была готова в следующий раз к очередной порции волшебства. Пена держится очень долго и не растворяется, а кожа после ванны мягкая, не стянутая и приятно пахнет легким ароматом леденцов. Красивое оформление прекрасно подойдёт в качестве подарка, а так же для того, чтобы просто побаловать себя зимним вечером.

Цена: 570 руб.

Маска Blue Clay+Activating Gel, Skyn Iceland

Маска представлена в двух саше, которые нужно смешивать между собой. В первой находится голубая глина, а во второй — гель. Cпасение для уставшей от городской жизни кожи! Сначала равномерно наносите глину на все лицо, затем так же ровно распределяете гель. После, все это смешиваете массажными движениями и ждете 10 минут. Фруктовые кислоты в составе провоцируют легкое жжение — оно улучшает микроциркуляцию и очищает кожу от омертвевших клеток. Снимаете маску влажной салфеткой для лица и закрепляете результат тоником. Кожа после — волшебная! Во-первых, она очень мягкая, увлажненная, абсолютно не стянутая. Во-вторых, цвет лица становится однородным и свежим, будто немного светлее. И самое главное — у средства накопительный эффект. Многие маски могут похвастаться вау-результатом, но чаще всего он не долговременный. Это средство реально улучшает состояние кожи после нескольких недель использования.

Цена: 2 400 руб.

Восстанавливающая крем-маска для лица Creme Masque Immortelle, Loccitane

L'occitane всегда ассоциируется у меня с запахом скошенной травы, розмарина, жареного миндаля и оливкового масла. Бренд, созданный Оливье Боссоном, вдохновляет и удивляет: каждая новинка мысленно переносит на юг Франции с фиолетовым морем лавандовых полей и белыми средиземноморскими верандами. Creme Masque Immortelle с мягкой, тающей текстурой, — любовь и ничего кроме. Средство, обогащенное витаминами А, К, маслом карите и корсиканского бессмертника — настоящее «лакомство» для сухой, обезвоженной, после затянувшейся зимы, кожи.

Оно универсальное: можно использовать как маску, нанеся на 10-15 минут, а затем удалив с помощью салфетки, либо как крем. Эффект чувствуется после первого применения: кожа увлажненная, напитанная, гладкая и ровная. Входящие в состав ингредиенты стимулируют клеточную активность и нормализуют обменные процессы. У меня жирная кожа — использую только как маску, чтобы не превратить свое лицо в лоснящийся «блин» на следующий день. Обладательницам сухой и нормальной кожи Creme Masque Immortelle вполне может заменить крем.

Цена: 5 700 руб.

Маска-лифтинг Sublime skin lift mask, Comfort Zone

Маска Comfort Zone — реально работающий план по превращению Золушки в принцессу. Она моментально подтягивает, убирая мелкие морщинки вокруг глаз (такие маленькие и «безобидные», а столько неприятностей от них!). Словно по взмаху волшебной палочки кожа превращается из «накрахмаленного хлопка» в нежнейший атлас. Главные действующие ингредиенты в составе: гиалуроновая кислота, экстракт тапиоки, богатые полисахаридами. Хвала богам: в упаковке помимо чудо-банки есть еще и кисточка для нанесения — больше никаких страданий. Стоит ли говорить о запахе? Аромат у средства такой, что мозг автоматически начинает вырабатывать тройную дозу эндорфинов. По части натуральности ароматов, Comfort Zone оставляет многих конкурентов далеко позади.

Цена: по запросу

Шипучий сахарный порошок Indoceane Precious Milk Bath Effervescent Sugars, Thalgo

Как здорово, что в наше время можно не принимать ванны из молока ослиц, как это делала Клеопатра, а просто бросить ароматный «кубик» в воду и получить абсолютно тот же эффект. Из одной такой «крошки» от Thalgo (а всего в упаковке их шесть штук) получается настоящая молочная ванна со сладким пудровым ароматом, который так и хочется вдыхать.

Эффект налицо: вода становится мягкой, а после ванны на коже ощущается легкая, едва заметная, вуаль, благодаря которой не возникает желания нанести жирный увлажняющий крем на все тело. По иронии судьбы, в состав этого «сахарка» входит морская соль, а еще хлорелла — она и помогает смягчить воду. Всем любителям домашнего спа и тем, кто любит принимать ванну по-королевски — обязательно пробовать!

Цена: 2 250 руб.

Расслабляющее масло для массажа «Аромакология», L'Occitane

Аромат масла напомнил мне цветущее поле с подсолнухами, после рабочего дня так и хочется вдыхать его, чтобы ароматерапия побыстрее сделала свое дело. В средстве содержится комплекс эфирных масел лаванды, чайного дерева и герани, — вместе они помогают снимать стресс, раздражительности и помогают обрести спокойствие. Среди ингредиентов есть и масла виноградных косточек, абрикоса и облепихи — они питают кожу и придают ей мягкость.

Если честно, в качестве массажного масла мне не удается использовать «Аромакологию» так часто, как мне бы хотелось. Поэтому для меня стало настоящим бонусом многофункциональность средства — масла можно добавить в ванну, чтобы сделать воду мягче и увлажнить кожу, а также можно нанести на все тело после душа и, вдыхая волшебный аромат, сладко уснуть.

Цена: 2 350 руб.

Твердый гель для душа «Снежная фея», Lush

В магазинах Lush я могу жить: эти невероятные запахи, сказочные названия и натуральные составы сводят с ума. Мне на тест достался твердый гель для душа «Снежная фея». Не знаю, что именно в нем снежного — я бы назвала ее конфетной. Твердый розовый гель в форме бутылки превращает обычный вечерний ритуал в спа-процедуру: так и хочется попробовать нежную пену с ароматом сахарной ваты на вкус.

