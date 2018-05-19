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На фестивале в селе под Тамбовом приготовили яичницу из 2,5 тыс. куриных яиц
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На фестивале в селе под Тамбовом приготовили яичницу из 2,5 тыс. куриных яиц 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Организаторы гастрономического фестиваля в селе Сатинке Тамбовской области приготовили яичницу из 2,5 тыс. яиц, для угощения гостей предлагают жареных перепелов и десятки видов яиц, маринованных, копченых, запеченных в духовке. Об этом в субботу рассказала ТАСС руководитель отдела культуры администрации Сампурского района, в котором проходит фестиваль, Ольга Прилюдько.
"Сегодня на гастрономическом фестивале «Кукарекино» в селе Сатинке приготовили яичницу из 2,5 тыс. яиц на двух квадратных сковородах — каждая площадью 5 кв. метров. Это сковороды-жаровни, на них сделали яичницу с колбасой, сыром, зеленью, грибами, луком", — сказала Прилюдько.
По ее словам, гастрономический фестиваль «Кукарекино» посвящен блюдам из яйца, для угощения гостей приготовили кроме гигантской яичницы еще 150 жареных перепелов, кур и сотни куриных яиц по десяткам рецептов. «Квадратные и треугольные яйца, с соевым соусом — „мраморные“, а также копченые, запеченные в духовке, маринованные в свекле до красного цвета, с морковью — желтые, со шпинатом — зеленые яйца», — рассказала собеседница.
На главной площади села установлено «яичное дерево», где на ветках развешены символы праздника, рядом проходят мастер-классы по изготовлению поделок из яичной скорлупы, организованы соревнования по метанию яйца, по ловле курицы на время и другие.
В тамбовском селе Сатинке Сампурского района проживают около 4 тыс. человек, его основали в 1720 году. В населенном пункте находится птицефабрика яичного направления, которая производит более 30 млн яиц в год. Первый фестиваль «Кукарекино» прошел в селе в 2017 году, его посетили около 3 тыс. человек.
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