В составе нет агрессивных ПАВ и средство не тестировались на животных — для меня важные пункты. Гель не сушит — можно дополнительно не увлажнять кожу после использования, а еще он отлично справляется со своей главной задачей: очищением. Пробовала заменить им пенку для умывания — ощущения приятные: кожа чистая и бархатистая.

Цена: 750 руб.

Волшебное молочко для ванны Miracle Milk Hand-Bath Oil, La Ric La Ric, известные своими линиями средств для профессионального ухода за кожей, порадовали поклонников коллекцией ароматических масел, чтобы продлить эффект спа-процедуры в салоне красоты или просто чтобы устроить ароматерапию у себя дома. Кстати, редакция BeautyHack не так давно протестировала лучшие средства для домашнего спа — что из этого получилось, вы сможете узнать здесь.

В коллекции — ароматы на любой вкус, например, масло Exotic мысленно уносит на берег океана и вызывает ассоциации со спелыми фруктами и пряными специями. Волшебным молочко назвали неслучайно — при контакте с водой формула масла превращается в белое молоко и активно ухаживает за кожей. В составе — растительные и эфирные масла, которые снабдят кожу всеми необходимыми питательными веществами и снимут признаки усталости — физически и морально. Но необязательно каждый раз принимать ванну, чтобы получить спа-эффект — представители La Ric рекомендуют раз в неделю делать ванночки для рук и ног.

Цена: 4 680 руб.

Соль для ванны Stress-Fix Soaking Salts, Aveda

Признаюсь честно — после праздников и новогоднего стола у меня появляются не только лишние килограммы, но и отечность. Для того, чтобы быстро привести себя в форму я использую соль для ванны: ты получаешь удовольствие от процедуры, и твое самочувствие значительно улучшается. Кстати, о способах быстрого избавления от лишних сантиметров вы можете прочитать здесь.

Соль для ванны анти-стресс Stress-Fix Soaking Salts сразу привлекла мое внимание своим успокаивающим эффектом, благодаря запаху органической французской лаванды. Одним из преимуществ являются масла, которые содержатся в средстве и не травмируют кожу. Такую соль можно спокойно использовать как скраб для тела. Нужно добавить 2 столовые ложки в горячую ванну, расслабиться и забыть о всех проблемах. После процедуры кожа становится мягкой, отеки уходят, а главное — снимается стресс. Если добавлять соль для ванны регулярно, то можно попрощаться и с лишними килограммами. Я советую принимать ванну с солью вечером, чтобы ночью спать как младенец.

Цена: 2 040 руб.

Мягкий скраб для ног SPA Marine Salt Scrub, CND При одном только виде скраба от CND хочется поскорее запрыгнуть в ванну и расслабиться — у средства приятный оттенок лаванды. Смесь солей и минералов в составе отшелушивают кожу, но при этом скраб очень нежный и разрешен к применению даже для очень чувствительной кожи.

Среди ингредиентов натуральные масла и витамин Е — благодаря им отшелушивание становится максимально деликатным, а кожа после использования очень мягкая и увлажненная. В эффективности скраба CND я не сомневалась ни секунды — не зря его используют в салонах во время профессионального спа-педикюра. Так что, если вы не располагаете временем для походов в салон, можете легко и смело устроить себе спа на дому.

Цена: 2 712 руб.

Расслабляющий концентрат для ванны и душа Relax Bath & Shower Concentrate, Clarins

К сожалению, у меня не всегда хватает времени на принятие расслабляющей ванны — когда на невидимые весы этот домашний спа-ритуал встает вместе со сном, предпочтение я отдаю второму. Но иногда побаловать себя хочется, и тут как нельзя кстати приходятся многофункциональные средства.

Концентрат от Clarins — как раз из таких. Его можно добавлять в ванну, а можно нанести на губку и получить свою дозу экспресс-ароматерапии в душе. Ярко-синий гель превращается в густую пену, а приятный травянистый запах заметно снимает стресс. В составе — успокаивающие эфирные масла базилика, ромашки и померанца, а также экстракты зверобоя, липы и валерьяны — они помогают снять мышечное напряжение, поэтому после интенсивных тренировок такая расслабляющая ванна будет просто незаменима.

А если вы все еще находитесь в поиске идеального геля для душа, читайте нашу подборку.

Цена: 1 500 руб.

Сибирское грязевое обертывание для тела «Sauna & Spa», Natura Siberica

Я не большая поклонница домашних обертываний (предпочитаю делать их в салоне), зато самая преданная фанатка всего натурального и органического. Первое, на что обратила внимание в обертывании от Natura Siberica — состав: никаких химических консервантов, отдушек и красителей. Активные ингредиенты: полынь, стимулирующая кровообращение, вулканическая глина, борющаяся за идеальный рельеф и белый мох, способствующий выводу токсинов, амарантовое масло, оказывающее омолаживающее действие. Основная функция обертывания «Sauna&Spa» — детоксикация и уменьшение видимых проявлений целлюлита.

По инструкции средство нужно нанести на 15–20 минут, а затем смыть теплой водой. Чтобы извлечть максимум пользы от процедуры, я обмоталась пищевой пленкой и укрылась шерстяным пледом. Через несколько минут почувствовала тепло на проблемных участках.

Именно тепло, а не неприятное жжение — можно позволить себе вздремнуть. Смыла через указанный промежуток времени, кожа слегка покраснела — норма при использовании антицеллюлитных средств. Я не страдаю от «апельсиновой корки», поэтому видимых результатов не заметила. Беру обертывание с собой в сауну и продолжаю эксперимент на подругах — наносят его при каждом посещении. Говорят, рельеф улучшился после пятого применения, объемы на проблемных участках уменьшились на 1 см.

Цена: 580 руб.